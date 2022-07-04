  "Кремлю выгодно иметь возле себя народную артистку Украины и показывать, что она поддерживает Россию". Зибров призвал лишить Повалий звания

Повалий с 2014 года живет и работает в РФ Фото: tpovaliyfan / Instagram

"Я понимаю, что ее прикормили просто. И Кремлю очень выгодно иметь близко возле себя народную артистку Украины и показывать, что она поддерживает Россию и ее политику. Ментально она уже там. Ее ничего не связывает с Украиной", – заявил Зибров.

Он также обратился к певице, напомнив ей о бумеранге.

"Бумеранг вернется. Тебя украинский народ выбросил из своего сердца. Вместе со своим Игорьком Лихутой ты сделала свой выбор, – сказал певец. – Для меня и нашей семьи ее нет, и для Украины ее тоже нет".

Зибров подчеркнул, что Повалий необходимо лишить звания народной артистки Украины и украинского гражданства.

"Ей нужно выписать московский паспорт – и пусть она там живет, будет гражданкой России, в Украине ее никто не ждет", – резюмировал артист.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube



