  10 украинских новогодних треков. Видео- и аудио-подборка

Накануне Нового 2021 года издание "ГОРДОН" составило подборку украинских новогодних и рождественских песен, которые помогут создать настроение во время праздников.
В начале декабря певец Dzidzio презентовал новое новогоднее видео, которое можно не только слушать, но и смотреть для настроения.
Видеоработу на песню "Старий рік минає" артист презентовал в 2014 году. За это время ее посмотрели в YouTube около 8 млн человек.
В 2011 году украинская группа Ot Vinta презентовала рок-римейк детской новогодней песни "У лісі темному".
В 2018 году в репертуаре группы появилась еще одна новогодняя песня "Дзинь Дзилинь".
В 2017 году украинская певица NK презентовала свою версию "Щедрика".
Украинская актриса и певица Вера Кекелия в декабре 2020 года презентовала рождественскую композицию "Це Різдво".
Новогодняя композиция есть в репертуаре украинской певицы Ирины Билык.
Украинский певец Виталий Козловский в 2014 году презентовал новогоднюю песню "Побажай".
Украинская группа "Антитіла" в 2016 году записала праздничный сингл под названием "Новорічна"/
Завершает подборку новогодняя композиция Jingle Bells в исполнении украинской группы "Шпилясті кобзарі".
Музыканты исполняют новогоднюю американскую песню на украинском языке.