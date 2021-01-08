  Козловский: Твою мать, почему я должен заниматься разводом своих родителей?

Украинский певец Виталий Козловский заявил в интервью украинской ведущей Снежане Егоровой для ее канала на YouTube "Снежная лавина", что родители попросили его помочь им с разводом.
"Никогда не думал, что буду нести за них такую огромнейшую ответственность. Дело в том, что мои родители порознь, не вместе, не любящие друг друга люди. В один момент они заявили: "Разведи нас!" Я их за это просто ненавидел. Я им выговор делал по полной программе – что вы меня не любите, что заставляете делать то, что ни один ребенок не должен делать по отношению к своим родителям. Вам что-то не нравится? Вы не хотите быть вместе? Пожалуйста, я вам помогу, дальше езжайте сами и занимайтесь этим делом. Твою мать, почему я должен заниматься разводом своих родителей?" – рассказал Козловский.
По словам артиста, его проживающая в Италии мать официально поручила представлять ее интересы в Украине. При этом певец считает, что было бы лучше, если бы его родители развелись, когда ему было лет восемь.
"Потому что то, что мы слышали с моей старшей сестрой, – это ненормальность бытия", – заявил он.
Козловский уточнил, его старшая сестра – ребенок матери от предыдущих отношений.
"Мой папа воспитал мою сестру, хотя кровно и не является ее отцом", – подчеркнул певец.
Артист рассказал, что сейчас у каждого из родителей своя личная жизнь, но он не может об этом рассказывать публично.
Козловский родился в 1985 году во Львове. В 2009 году певец был удостоен звания заслуженного артиста Украины. В дискографии певца шесть студийных альбомов.
Родители Козловского живут раздельно. Его отец переехал из Львова в Киев, а мать находится в Италии. Она уехала из Украины, когда сыну было 14 лет.