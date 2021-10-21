Бульвар Шоубиз
 
21 октября, 2021
 
Новости

"Как ты сюда попал, чего дрожишь?" Михалок в Полтаве ударом головы повалил мужчину, который вышел к нему на сцену. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Михалок пока что не комментировал случившееся на концерте в Полтаве
Михалок пока что не комментировал случившееся на концерте в Полтаве
Фото: lyapis98 / Instagram

Проживающий в Украине белорусский музыкант, экс-лидер группы "Ляпис Трубецкой", фронтмен проектов Brutto и "Ляпис 98" Сергей Михалок во время концерта ударом головы повалил на пол мужчину, который вышел к нему на сцену. Об этом 21 октября сообщил Telegram-канал Baza, разместив соответствующее видео.

В комментарии к ролику редакция канала отметила, что драка произошла во время концерта группы в Полтаве 20 октября. На странице коллектива в Instagram опубликована афиша их выступлений – в этот день они действительно выступали в этом городе..

"Во время концерта Михалок повздорил с одним из зрителей и позвал его на сцену. После короткого диалога вокалист отправил мужчину в нокдаун, сильно ударив его головой. Дальше Михалок захотел разобраться уже с другим слушателем, но его остановила охрана", – говорится в публикации.

На видео начало конфликта не зафиксировано.

Ролик начинается со слов Михалка: "А мы жизни мало даем? Х...йню поем, да? Билет свой покажи, во-первых. Как ты сюда попал? Чего ты мне деньги суешь? У тебя билет есть? Чего ты дрожишь?"

После этого он схватил мужчину за плечи и ударил его головой в лицо. Мужчина с грохотом упал на сцену. Спустя несколько секунд его под руки вывела охрана – в этот момент в зале звучали аплодисменты.

Артист пока что не комментировал случившееся. Сегодня группа выступает в Черкассах.

Контекст:

Михалок с 2015 года проживает в Украине24 августа 2020 года президент Украины Владимир Зеленский в честь 29-й годовщины независимости Украины вручил Михалку награду в связи с присвоением ему звания заслуженного артиста Украины.

Теги: драка, концерт, скандал, Сергей Михалок
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Илларионов: Программу "Триллион долларов для Украины" нельзя реализовать за день. Это можно сделать за два десятилетия
  Илларионов: Программу "Триллион долларов для Украины" нельзя реализовать за день. Это можно сделать за два десятилетия
Алеся БАЦМАН
Судья Верховного Суда Ткачук: Чтобы люди защищали страну, военнослужащим нужно дать возможность отстаивать права в суде сейчас, а не через 5 10 лет
Судья Верховного Суда Ткачук: Чтобы люди защищали страну, военнослужащим нужно дать возможность отстаивать права в суде сейчас, а не через 5–10 лет
Елена ПОСКАННАЯ
В Гааге началось рассмотрение иска Украины против России по захвату кораблей в Керченском проливе. Главное
В Гааге началось рассмотрение иска Украины против России по захвату кораблей в Керченском проливе. Главное
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вдова солиста "Хора Турецкого" Бориса Горячева родила дочь спустя три месяца после смерти мужа
Вдова солиста "Хора Турецкого" Бориса Горячева родила дочь спустя три месяца после смерти мужа
"Как ты сюда попал, чего дрожишь?" Михалок в Полтаве ударом головы повалил мужчину, который вышел к нему на сцену. Видео
"Как ты сюда попал, чего дрожишь?" Михалок в Полтаве ударом головы повалил мужчину, который вышел к нему на сцену. Видео
"Такая невинная", "Как же тебе идет". Каменских снялась на фоне мечети с покрытой головой
"Такая невинная", "Как же тебе идет". Каменских снялась на фоне мечети с покрытой головой
"Это меня мой сынок загнал в больницу". Муж Маши Распутиной госпитализирован после скандала в шоу Малахова
"Это меня мой сынок загнал в больницу". Муж Маши Распутиной госпитализирован после скандала в шоу Малахова
"Подтягивайте свои шкрябки". Автор хита "Гуси" Wellboy проведет в Киеве автограф-сессию
"Подтягивайте свои шкрябки". Автор хита "Гуси" Wellboy проведет в Киеве автограф-сессию
"О, господи. Потрясающе". Певица Сиара на светском мероприятии в платье без белья засветила голую грудь
"О, господи. Потрясающе". Певица Сиара на светском мероприятии в платье без белья засветила голую грудь
"Восхитительно и элегантно". Футболист Александр Зинченко поздравил жену с 26-летием
"Восхитительно и элегантно". Футболист Александр Зинченко поздравил жену с 26-летием
  "Никогда не поздно отправиться на поиски любви". Jerry Heil снялась в "Межигорье" в образе 69-летней холостячки. Видео
  "Никогда не поздно отправиться на поиски любви". Jerry Heil снялась в "Межигорье" в образе 69-летней холостячки. Видео
"Так вырос! Мужичок!" Анатолий Анатолич показал сына Нила, которому исполнилось три месяца
"Так вырос! Мужичок!" Анатолий Анатолич показал сына Нила, которому исполнилось три месяца
  "Он пробовал мои маленькие голубчики и стонал". Ольга Сумская призналась, чем "приворожила" мужа
  "Он пробовал мои маленькие голубчики и стонал". Ольга Сумская призналась, чем "приворожила" мужа
"Что-то на лице мужчины не особо счастье видно", "Безотказная". 45-летняя Волочкова показала объятия с 38-летним возлюбленным
"Что-то на лице мужчины не особо счастье видно", "Безотказная". 45-летняя Волочкова показала объятия с 38-летним возлюбленным
"На вас смотришь – и стареть не страшно". 75-летняя мать Наташи Королевой показала лабутены за $1195
"На вас смотришь – и стареть не страшно". 75-летняя мать Наташи Королевой показала лабутены за $1195
Билли Айлиш запускает в продажу собственный парфюм во флаконах в виде женской груди. Фото
Билли Айлиш запускает в продажу собственный парфюм во флаконах в виде женской груди. Фото
  "Сам туда бы поехал на танке". Российский шоумен Угольников заявил, что поддерживает аннексию Крыма
  "Сам туда бы поехал на танке". Российский шоумен Угольников заявил, что поддерживает аннексию Крыма
  Как приготовить тирамису без сырых яиц. Простой рецепт от кулинарного блогера для фуршета
  Как приготовить тирамису без сырых яиц. Простой рецепт от кулинарного блогера для фуршета
"Было страшно". Гвоздева рассказала подробности аварии
"Было страшно". Гвоздева рассказала подробности аварии
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS