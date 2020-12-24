  10 украинских новогодних треков. Видео- и аудио-подборка

Новогодние и рождественские песни есть в репертуаре украинских артистов Dzidzio, Виталия Козловского, Ирины Билык, Веры Кекелии, групп Ot Vinta и "Атитіла". А группа "Шпилясті кобзарі" перепела знаменитый американский сингл Jingle Bells на украинском языке.

Накануне Нового 2021 года издание "ГОРДОН" составило подборку украинских новогодних и рождественских песен, которые помогут создать настроение во время праздников.

В начале декабря певец Dzidzio презентовал новое новогоднее видео, которое можно не только слушать, но и смотреть для настроения.

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Видео: DZIDZIO / YouTube

Видеоработу на песню "Старий рік минає" артист презентовал в 2014 году. За это время ее посмотрели в YouTube около 8 млн человек.

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Видео: DZIDZIO / YouTube

В 2011 году украинская группа Ot Vinta презентовала рок-римейк детской новогодней песни "У лісі темному".

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Видео: OT VINTA / YouTube

В 2018 году в репертуаре группы появилась еще одна новогодняя песня "Дзинь Дзилинь".

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Видео: OT VINTA / YouTube

В 2017 году украинская певица NK презентовала свою версию "Щедрика".

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Видео: NKofficial / YouTube

Украинская актриса и певица Вера Кекелия в декабре 2020 года презентовала рождественскую композицию "Це Різдво".

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Аудио: Вера Кекелия / YouTube

Новогодняя композиция есть в репертуаре украинской певицы Ирины Билык.

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Видео: Світське життя / YouTube

Украинский певец Виталий Козловский в 2014 году презентовал новогоднюю песню "Побажай".

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Видео: Виталий Козловский / YouTube

Украинская группа "Антитіла" в 2016 году записала праздничный сингл под названием "Новорічна"/

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Видео: АНТИТІЛА / YouTube

Завершает подборку новогодняя композиция Jingle Bells в исполнении украинской группы "Шпилясті кобзарі".

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Видео: Bandura Style / YouTube

Музыканты исполняют новогоднюю американскую песню на украинском языке.