"Как ты сюда попал, чего дрожишь?" Михалок в Полтаве ударом головы повалил мужчину, который вышел к нему на сцену. Видео

Михалок пока что не комментировал случившееся на концерте в Полтаве Фото: lyapis98 / Instagram

В комментарии к ролику редакция канала отметила, что драка произошла во время концерта группы в Полтаве 20 октября. На странице коллектива в Instagram опубликована афиша их выступлений – в этот день они действительно выступали в этом городе..

"Во время концерта Михалок повздорил с одним из зрителей и позвал его на сцену. После короткого диалога вокалист отправил мужчину в нокдаун, сильно ударив его головой. Дальше Михалок захотел разобраться уже с другим слушателем, но его остановила охрана", – говорится в публикации.

На видео начало конфликта не зафиксировано.

Ролик начинается со слов Михалка: "А мы жизни мало даем? Х...йню поем, да? Билет свой покажи, во-первых. Как ты сюда попал? Чего ты мне деньги суешь? У тебя билет есть? Чего ты дрожишь?"

После этого он схватил мужчину за плечи и ударил его головой в лицо. Мужчина с грохотом упал на сцену. Спустя несколько секунд его под руки вывела охрана – в этот момент в зале звучали аплодисменты.

Артист пока что не комментировал случившееся. Сегодня группа выступает в Черкассах.