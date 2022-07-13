Бульвар Шоубиз
 
13 июля, 2022
 
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Адвокат Винника подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину, и озвучила причину

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Винник в 2019 году стал единственным украинским артистом, который снялся вместе с поддерживающими аннексию Крыма коллегами из РФ в российском ролике "#всеммир"
Винник в 2019 году стал единственным украинским артистом, который снялся вместе с поддерживающими аннексию Крыма коллегами из РФ в российском ролике "#всеммир"
Фото: olegg.vynnyk / Instagram

Адвокат украинского певца Олега Винника 12 июля в комментарии журналистам ТСН заявила, что ее клиент из-за давних проблем со здоровьем после полномасштабного вторжения РФ в Украину вынужден был обратиться за медицинской помощью в Германии, где проживает более 20 лет. Фамилия и имя адвоката певца в публикации не указываются.

Заявление адвоката появилось после того, как 10 июля солист украинской группы Kozak System Иван Леньо обратился в Виннику. "Олег, ты просто сам должен понимать, что если выпадаешь из исторического контекста, из этой украинской лодки, которая борется с российской империей, ты просто станешь никем", – заявил Леньо.

В июне фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин предположил, что Винник, возможно, находится в Германии

Комментируя затянувшееся молчание Винника о нападении РФ на Украину, адвокат заявила, что Винник "болезненно воспринял полномасштабное вторжение РФ в Украину, о чем свидетельствует его обращение". Речь идет о ролике, который артист записал и опубликовал в Instagram на восьмой день войны.

В публикации отмечается, что Винник "не стал делать громкие заявления и красоваться, так как избрал путь целенаправленной помощи". В статье размещено фото артиста, на котором он позирует на фоне двух авто в компании мужчин. В комментарии к снимку говорится, что Винник через свой благотворительный фонд "Вовчиця" помогает ВСУ с покупкой авто,  а также "следит за процессом их отправки на всех этапах в Украину, чтобы все было честно".

Адвокат подчеркнула, что ее клиент осуждает войну, "с 2014 года занимает четкую позицию" и напомнила, что последние восемь лет он не выступал в РФ. 

Контекст:

В сентябре 2019 года Винник снялся в ролике в рамках проекта "#всеммир", запущенного российской группой "Мир 519". Участие в съемках ролика приняли в том числе российские артисты, поддерживающие аннексию Крыма. Винник стал единственным украинским артистом, кто согласился сниматься в этом видео. 

Комментируя съемки, певец не смог дать однозначного ответа о принадлежности аннексированного Россией Крыма. "Когда ты кричишь: "Наш Крым", а он не наш на сегодняшний день... Имеем то, что имеем, правильно? Есть факт. И мы будем все кричать, что наш? Почему же? Мы ничего не решаем", – заявил тогда певец.

Последний пост на странице Винника в Instagram опубликован 24 апреля 2022 года. В нем артист поздравляет подписчиков с Пасхой. В ответ фолловеры поинтересовались, почему певец замалчивает российскую агрессию. "Почему вы молчите? Многие артисты ездят с концертами, пишут посты. А тут один раз в месяц. Ну, такое…" – написали пользователи сети. 

На то, что Винник перестал появляться на публике, первыми из украинских знаменитостей обратили внимание певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина. 

Украинский ведущий Слава Демин, комментируя исчезновение Винника, призвал не осуждать певца, не зная, чем он занимается.

Теги: война России против Украины, Олег Винник
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