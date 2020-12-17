Беременная в третий раз Каролина Куркова снялась полностью обнаженной. Фото

36-летняя чешская модель Каролина Куркова 16 декабря в Instagram опубликовала снимки, на которых запечатлена беременной.
На заглавном фото модель позирует без одежды, прикрывая грудь и пах руками. На втором снимке Куркова изображена в профиль в распахнутой белой рубашке.
"Хотим сообщить о скором появлении малыша в нашей семье. Мы очень рады этому", – подписала снимки модель.
Куркова не уточнила пол будущего ребенка.
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Куркова в 2009 году вышла замуж за кинопродюсера Арчи Друри. Супруги воспитывают двух сыновей: Тобина Джека (2009) и Ноа Ли (2015).