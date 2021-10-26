Солист группы "Ляпис-98" Михалок объяснил, почему ударил зрителя во время концерта в Полтаве

Михалок сразу предупредил, что обращается к фанатам, а не "к широкой общественности" или правоохранителям.

"Я разговаривал с людьми из первого ряда, там [были] какие-то приятные интеллигентные люди, я иногда апеллирую – с детьми какие-то шутки. Возвращаюсь, смотрю, а их нет, моих любимых, а сидят пару пацанов, явно "подлившие сливу", имитируя, что они явно заскучали. Ну я думаю: Ого, я вас уже не отпущу", – сказал Михалок.

По его словам, он начал шутить с ними и, когда охрана попыталась вывести компанию из зала, попросил одного из мужчин пустить на сцену, поскольку у того была гитара. По словам Михалка, мужчина стал неадекватно вести себя, хамить и материться.

"Тихонечко его боданул, он больше даже не от удара [упал], а как-то, я не буду отмазываться – дал бычка, у нас это [так] называется. В Украине называется "на Одессу отправил", – заявил Михалок.

По его словам, после концерта он разговаривал с пострадавшим, и тот не имел к нему претензий.

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