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13 июля, 2022
 
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"Часть доходов от продажи мы используем на добрые дела". Украинский бренд создал футболки с цитатами из поэзии Жадана. Фото

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Жадан: Вдруг у вас этим причудливым летом нечего надеть, от души рекомендую
Жадан: Вдруг у вас этим причудливым летом нечего надеть, от души рекомендую
Фото: Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook

Украинский бренд "Авіація Галичини" совместно с украинским писателем, поэтом и волонтером Сергеем Жаданом анонсировал продажу футболок с цитатами из его поэзии. Об этом Жадан 13 июля сообщил на своей странице в Facebook.

"Вдруг у вас этим причудливым летом нечего надеть, от души рекомендую. Во-первых, "Авіація" всегда делает что-то интересное и необычное, во-вторых, часть доходов от продажи этих футболок и кардиганов мы используем на добрые дела", – поддержал украинский бизнес Жадан.

Дизайн футболок разработан таким образом, что принты проглядываются как бы из-под разрезанного верхнего слоя ткани. Также на футболках красными нитками вышита первая буква фамилии писателя.

"Летний набор футболок с актуальными цитатами, звучащими как заповеди военного времени", – говорится в описании коллекции на странице бренда в Instagram.

Вся коллекция футболок представлена на сайте производителя.

Теги: Сергей Жадан, поэзия, мода и красота
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