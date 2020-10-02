Бульвар Шоубиз
 
02 октября, 2020
 
Новости

Михалок: Накупил детям подарков. Настоящих "штатовских" сигарет

По словам проживающего в Украине белорусского музыканта Сергея Михалка, его шестилетний сын Макар после возвращения из лагеря начал красивее материться. Артист не исключает, что сын пробовал курить.

Михалок: Я после "лагерей" всегда курил
Михалок: Я после "лагерей" всегда курил
Фото: sergey.mikhalok / Instagram

Проживающий в Украине белорусский музыкант, экс-лидер группы "Ляпис Трубецкой", фронтмен проекта Brutto Сергей Михалок в качестве подарка купил сыновьям сигареты. Об этом он написал в Instagram 2 октября. 

"Накупил детям подарков. Настоящих "штатовских" сигарет. Пусть курят то, что курил старина Хэм, Доктор Гонзо и Клинт Иствуд", – написал он.

Музыкант отметил, что официально курит только его старший сын. 

"Но Макарон после лагеря точно стал материться красивее, осознанно что-ли. Я после "лагерей" всегда курил", – сообщил Михалок. 

Михалок – отец четверых сыновей. В первом браке с солисткой группы "Мантана" Алесей Берулавой в 1995 году у Михалка родился сын Павел. 

Вместе со второй женой Светланой Зеленковской музыкант воспитывает Макара (2013), Федора (2019) и Мирона (2020). 

Теги: США, курение, дети, сигареты, Сергей Михалок
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Шоу ужасов, напугавшее Америку". Как США отреагировали на дебаты Трампа и Байдена. Главное
  "Шоу ужасов, напугавшее Америку". Как США отреагировали на дебаты Трампа и Байдена. Главное
Наталия ДВАЛИ
  Верещук: Близок тот час, когда президент должен будет выбрать между народом и долбодятлами
  Верещук: Близок тот час, когда президент должен будет выбрать между народом и долбодятлами
Алеся БАЦМАН
Записки бывшего подполковника КГБ: Как мы ловили шпионов вокруг шахматной доски
Записки бывшего подполковника КГБ: Как мы ловили шпионов вокруг шахматной доски
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Знакомьтесь – Арсений Плющенко". Рудковская и Плющенко показали новорожденного сына
"Знакомьтесь – Арсений Плющенко". Рудковская и Плющенко показали новорожденного сына
Ники Минаж родила первенца – СМИ
Ники Минаж родила первенца – СМИ
Михалок: Накупил детям подарков. Настоящих "штатовских" сигарет
Михалок: Накупил детям подарков. Настоящих "штатовских" сигарет
  Верещук: У парня, с которым я встречалась, был день рождения, он пошел праздновать и позвал свою бывшую. Я узнала и приехала
  Верещук: У парня, с которым я встречалась, был день рождения, он пошел праздновать и позвал свою бывшую. Я узнала – и приехала
  В новом рекламном видео Сааба модели дефилируют под музыку "ДахаБраха". Видео
  В новом рекламном видео Сааба модели дефилируют под музыку "ДахаБраха". Видео
"Стоять – бояться". Могилевская намекнула, что занялась боксом
"Стоять – бояться". Могилевская намекнула, что занялась боксом
Jerry Heil позировала в ванной в образе полуобнаженной русалки
Jerry Heil позировала в ванной в образе полуобнаженной русалки
Решетник: Я снова не иду в политику. Приглашали, уговаривали
Решетник: Я снова не иду в политику. Приглашали, уговаривали
Тина Кароль: Надо влюбиться. Время покажет, смогу ли я
Тина Кароль: Надо влюбиться. Время покажет, смогу ли я
Барских стал дизайнером
Барских стал дизайнером
Пугачева: Счастлив лишь тот, с кем рядом Максимка идет. Понятно?
Пугачева: Счастлив лишь тот, с кем рядом Максимка идет. Понятно?
Кухар назвала фаворитов последнего эфира "Танцев со звездами"
Кухар назвала фаворитов последнего эфира "Танцев со звездами"
Арбенина показала обложку своей новой книги
Арбенина показала обложку своей новой книги
Миронова впервые показала лицо годовалого сына
Миронова впервые показала лицо годовалого сына
"С тестами беда. Даже за деньги нужно ждать свободное место". Саливанчук заразилась коронавирусом
"С тестами беда. Даже за деньги нужно ждать свободное место". Саливанчук заразилась коронавирусом
"Ты со мной, а я без тебя". Ефросинина показала детские фото с родителями
"Ты со мной, а я без тебя". Ефросинина показала детские фото с родителями
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS