  "Кремлю выгодно иметь возле себя народную артистку Украины и показывать, что она поддерживает Россию". Зибров призвал лишить Повалий звания

"Я понимаю, что ее прикормили просто. И Кремлю очень выгодно иметь близко возле себя народную артистку Украины и показывать, что она поддерживает Россию и ее политику. Ментально она уже там. Ее ничего не связывает с Украиной", – заявил Зибров.
Он также обратился к певице, напомнив ей о бумеранге.
"Бумеранг вернется. Тебя украинский народ выбросил из своего сердца. Вместе со своим Игорьком Лихутой ты сделала свой выбор, – сказал певец. – Для меня и нашей семьи ее нет, и для Украины ее тоже нет".
Зибров подчеркнул, что Повалий необходимо лишить звания народной артистки Украины и украинского гражданства.
"Ей нужно выписать московский паспорт – и пусть она там живет, будет гражданкой России, в Украине ее никто не ждет", – резюмировал артист.
Повалий родилась в 1964 году в селе Шамраевка Сквирского района Киевской области. В 1997 году получила звание народной артистки Украины. В 2012 году была избрана депутатом Верховной Рады – певица баллотировалась от Партии регионов.
Весной 2014 года Повалий вышла из состава фракции Партии регионов, а осенью ее депутатские полномочия были прекращены. СМИ писали, что в том же году она переехала в Россию.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Повалий была внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии.
16 апреля Повалий вышла на сцену Кремля в компании российских артистов, поддерживающих нападение РФ на Украину.
9 мая в эфире российского пропагандистского канала "Россия 1" показали выступление Повалий перед российскими оккупантами в Кремле. Украинские артисты после этого призвали лишить певицу украинского гражданства.