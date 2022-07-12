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12 июля, 2022
 
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Михалок и "Ляпис Трубецкой" спели "Воины света" на украинском языке в переводе Жадана. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Михалок: Это песня о свободе и любви, о борьбе и вере и о победе добра над злом
Михалок: Это песня о свободе и любви, о борьбе и вере и о победе добра над злом
Фото: brutto_nostra / Instagram

Украинский певец белорусского происхождения Сергей Михалок и белорусская группа "Ляпис Трубецкой" 12 июля на YouTube-канале "Ляпис 98" презентовали клип на песню "Воины света", которую спели на украинском языке. Перевод композиции с русского на украинский язык сделал украинский поэт, писатель и волонтер Сергей Жадан.

Съемки клипа проходили в Таллине, Михалок снимался в ролике вместе со своей семьей, пишет НВ.

"Всем воинам света и воинам добра посвящается! В это нелегкое для всех нас время очень важно оставаться вместе, оставаться сильными, настоящими воинами! Именно поэтому мы решили порадовать наших друзей, наших братьев и сестер песней, которую вы уже хорошо знаете, еще с 2014 года. Но мы хотим презентовать вам ее на любимом нами и, я уверен, многими из вас языке, а также в новой акустической версии. Это песня о свободе и любви, о борьбе и вере и о победе добра над злом", – анонсировал новую версию знаменитой песни музыкант.

ВИДЕО
Видео: ЛЯПИС 98 / YouTube
Контекст:

Группа "Ляпис Трубецкой" распалась в 2014 году на две команды: Brutto и Trubetskoy.

Михалок после нападения РФ на Украину обратился к российским рок-музыкантам с призывом говорить правду о войне и назвать открыто президента РФ Владимира Путина убийцей.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Михалок и "Ляпис Трубецкой" отправились в благотворительный концертный тур в поддержку Украины под названием "Воины света".

Премьера песни "Воины света" состоялась в 2014 году. Ее называют неофициальным гимном Евромайдана.

Теги: Евромайдан, Сергей Жадан, Ляпис Трубецкой, Сергей Михалок, война России против Украины
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