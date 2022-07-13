Адвокат Винника подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину, и озвучила причину

Винник в 2019 году стал единственным украинским артистом, который снялся вместе с поддерживающими аннексию Крыма коллегами из РФ в российском ролике "#всеммир" Фото: olegg.vynnyk / Instagram

Заявление адвоката появилось после того, как 10 июля солист украинской группы Kozak System Иван Леньо обратился в Виннику. "Олег, ты просто сам должен понимать, что если выпадаешь из исторического контекста, из этой украинской лодки, которая борется с российской империей, ты просто станешь никем", – заявил Леньо.

В июне фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин предположил, что Винник, возможно, находится в Германии.

Комментируя затянувшееся молчание Винника о нападении РФ на Украину, адвокат заявила, что Винник "болезненно воспринял полномасштабное вторжение РФ в Украину, о чем свидетельствует его обращение". Речь идет о ролике, который артист записал и опубликовал в Instagram на восьмой день войны.

В публикации отмечается, что Винник "не стал делать громкие заявления и красоваться, так как избрал путь целенаправленной помощи". В статье размещено фото артиста, на котором он позирует на фоне двух авто в компании мужчин. В комментарии к снимку говорится, что Винник через свой благотворительный фонд "Вовчиця" помогает ВСУ с покупкой авто, а также "следит за процессом их отправки на всех этапах в Украину, чтобы все было честно".

Адвокат подчеркнула, что ее клиент осуждает войну, "с 2014 года занимает четкую позицию" и напомнила, что последние восемь лет он не выступал в РФ.