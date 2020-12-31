Бульвар Шоубиз
 
31 декабря, 2020
 
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"Необычно, но красиво", "Какая цыценька". Блогер, увеличившая скулы, снялась обнаженной

Украинская Instagram-блогер Анастасия Покрещук, которая стала известна после того, как увеличила скулы, поделилась в сети откровенным фото.

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Покрещук: Итоги не подвожу
Покрещук: Итоги не подвожу
Фото: _just__queen / Instagram

Instagram-блогер, участница четвертого сезона проекта "Від пацанки до панянки" на "Новом канале" Анастасия Покрещук 31 декабря разместила в Instagram фото, на котором запечатлена без одежды.

Блогер позирует, повернувшись боком к объективу. Обнаженную грудь Покрещук прикрывает руками в длинных черных перчатках. Она указала, что автором снимков является фотограф Хельга Цирекидзе.

"Итоги я не подвожу. Просто пусть все будет", – написала она.

"Невозможно оторвать взгляд! Это безумно красиво", – отреагировали на фото подписчики.

"Необычно, но красиво", – прокомментировали фото пользователи сети.

"Какая цыценька, огонь", – написали в комментариях к фото фаны Покрещук.

Покрещук родилась в 1990 году в Киеве. Окончила Киевский национальный университет имени Шевченко, получив диплом психолога.

В 2019 году приняла участие в четвертом сезоне реалити-шоу "Від пацанки до панянки" на "Новом канале".

Всемирную известность блогер получила после того, как с помощью инъекций самостоятельно увеличила себе скулы. О ее преображениях летом 2020 года написал британский таблоид Daily Star.

По словам Покрещук, на увеличение скул ей понадобилось порядка 60 тыс. грн, а сама процедура заняла около года.

Помимо скул, блогер увеличила грудь и губы. Раньше она выглядела вот так.

Сейчас на ее страницу подписано 240 тыс. человек.

Теги: фото, блогер, Анастасия Покрещук
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