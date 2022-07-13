"Часть доходов от продажи мы используем на добрые дела". Украинский бренд создал футболки с цитатами из поэзии Жадана. Фото

Жадан: Вдруг у вас этим причудливым летом нечего надеть, от души рекомендую Фото: Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook

"Вдруг у вас этим причудливым летом нечего надеть, от души рекомендую. Во-первых, "Авіація" всегда делает что-то интересное и необычное, во-вторых, часть доходов от продажи этих футболок и кардиганов мы используем на добрые дела", – поддержал украинский бизнес Жадан.

Дизайн футболок разработан таким образом, что принты проглядываются как бы из-под разрезанного верхнего слоя ткани. Также на футболках красными нитками вышита первая буква фамилии писателя.

"Летний набор футболок с актуальными цитатами, звучащими как заповеди военного времени", – говорится в описании коллекции на странице бренда в Instagram.

Вся коллекция футболок представлена на сайте производителя.