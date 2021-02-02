"Нет никаких гарантий не быть покинутой". Козловский рассказал, от каких женщин уходят мужчины

По словам украинского певица Виталия Козловского, его заявление может показаться жестоким, но заверил, что делает это от души.

Козловский: Иногда случается так, что мужчина уходит от любой женщины Фото: vkozlovskiy / Instagram

Украинский певец Виталий Козловский рассказал, от каких женщин уходят мужчины. Своими мыслями он поделился 2 февраля в Instagram.

Певец подчеркнул, что его заявление может показаться жестоким, но заверил, что делает это от души.

"Идут от молодых и постарше, стройных или полных фигур, длинных ног, красивых ягодиц, пышной груди и идеальных черт лица. Бросают умных, мудрых и толковых тоже. Идут от прекрасных домохозяек с их вкуснейшими борщами и чистыми квартирами. От терпеливых, спокойных и непритязательных убегают. Даже если ты богиня в постели, все равно нет никаких гарантий не быть покинутой. Бессмысленно искать в себе изъяны, точнее недостатки, и мучиться комплексами неполноценности. Иногда случается так, что мужчина уходит от любой женщины, даже самой супер-прекрасной", – написал Козловский.

По словам артиста, бывает и наоборот, когда женщины уходят от "достойных мужчин к подонкам".

"Но это уже другая история", – подытожил он.

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Козловский родился в 1985 году во Львове. В 2009 году певец был удостоен звания заслуженного артиста Украины. В дискографии певца шесть студийных альбомов.

Личную жизнь 35-летний певец не афиширует.