"Семечки с безалкогольным пивом". Вегетарианка Maruv рассказала о своем новогоднем меню

По словам украинской певицы Maruv, она является вегетарианкой с многолетним стажем.

Украинская певица Maruv в интервью "Обозревателю" заявила, что на ее новогоднем столе не будет мясных блюд.

"Я уже много лет вегетарианка, поэтому у меня все достаточно просто – хумус, овощные или фруктовые нарезки, и, конечно же, семечки с безалкогольным пивом. Это я очень люблю", – описала она свой новогодний стол.

По словам артистки, она планирует встретить Новый год на сцене. Певица не уточнила, где будут проходить ее выступления.

"Приглашают. А все остальное – мое личное дело, которое никого, кроме меня, не касается", – подытожила она.

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде в 1992 году. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

В марте 2020-го Maruv пожаловалась, что не может выехать из РФ из-за карантина. Отвечая на критику пользователей сети, певица заявила, что считает своим личным делом, в какую страну ей ехать на заработки.

В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify.

В ноябре певица сообщила, что стала судьей на российском шоу.