"Немного запустил себя". Козловский показал полуголое располневшее тело

Украинский певец Виталий Козловский показал, как выглядит с избыточным весом.

Козловский: Ел кутью и не мог остановиться! Фото: vkozlovskiy / Instagram

Украинский певец Виталий Козловский на своей странице в Instagram обнародовал фото с голым торсом. На снимке он выглядит располневшим.

"Немного запустил себя на карантине. Ел кутью и не мог остановиться!" – написал певец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vitaliy Kozlovskiy (@vkozlovskiy)

Подписчики отметили, что это фотомонтаж.

"Что за плохой фотошоп?" – спросила voronova.official.

"Не ваше тело", – заявила svetlana_stepanova1.

Козловский родился в 1985 году во Львове. В 2009 году певец был удостоен звания заслуженного артиста Украины. В дискографии певца шесть студийных альбомов.