От ярких красок до белого по белому. Украинские бренды, выпускающие одежду с вышивкой

Etnodim

Бренд производит вышиванки в спокойной гамме, предпочитая естественные оттенки. Марка вдохновляется украинской природой и достопримечательностями родной страны. Так, одна из недавних коллекций была посвящена заповеднику "Аскания Нова".

Вышиванку от бренда Etnodim по случаю Дня вышиванки надел президент Украины Владимир Зеленский. Он выбрал лаконичную модель сложного серо-зеленого цвета с вышивкой в гармоничной коричнево-зеленой гамме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Первая леди, Елена Зеленская, также надела вышиванку от этого модного дома. Она предпочла вариант, сочетающий два оттенка: белый и цвета морской волны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Etnodim в своих моделях также отражает историю и традиции украинского искусства.

Так, одна из свежих коллекций бренда посвящена украинским художницам: авангардистке Александре Экстер, Анне Собачко-Шестак, керамистке Юлии Гушул.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ETNODIM * (@etnodim)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ETNODIM * (@etnodim)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ETNODIM * (@etnodim)

Plahta

Марка производит платья-вышиванки, аксессуары и верхнюю одежду с вышивкой. В изделиях воплощается современное прочтение традиционной символики украинской вышиванки.

В коллекциях представлены яркие платья с массивными вышитыми элементами, привлекающими внимание.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Plahta (@plahta.com.ua)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Plahta (@plahta.com.ua)

Для любительниц деликатной гаммы тоже есть интересные варианты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Plahta (@plahta.com.ua)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Plahta (@plahta.com.ua)

Марка также производит вечерние бархатные платья, щедро украшенные вышивкой. В силуэте сделан акцент на талию и линию декольте, а декор сконцентрирован на рукавах-бафах.

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Зерно

Бренд производит одежду современного дизайна, украшенную вышивкой. Здесь можно найти блузки в романтическом стиле.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Зерно. Живий одяг (@zerno.fashion)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Зерно. Живий одяг (@zerno.fashion)

Бренд предлагает также вышиванки в более традиционном прочтении. Их рекомендуют сочетать с современными предметами гардероба. А платье-вышиванка бренда "Зерно" воплощено в строгом "деловом" фасоне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Зерно. Живий одяг (@zerno.fashion)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Зерно. Живий одяг (@zerno.fashion)

Yuliya Magdych

Вышивка была увлечением дизайнера Юлии Магдыч с самого детства. Она сделала хобби своей работой и достигла большой популярности. Магдыч продолжает семейные традиции, так как ее бабушка производила домотканое полотно, а мама вышивала его.

Дизайнер производит вышиванки и платья-вышиванки в широком цветовом диапазоне, а также экспериментирует с фасонами. Ее изделия носят украинские и мировые звезды.

Одна из новинок модельера – "Ружі". Вышиванку из этой коллекции надевал украинский певец Dzidzio, а платье – модель Мэй Маск, мать австралийского изобретателя Илона Маска.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Made of love * worldwide * (@yuliya_magdych)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Made of love * worldwide * (@yuliya_magdych)

Также из новинок бренда – платье-вышиванка в цветах украинского флага. Такое уже примерила телеведущая Катя Осадчая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Made of love * worldwide * (@yuliya_magdych)

Charodeyki

Как утверждают мастерицы, работающие над созданием изделий этого бренда, они не просто шьют одежду, а воплощают в произведениях свое видение прекрасного. Марка предлагает одежду с вышивкой нитками, а также бисером и камнями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ci (@ci_by_charodeyki)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ci (@ci_by_charodeyki)

Бренд делает акцент на выпуске моделей лаконичных фасонов. Как отмечает производитель, он создает одежду, которая подойдет любой фигуре и цветотипу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ci (@ci_by_charodeyki)

Мужчины также могут найти для себя варианты вышитой одежды для повседневной жизни. Сорочки производят из льна – ткани, которую не нужно гладить.

"Эта рубашка из мягкого льна дарит ощущение свободы даже в городской хаотичной среде. В этой мужской рубашке доведено до совершенства сочетание классического стиля и современного качества", – отмечается в описании.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ci (@ci_by_charodeyki)

Chernikova

Дизайнер Любовь Черникова из Ивано-Франковска создает одежду в этническом стиле, адаптировав ее к современности. Здесь найдут варианты для себя и женщины, и мужчины.

Фото: Chernikova / Facebook

Бренд использует старинные техники вышивки. Например, решетиловскую – белым по белому, признанную национальным культурным наследием Украины.

"Специфика техники – это вышивание белыми шелковыми нитями на белом полотне. В результате орнамент ложится рельефным швом, переливающимся на солнце. Направление света меняет узор, поэтому он каждый раз выглядит разным. Вышивка получается нежная и легкая, а изделия с ней особенно праздничные", – рассказала модельер.