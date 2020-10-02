Михалок: Накупил детям подарков. Настоящих "штатовских" сигарет

Проживающий в Украине белорусский музыкант, экс-лидер группы "Ляпис Трубецкой", фронтмен проекта Brutto Сергей Михалок в качестве подарка купил сыновьям сигареты. Об этом он написал в Instagram 2 октября.
"Накупил детям подарков. Настоящих "штатовских" сигарет. Пусть курят то, что курил старина Хэм, Доктор Гонзо и Клинт Иствуд", – написал он.
Музыкант отметил, что официально курит только его старший сын.
"Но Макарон после лагеря точно стал материться красивее, осознанно что-ли. Я после "лагерей" всегда курил", – сообщил Михалок.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В честь 1-го октября накупил на одесскои * «книжке» детям подарков. Настоящих «штатовских» сигарет. Пусть курят то, что курил старина Хэм, Доктор Гонзо и Клинт Иствуд. * P.S. Пока официально курит только старшии * . Но Макарон после лагеря точно стал материться красивеи * , осознанно что-ли.. Я после «лагереи * » всегда курил) И в карты играл. И еще * ... * #михалок #сергеи * михалок #mikhalok #mikhalokofficial #sergeymikhalok #ляпис98 #lyapis98 #lyapiscrew #l98 #ляпис #ляпиструбецкои * #трубецкои * #brutto #bruttonostra #брутто #drezden #drezden72 #drezdenband #минск #minsk #артист #музыкант #malboro #camel #americanspirit @poloralphlauren
Михалок – отец четверых сыновей. В первом браке с солисткой группы "Мантана" Алесей Берулавой в 1995 году у Михалка родился сын Павел.
Вместе со второй женой Светланой Зеленковской музыкант воспитывает Макара (2013), Федора (2019) и Мирона (2020).