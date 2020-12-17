Беременная в третий раз Каролина Куркова снялась полностью обнаженной. Фото

36-летняя чешская модель Каролина Куркова ждет третьего ребенка.

36-летняя чешская модель Каролина Куркова 16 декабря в Instagram опубликовала снимки, на которых запечатлена беременной.

На заглавном фото модель позирует без одежды, прикрывая грудь и пах руками. На втором снимке Куркова изображена в профиль в распахнутой белой рубашке.

"Хотим сообщить о скором появлении малыша в нашей семье. Мы очень рады этому", – подписала снимки модель.

Куркова не уточнила пол будущего ребенка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Karolina Kurkova (@karolinakurkova)

Куркова в 2009 году вышла замуж за кинопродюсера Арчи Друри. Супруги воспитывают двух сыновей: Тобина Джека (2009) и Ноа Ли (2015).