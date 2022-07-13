Адвокат Винника подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину, и озвучила причину

Заявление адвоката появилось после того, как 10 июля солист украинской группы Kozak System Иван Леньо обратился в Виннику. "Олег, ты просто сам должен понимать, что если выпадаешь из исторического контекста, из этой украинской лодки, которая борется с российской империей, ты просто станешь никем", – заявил Леньо.
В июне фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин предположил, что Винник, возможно, находится в Германии.
Комментируя затянувшееся молчание Винника о нападении РФ на Украину, адвокат заявила, что Винник "болезненно воспринял полномасштабное вторжение РФ в Украину, о чем свидетельствует его обращение". Речь идет о ролике, который артист записал и опубликовал в Instagram на восьмой день войны.
В публикации отмечается, что Винник "не стал делать громкие заявления и красоваться, так как избрал путь целенаправленной помощи". В статье размещено фото артиста, на котором он позирует на фоне двух авто в компании мужчин. В комментарии к снимку говорится, что Винник через свой благотворительный фонд "Вовчиця" помогает ВСУ с покупкой авто, а также "следит за процессом их отправки на всех этапах в Украину, чтобы все было честно".
Адвокат подчеркнула, что ее клиент осуждает войну, "с 2014 года занимает четкую позицию" и напомнила, что последние восемь лет он не выступал в РФ.
В сентябре 2019 года Винник снялся в ролике в рамках проекта "#всеммир", запущенного российской группой "Мир 519". Участие в съемках ролика приняли в том числе российские артисты, поддерживающие аннексию Крыма. Винник стал единственным украинским артистом, кто согласился сниматься в этом видео.
Комментируя съемки, певец не смог дать однозначного ответа о принадлежности аннексированного Россией Крыма. "Когда ты кричишь: "Наш Крым", а он не наш на сегодняшний день... Имеем то, что имеем, правильно? Есть факт. И мы будем все кричать, что наш? Почему же? Мы ничего не решаем", – заявил тогда певец.
Последний пост на странице Винника в Instagram опубликован 24 апреля 2022 года. В нем артист поздравляет подписчиков с Пасхой. В ответ фолловеры поинтересовались, почему певец замалчивает российскую агрессию. "Почему вы молчите? Многие артисты ездят с концертами, пишут посты. А тут один раз в месяц. Ну, такое…" – написали пользователи сети.
На то, что Винник перестал появляться на публике, первыми из украинских знаменитостей обратили внимание певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина.
Украинский ведущий Слава Демин, комментируя исчезновение Винника, призвал не осуждать певца, не зная, чем он занимается.