Бульвар Шоубиз
 
17 декабря, 2020
 
Новости

Беременная в третий раз Каролина Куркова снялась полностью обнаженной. Фото

36-летняя чешская модель Каролина Куркова ждет третьего ребенка.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Куркова ждет третьего ребенка
Куркова ждет третьего ребенка
Фото: karolinakurkova / Instagram

36-летняя чешская модель Каролина Куркова 16 декабря в Instagram опубликовала снимки, на которых запечатлена беременной.

На заглавном фото модель позирует без одежды, прикрывая грудь и пах руками. На втором снимке Куркова изображена в профиль в распахнутой белой рубашке.

"Хотим сообщить о скором появлении малыша в нашей семье. Мы очень рады этому", – подписала снимки модель. 

Куркова не уточнила пол будущего ребенка.

Куркова в 2009 году вышла замуж за кинопродюсера Арчи Друри. Супруги воспитывают двух сыновей: Тобина Джека (2009) и Ноа Ли (2015).

Теги: дети, беременность, Каролина Куркова, семья, модель, фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Вице-президент Федерации хоккея: Я хочу выстроить систему, которая позволит поставить серьезные международные победы Украины на конвейер
Вице-президент Федерации хоккея: Я хочу выстроить систему, которая позволит поставить серьезные международные победы Украины на конвейер
Татьяна РАЙДА
Бизнесмены, ФЛП и активисты протестуют против локдауна. Онлайн-репортаж с Майдана
Бизнесмены, ФЛП и активисты протестуют против локдауна. Онлайн-репортаж с Майдана
  Тимошенко: Я не суперпиарщик или технолог. Я больше менеджер с какими-то прикольными и резкими идеями
  Тимошенко: Я не суперпиарщик или технолог. Я больше менеджер с какими-то прикольными и резкими идеями
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Земфира". Фаны Литвиновой разглядели в ее новом рисунке подругу режиссера
"Земфира". Фаны Литвиновой разглядели в ее новом рисунке подругу режиссера
Педан рассказал, почему не голосовал за Притулу на выборах мэра Киева
Педан рассказал, почему не голосовал за Притулу на выборах мэра Киева
  Тако. Простое в приготовлении блюдо на завтрак по рецепту Хайек
  Тако. Простое в приготовлении блюдо на завтрак по рецепту Хайек
MamaRika снялась обнаженной в объятиях мужа
MamaRika снялась обнаженной в объятиях мужа
Комаров: Дома не был почти три месяца и не знаю, когда буду
Комаров: Дома не был почти три месяца и не знаю, когда буду
  "Если бы Миронов выжил, это был бы даун 100-процентный". Ширвиндт рассказал о диагнозе и смерти актера
  "Если бы Миронов выжил, это был бы даун 100-процентный". Ширвиндт рассказал о диагнозе и смерти актера
  Группа "Океан Ельзи" презентовала клип на трек "Тримай". Видео
  Группа "Океан Ельзи" презентовала клип на трек "Тримай". Видео
"Всем бы так выглядеть после родов!". Подольская показала фигуру в облегающем платье
"Всем бы так выглядеть после родов!". Подольская показала фигуру в облегающем платье
Беременная в третий раз Каролина Куркова снялась полностью обнаженной. Фото
Беременная в третий раз Каролина Куркова снялась полностью обнаженной. Фото
Курникова показала своих двойняшек
Курникова показала своих двойняшек
"Вот это рот!", "Главное не ...бнуться совсем". Королева рассказала, что ей доставляет удовольствие
"Вот это рот!", "Главное не ...бнуться совсем". Королева рассказала, что ей доставляет удовольствие
"Нелепое фото", "Зачем такие жертвы?" В сети обсуждают снимок уставшей 70-летней Бабкиной
"Нелепое фото", "Зачем такие жертвы?" В сети обсуждают снимок уставшей 70-летней Бабкиной
Опубликована семейная рождественская открытка принца Уильяма и герцогини Кэтрин
Опубликована семейная рождественская открытка принца Уильяма и герцогини Кэтрин
Мендель показала физкультперерыв Зеленского
Мендель показала физкультперерыв Зеленского
"Я потеряла не только мужчину, но и друга". Гросу поделилась личными переживаниями
"Я потеряла не только мужчину, но и друга". Гросу поделилась личными переживаниями
"Главное чтобы ей нравилось". 71-летняя Пугачева планирует записать новую песню
"Главное – чтобы ей нравилось". 71-летняя Пугачева планирует записать новую песню
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS