Бульвар Шоубиз
 
02 февраля, 2021
 
Новости

"Нет никаких гарантий не быть покинутой". Козловский рассказал, от каких женщин уходят мужчины

По словам украинского певица Виталия Козловского, его заявление может показаться жестоким, но заверил, что делает это от души.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Козловский: Иногда случается так, что мужчина уходит от любой женщины
Козловский: Иногда случается так, что мужчина уходит от любой женщины
Фото: vkozlovskiy / Instagram

Украинский певец Виталий Козловский рассказал, от каких женщин уходят мужчины. Своими мыслями он поделился 2 февраля в Instagram.

Певец подчеркнул, что его заявление может показаться жестоким, но заверил, что делает это от души.

"Идут от молодых и постарше, стройных или полных фигур, длинных ног, красивых ягодиц, пышной груди и идеальных черт лица. Бросают умных, мудрых и толковых тоже. Идут от прекрасных домохозяек с их вкуснейшими борщами и чистыми квартирами. От терпеливых, спокойных и непритязательных убегают. Даже если ты богиня в постели, все равно нет никаких гарантий не быть покинутой. Бессмысленно искать в себе изъяны, точнее недостатки, и мучиться комплексами неполноценности. Иногда случается так, что мужчина уходит от любой женщины, даже самой супер-прекрасной", – написал Козловский.

По словам артиста, бывает и наоборот, когда женщины уходят от "достойных мужчин к подонкам".

"Но это уже другая история", – подытожил он.

Козловский родился в 1985 году во Львове. В 2009 году певец был удостоен звания заслуженного артиста Украины. В дискографии певца шесть студийных альбомов.

Личную жизнь 35-летний певец не афиширует. 

Теги: Виталий Козловский, певец
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Смешко: Мы увеличили оборону Соединенных Штатов. Где наш статус главного стратегического партнера США вне НАТО?
  Смешко: Мы увеличили оборону Соединенных Штатов. Где наш статус главного стратегического партнера США вне НАТО?
Алеся БАЦМАН
  "Мистер Байден, почему мы до сих пор не в НАТО?" Главное из интервью Зеленского проекту Axios
  "Мистер Байден, почему мы до сих пор не в НАТО?" Главное из интервью Зеленского проекту Axios
Елена КРАВЧЕНКО
В России прошли новые протесты в поддержку Навального. Задержаны больше 5 тыс. человек. Онлайн-репортаж
В России прошли новые протесты в поддержку Навального. Задержаны больше 5 тыс. человек. Онлайн-репортаж
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кардашян в микрокупальнике позировала с разведенными ногами
Кардашян в микрокупальнике позировала с разведенными ногами
Мерилин Мэнсон после обвинений в насилии лишился контракта
Мерилин Мэнсон после обвинений в насилии лишился контракта
"Не помню, чтобы я была счастлива". Жена Дмитрия Ступки намекнула, что они с мужем могут "остаться друзьями"
"Не помню, чтобы я была счастлива". Жена Дмитрия Ступки намекнула, что они с мужем могут "остаться друзьями"
Марченко: Глупцы! Как можно выбирать между двумя равными по силе фантастическими языками!
Марченко: Глупцы! Как можно выбирать между двумя равными по силе фантастическими языками!
"Очень уютно". Подольская показала интерьер их с Пресняковым дома
"Очень уютно". Подольская показала интерьер их с Пресняковым дома
"Нет никаких гарантий не быть покинутой". Козловский рассказал, от каких женщин уходят мужчины
"Нет никаких гарантий не быть покинутой". Козловский рассказал, от каких женщин уходят мужчины
"Вау!". Джанабаева продемонстрировала "неудобную позу"
"Вау!". Джанабаева продемонстрировала "неудобную позу"
Мерилин Мэнсон отреагировал на обвинения в издевательствах со стороны бывшей невесты
Мерилин Мэнсон отреагировал на обвинения в издевательствах со стороны бывшей невесты
Ризатдиновой сделали операцию. Спортсменка озвучила диагноз
Ризатдиновой сделали операцию. Спортсменка озвучила диагноз
Джоли показала британскому глянцу свой дом и рассказала о тяжелом периоде жизни
Джоли показала британскому глянцу свой дом и рассказала о тяжелом периоде жизни
"Отец Ким Кардашян служил в секретной воинской части под Хмельницким". Никитюк показала осиную талию
"Отец Ким Кардашян служил в секретной воинской части под Хмельницким". Никитюк показала осиную талию
Каминская показала "мужчину, который будет любить ее всю жизнь"
Каминская показала "мужчину, который будет любить ее всю жизнь"
Бабкин улетел в Австрию на операцию
Бабкин улетел в Австрию на операцию
Королева спела с матерью в торговом центре Флориды песню о шубе из Чебурашки. Видео
Королева спела с матерью в торговом центре Флориды песню о шубе из Чебурашки. Видео
Жюри выбрало песню, с которой Gо-A отправится на "Евровидение 2021"
Жюри выбрало песню, с которой Gо-A отправится на "Евровидение 2021"
Герцогиня Кембриджская нарушила протокол, опубликовала в сети первое селфи-видео
Герцогиня Кембриджская нарушила протокол, опубликовала в сети первое селфи-видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS