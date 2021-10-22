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ПРОИСШЕСТВИЯ

Солист группы "Ляпис" Михалок ударил зрителя во время концерта в Полтаве. Полиция открыла производство

Пострадавший полтавчанин категорически отказался от написания заявления против Михалка, отметили в полиции
Пострадавший полтавчанин категорически отказался от написания заявления против Михалка, отметили в полиции
Фото: sergey.mikhalok / Instagram

Полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство" по факту инцидента на концерте группы "Ляпис" в Полтаве 20 октября. Об этом сообщили 21 октября на сайте регионального управления Нацполиции.

Во время концерта группы в Полтаве 20 октября один из зрителей вышел на сцену. Между ним и Михалком возник конфликт, и артист ударил мужчину головой в лицо, так что тот упал – это зафиксировано на видео. 

В тот же вечер жители Полтавы сообщили в местную полицию о произошедшем. Следователи выехали на место и нашли пострадавшего зрителя. 

"Однако пострадавший полтавчанин категорически отказался от написания заявления и дальнейшего расследования инцидента", – говорится в сообщении полиции.

Следователь открыл производство по признакам ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

"В распоряжении у полиции есть информация от очевидцев и видео, опубликованное в соцсети. Открыто и расследуется уголовное производство по статье "хулиганство". Оно фактовое", – пояснил "Сегодня" спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

Санкция статьи предполагает штраф от 8500 грн, арест на срок до шести месяцев либо ограничение свободы до пяти лет.

Контекст:

Михалок с 2015 года проживает в Украине24 августа 2020 года президент Украины Владимир Зеленский в честь 29-й годовщины независимости Украины вручил Михалку награду в связи с присвоением ему звания заслуженного артиста Украины.

Теги: Полтава, полиция, Ляпис Трубецкой, концерт, хулиганство, Сергей Михалок, конфликт, удары, уголовное производство, Нацполиция
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