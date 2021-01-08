  Козловский: Твою мать, почему я должен заниматься разводом своих родителей?

Украинский певец Виталий Козловский считает, что его родителям нужно было развестись много лет назад, так как сейчас их разводом приходится заниматься ему. По словам артиста, он считает, что ни один ребенок не должен этого делать по отношению к своим родителям.

Украинский певец Виталий Козловский заявил в интервью украинской ведущей Снежане Егоровой для ее канала на YouTube "Снежная лавина", что родители попросили его помочь им с разводом.

"Никогда не думал, что буду нести за них такую огромнейшую ответственность. Дело в том, что мои родители порознь, не вместе, не любящие друг друга люди. В один момент они заявили: "Разведи нас!" Я их за это просто ненавидел. Я им выговор делал по полной программе – что вы меня не любите, что заставляете делать то, что ни один ребенок не должен делать по отношению к своим родителям. Вам что-то не нравится? Вы не хотите быть вместе? Пожалуйста, я вам помогу, дальше езжайте сами и занимайтесь этим делом. Твою мать, почему я должен заниматься разводом своих родителей?" – рассказал Козловский.

По словам артиста, его проживающая в Италии мать официально поручила представлять ее интересы в Украине. При этом певец считает, что было бы лучше, если бы его родители развелись, когда ему было лет восемь.

"Потому что то, что мы слышали с моей старшей сестрой, – это ненормальность бытия", – заявил он.

Козловский уточнил, его старшая сестра – ребенок матери от предыдущих отношений.

"Мой папа воспитал мою сестру, хотя кровно и не является ее отцом", – подчеркнул певец.

Артист рассказал, что сейчас у каждого из родителей своя личная жизнь, но он не может об этом рассказывать публично.

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Видео: Снежная лавина / YouTube

Козловский родился в 1985 году во Львове. В 2009 году певец был удостоен звания заслуженного артиста Украины. В дискографии певца шесть студийных альбомов.

Родители Козловского живут раздельно. Его отец переехал из Львова в Киев, а мать находится в Италии. Она уехала из Украины, когда сыну было 14 лет.