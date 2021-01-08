Бульвар Шоубиз
 
08 января, 2021
 
Новости

Козловский: Твою мать, почему я должен заниматься разводом своих родителей?

Украинский певец Виталий Козловский считает, что его родителям нужно было развестись много лет назад, так как сейчас их разводом приходится заниматься ему. По словам артиста, он считает, что ни один ребенок не должен этого делать по отношению к своим родителям.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Козловский: Мои родители порознь, не вместе, не любящие друг друга люди
Козловский: Мои родители порознь, не вместе, не любящие друг друга люди
Фото: vkozlovskiy / Instagram

Украинский певец Виталий Козловский заявил в интервью украинской ведущей Снежане Егоровой для ее канала на YouTube "Снежная лавина", что родители попросили его помочь им с разводом.

"Никогда не думал, что буду нести за них такую огромнейшую ответственность. Дело в том, что мои родители порознь, не вместе, не любящие друг друга люди. В один момент они заявили: "Разведи нас!" Я их за это просто ненавидел. Я им выговор делал по полной программе – что вы меня не любите, что заставляете делать то, что ни один ребенок не должен делать по отношению к своим родителям. Вам что-то не нравится? Вы не хотите быть вместе? Пожалуйста, я вам помогу, дальше езжайте сами и занимайтесь этим делом. Твою мать, почему я должен заниматься разводом своих родителей?" – рассказал Козловский.

По словам артиста, его проживающая в Италии мать официально поручила представлять ее интересы в Украине. При этом певец считает, что было бы лучше, если бы его родители развелись, когда ему было лет восемь.

"Потому что то, что мы слышали с моей старшей сестрой, – это ненормальность бытия", – заявил он.

Козловский уточнил, его старшая сестра – ребенок матери от предыдущих отношений.

"Мой папа воспитал мою сестру, хотя кровно и не является ее отцом", – подчеркнул певец.

Артист рассказал, что сейчас у каждого из родителей своя личная жизнь, но он не может об этом рассказывать публично.

ВИДЕО
Видео: Снежная лавина / YouTube

Козловский родился в 1985 году во Львове. В 2009 году певец был удостоен звания заслуженного артиста Украины. В дискографии певца шесть студийных альбомов.

Родители Козловского живут раздельно. Его отец переехал из Львова в Киев, а мать находится в Италии. Она уехала из Украины, когда сыну было 14 лет.

Теги: Италия, скандал, Виталий Козловский, семья, развод
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Тодуров: Люди у власти здесь просто зарабатывают деньги. Они здесь не отдыхают, не лечатся. Их дети здесь не живут
  Тодуров: Люди у власти здесь просто зарабатывают деньги. Они здесь не отдыхают, не лечатся. Их дети здесь не живут
Алеся БАЦМАН
  Штурм под крики на русском "смелее!". Как сторонники Трампа захватили здание Конгресса в Вашингтоне. Главное
  Штурм под крики на русском "смелее!". Как сторонники Трампа захватили здание Конгресса в Вашингтоне. Главное
Наталия ДВАЛИ
  Сооснователь "Квартета И" Барац: Мы настаивали, чтобы в конце "Дня выборов" была фраза, что даже такие выборы лучше, чем их отсутствие. Но мы не смогли это пролоббировать
  Сооснователь "Квартета И" Барац: Мы настаивали, чтобы в конце "Дня выборов" была фраза, что даже такие выборы лучше, чем их отсутствие. Но мы не смогли это пролоббировать
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как приготовить тирамису. Рецепт итальянского десерта от жены Бабкина
Как приготовить тирамису. Рецепт итальянского десерта от жены Бабкина
  Козловский: Твою мать, почему я должен заниматься разводом своих родителей?
  Козловский: Твою мать, почему я должен заниматься разводом своих родителей?
Шоптенко показала фигуру в разные периоды беременности. Фото
Шоптенко показала фигуру в разные периоды беременности. Фото
Актер из сериала "Скорая помощь" найден мертвым в своей квартире – СМИ
Актер из сериала "Скорая помощь" найден мертвым в своей квартире – СМИ
Врачи выписали заразившегося коронавирусом двухмесячного сына звезды фильмов о Гарри Поттере
Врачи выписали заразившегося коронавирусом двухмесячного сына звезды фильмов о Гарри Поттере
Ризатдинова рассказала, какие на самом деле отношения связывают ее с Мельником
Ризатдинова рассказала, какие на самом деле отношения связывают ее с Мельником
"Я бы не пустила туда своего ребенка". Собчак шокировала опасным путешествием с маленьким сыном на так называемые российские Мальдивы
"Я бы не пустила туда своего ребенка". Собчак шокировала опасным путешествием с маленьким сыном на так называемые российские Мальдивы
  "Я что – враг сама себе?" Мария Шукшина рассказала, почему не будет вакцинироваться от коронавируса
  "Я что – враг сама себе?" Мария Шукшина рассказала, почему не будет вакцинироваться от коронавируса
"Сломан один позвонок". Заявившая о переломе шеи младшая дочь Меладзе рассказала подробности случившегося
"Сломан один позвонок". Заявившая о переломе шеи младшая дочь Меладзе рассказала подробности случившегося
"Ощущение было, что я в Украине, но с пальмами". Клопотенко в Египте вместе с Джапаровой и Куковальской сварил борщ с финиками и лаймом
"Ощущение было, что я в Украине, но с пальмами". Клопотенко в Египте вместе с Джапаровой и Куковальской сварил борщ с финиками и лаймом
"Тетя Алла плохого не посоветует". Пугачева дала дочери Успенской неожиданный совет
"Тетя Алла плохого не посоветует". Пугачева дала дочери Успенской неожиданный совет
Младшая дочь Валерия Меладзе сообщила, что сломала шею
Младшая дочь Валерия Меладзе сообщила, что сломала шею
"Михаил, шнурки-то где?" Подписчики Орбакайте обсуждают обувь ее мужа
"Михаил, шнурки-то где?" Подписчики Орбакайте обсуждают обувь ее мужа
  Дикусар: Иногда мне хочется и омлет съесть, и быть отп...зженным
  Дикусар: Иногда мне хочется и омлет съесть, и быть отп...зженным
Булитко из "Дизель Шоу" показала себя в детстве, а маму – в молодости
Булитко из "Дизель Шоу" показала себя в детстве, а маму – в молодости
  "Джунгин, прости". Участник южнокорейской группы BTS всколыхнул Twitter, предав огласке смерть приемного ребенка в Южной Корее
  "Джунгин, прости". Участник южнокорейской группы BTS всколыхнул Twitter, предав огласке смерть приемного ребенка в Южной Корее
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS