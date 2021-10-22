Солист группы "Ляпис" Михалок ударил зрителя во время концерта в Полтаве. Полиция открыла производство

Пострадавший полтавчанин категорически отказался от написания заявления против Михалка, отметили в полиции Фото: sergey.mikhalok / Instagram

Во время концерта группы в Полтаве 20 октября один из зрителей вышел на сцену. Между ним и Михалком возник конфликт, и артист ударил мужчину головой в лицо, так что тот упал – это зафиксировано на видео.

В тот же вечер жители Полтавы сообщили в местную полицию о произошедшем. Следователи выехали на место и нашли пострадавшего зрителя.

"Однако пострадавший полтавчанин категорически отказался от написания заявления и дальнейшего расследования инцидента", – говорится в сообщении полиции.

Следователь открыл производство по признакам ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

"В распоряжении у полиции есть информация от очевидцев и видео, опубликованное в соцсети. Открыто и расследуется уголовное производство по статье "хулиганство". Оно фактовое", – пояснил "Сегодня" спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

Санкция статьи предполагает штраф от 8500 грн, арест на срок до шести месяцев либо ограничение свободы до пяти лет.