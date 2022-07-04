Бульвар Шоубиз
 
04 июля, 2022
 
Новости

"Кремлю выгодно иметь возле себя народную артистку Украины и показывать, что она поддерживает Россию". Зибров призвал лишить Повалий звания

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Повалий с 2014 года живет и работает в РФ
Повалий с 2014 года живет и работает в РФ
Фото: tpovaliyfan / Instagram

Украинский певец Павел Зибров в эфире передачи "Зірковий шлях" на канале "Украина" заявил, что выступающая в РФ перед российскими оккупантами украинская певица Таисия Повалий ментально перестала быть украинкой.

"Я понимаю, что ее прикормили просто. И  Кремлю очень выгодно иметь близко возле себя народную артистку Украины и показывать, что она поддерживает Россию и ее политику. Ментально она уже там. Ее ничего не связывает с Украиной", – заявил Зибров. 

Он также обратился к певице, напомнив ей о бумеранге.

"Бумеранг вернется. Тебя украинский народ выбросил из своего сердца. Вместе со своим Игорьком Лихутой ты сделала свой выбор, – сказал певец. – Для меня и нашей семьи ее нет, и для Украины ее тоже нет". 

Зибров подчеркнул, что Повалий необходимо лишить звания народной артистки Украины и украинского гражданства.

"Ей нужно выписать московский паспорт – и пусть она там живет, будет гражданкой России, в Украине ее никто не ждет", – резюмировал артист. 

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube


Контекст:

Повалий родилась в 1964 году в селе Шамраевка Сквирского района Киевской области. В 1997 году получила звание народной артистки Украины. В 2012 году была избрана депутатом Верховной Рады – певица баллотировалась от Партии регионов.

Весной 2014 года Повалий вышла из состава фракции Партии регионов, а осенью ее депутатские полномочия были прекращены. СМИ писали, что в том же году она переехала в Россию.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Повалий была внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии.

16 апреля Повалий вышла на сцену Кремля в компании российских артистов, поддерживающих нападение РФ на Украину.

9 мая в эфире российского пропагандистского канала "Россия 1" показали выступление Повалий перед российскими оккупантами в Кремле. Украинские артисты после этого призвали лишить певицу украинского гражданства.

Теги: Таисия Повалий, война России против Украины, Павел Зибров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
Алеся БАЦМАН
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Алина ГРЕЧАНАЯ
Пискарева: В Черногорию мы добирались четверо суток. Потом было сумасшедшее чувство вины, что я выбрала не патриотизм, а материнство
Пискарева: В Черногорию мы добирались четверо суток. Потом было сумасшедшее чувство вины, что я выбрала не патриотизм, а материнство
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала свою старшую сестру
Звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала свою старшую сестру
  "Кремлю выгодно иметь возле себя народную артистку Украины и показывать, что она поддерживает Россию". Зибров призвал лишить Повалий звания
  "Кремлю выгодно иметь возле себя народную артистку Украины и показывать, что она поддерживает Россию". Зибров призвал лишить Повалий звания
  Приходько о своих русскоязычных песнях: Я с радостью их петь не буду. Зачем они мне нужны?
  Приходько о своих русскоязычных песнях: Я с радостью их петь не буду. Зачем они мне нужны?
Анатолий Анатолич о своем браке: Мы не развелись, Юла не начала отношения с моим другом, мы не делим детей
Анатолий Анатолич о своем браке: Мы не развелись, Юла не начала отношения с моим другом, мы не делим детей
  "Американский народ с вами". Стиллер рассказал, боялся ли ехать в Украину во время войны
  "Американский народ с вами". Стиллер рассказал, боялся ли ехать в Украину во время войны
  "Очень часто ссорились. Она была старостой, я заместителем". Нацгвардеец сделал предложение избраннице во время концерта. Видео
  "Очень часто ссорились. Она была старостой, я – заместителем". Нацгвардеец сделал предложение избраннице во время концерта. Видео
Пенн во Львове позировал на фоне отеля, в котором остановился
Пенн во Львове позировал на фоне отеля, в котором остановился
  "Борис, вы легенда. Рвете русню на британский флаг!" Авторы хита "Вова, ...баш їх, бл...дь" выпустили трек, посвященный Джонсону. Видео
  "Борис, вы легенда. Рвете русню на британский флаг!" Авторы хита "Вова, ...баш їх, бл...дь" выпустили трек, посвященный Джонсону. Видео
  Зеленская: Был ли у меня страх погибнуть? Мне кажется, он есть у каждого
  Зеленская: Был ли у меня страх погибнуть? Мне кажется, он есть у каждого
Виктория Бекхэм о муже: Они говорили, что я никогда не улыбаюсь, что это не продлится долго. Сегодня мы отмечаем 23 года брака
Виктория Бекхэм о муже: Они говорили, что я никогда не улыбаюсь, что это не продлится долго. Сегодня мы отмечаем 23 года брака
"Боль не утихает". Тина Кароль вернулась в Украину
"Боль не утихает". Тина Кароль вернулась в Украину
Невзоров: Путинцам имеет смысл шить не пилотки для детишек, а саваны для самих себя
Невзоров: Путинцам имеет смысл шить не пилотки для детишек, а саваны для самих себя
"Они приходят сюда, чтобы украсть наши туалеты". Украинская балерина Воротник рассказала, как пошла служить в тероборону
"Они приходят сюда, чтобы украсть наши туалеты". Украинская балерина Воротник рассказала, как пошла служить в тероборону
Noize MC: Мой родной город Белгород обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? То же, что и когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь
Noize MC: Мой родной город Белгород обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? То же, что и когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь
Бланшетт надела костюм в цветах украинского флага
Бланшетт надела костюм в цветах украинского флага
  "Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Великий спародировал Кадырова
  "Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Великий спародировал Кадырова
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 