Михалок: Накупил детям подарков. Настоящих "штатовских" сигарет

По словам проживающего в Украине белорусского музыканта Сергея Михалка, его шестилетний сын Макар после возвращения из лагеря начал красивее материться. Артист не исключает, что сын пробовал курить.

Михалок: Я после "лагерей" всегда курил Фото: sergey.mikhalok / Instagram

Проживающий в Украине белорусский музыкант, экс-лидер группы "Ляпис Трубецкой", фронтмен проекта Brutto Сергей Михалок в качестве подарка купил сыновьям сигареты. Об этом он написал в Instagram 2 октября.

"Накупил детям подарков. Настоящих "штатовских" сигарет. Пусть курят то, что курил старина Хэм, Доктор Гонзо и Клинт Иствуд", – написал он.

Музыкант отметил, что официально курит только его старший сын.

"Но Макарон после лагеря точно стал материться красивее, осознанно что-ли. Я после "лагерей" всегда курил", – сообщил Михалок.

Михалок – отец четверых сыновей. В первом браке с солисткой группы "Мантана" Алесей Берулавой в 1995 году у Михалка родился сын Павел.