Подборка обнаженных мужских торсов звезд украинского шоу-бизнеса, спорта и политики. Как знаменитости выглядят без одежды?

Украинских певцов, актеров, политиков и спортсменов можно встретить в их микроблогах в сети не только в концертных, деловых или спортивных костюмах, но и с обнаженным торсом.

Издание "ГОРДОН" представляет подборку украинских артистов, политиков и спортсменов, которые делятся на страницах в Instagram снимками с обнаженным торсом.

Звезда украинской комедии "Скажене весілля" актер Арам Арзуманян публикует в сети не только фотографии, но и видео с голым торсом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Арам Арзуманян (@aram_dad)

Украинский певец Виталий Козловский часто делится снимками, на которых запечатлен без одежды. Это фото было сделано летом 2020 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vitaliy Kozlovskiy (@vkozlovskiy)

А так певец выглядит в конце года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vitaliy Kozlovskiy (@vkozlovskiy)

Певец Dantes раньше не часто фотографировался с голым торсом, но после похудения решил показать подписчикам как выглядит без одежды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dantes (@vladimirdantes)

Футболист Сергей Мельник демонстрирует не только обнаженный торс, но и кубики на животе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергеи * Мельник (@sergeimelnik)

Актер Тарас Цимбалюк также периодически показывает пресс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТАРАС ЦИМБАЛЮК (@taras.tsymbaliuk)

Украинский шоумен Сергей Притула если и делится полуобнаженными снимками в сети, то позирует или спиной к объективу...

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергіи * Притула (@siriy_ua)

... или фотографируется по пояс в воде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергіи * Притула (@siriy_ua)

Лидера Радикальной партии и экс-нардепа Олега Ляшко в его Instagram можно увидеть не только в костюме, но и полуобнаженном. Это фото было сделано в бане в январе 2019 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Ляшко (@liashko)

Украинского актера Юрия Ткача не часто, но тоже можно увидеть с голым торсом в его Instagram. Пусть даже со спины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юріи * Ткач * (@yuriy_tkach)

Похвастать голым торсом также может украинский хореограф Влад Яма.