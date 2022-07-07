Бульвар Шоубиз
 
07 июля, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

От ярких красок до белого по белому. Украинские бренды, выпускающие одежду с вышивкой

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Украинские бренды создают вышиванки на любой вкус
Украинские бренды создают вышиванки на любой вкус
Фото: plahta.com.ua / Instagram

Вышиванка уже давно не является одеждой сугубо фольклорного направления. Она вошла в гардероб модниц разных стран. Во время войны особенно важно поддержать украинских производителей, а также продемонстрировать в своем образе украинскую символику. Издание "ГОРДОН" рассказывает об отечественных производителях одежды с элементами вышивки.

Etnodim

Бренд производит вышиванки в спокойной гамме, предпочитая естественные оттенки. Марка вдохновляется украинской природой и достопримечательностями родной страны. Так, одна из недавних коллекций была посвящена заповеднику "Аскания Нова".

Вышиванку от бренда Etnodim по случаю Дня вышиванки надел президент Украины Владимир Зеленский. Он выбрал лаконичную модель сложного серо-зеленого цвета с вышивкой в гармоничной коричнево-зеленой гамме.

Первая леди, Елена Зеленская, также надела вышиванку от этого модного дома. Она предпочла вариант, сочетающий два оттенка: белый и цвета морской волны.

Etnodim в своих моделях также отражает историю и традиции украинского искусства.

Так, одна из свежих коллекций бренда посвящена украинским художницам: авангардистке Александре Экстер, Анне Собачко-Шестак, керамистке Юлии Гушул.

Plahta

Марка производит платья-вышиванки, аксессуары и верхнюю одежду с вышивкой. В изделиях  воплощается современное прочтение традиционной символики украинской вышиванки.

В коллекциях представлены яркие платья с массивными вышитыми элементами, привлекающими внимание.

Для любительниц деликатной гаммы тоже есть интересные варианты.

Марка также производит вечерние бархатные платья, щедро украшенные вышивкой. В силуэте сделан акцент на талию и линию декольте, а декор сконцентрирован на рукавах-бафах.

Зерно

Бренд производит одежду современного дизайна, украшенную вышивкой. Здесь можно найти блузки в романтическом стиле.

Бренд предлагает также вышиванки в более традиционном прочтении. Их рекомендуют сочетать с современными предметами гардероба. А платье-вышиванка бренда "Зерно" воплощено в строгом "деловом" фасоне.

Yuliya Magdych

Вышивка была увлечением дизайнера Юлии Магдыч с самого детства. Она сделала хобби своей работой и достигла большой популярности. Магдыч продолжает семейные традиции, так как ее бабушка производила домотканое полотно, а мама вышивала его.
Дизайнер производит вышиванки и платья-вышиванки в широком цветовом диапазоне, а также экспериментирует с фасонами. Ее изделия носят украинские и мировые звезды.

Одна из новинок модельера – "Ружі". Вышиванку из этой коллекции надевал украинский певец Dzidzio, а платье – модель Мэй Маск, мать австралийского изобретателя Илона Маска.

Также из новинок бренда – платье-вышиванка в цветах украинского флага. Такое уже примерила телеведущая Катя Осадчая.

Charodeyki

Как утверждают мастерицы, работающие над созданием изделий этого бренда, они не просто шьют одежду, а воплощают в произведениях свое видение прекрасного. Марка предлагает одежду с вышивкой нитками, а также бисером и камнями.

Бренд делает акцент на выпуске моделей лаконичных фасонов. Как отмечает производитель, он создает одежду, которая подойдет любой фигуре и цветотипу.

Мужчины также могут найти для себя варианты вышитой одежды для повседневной жизни. Сорочки производят из льна – ткани, которую не нужно гладить.

"Эта рубашка из мягкого льна дарит ощущение свободы даже в городской хаотичной среде. В этой мужской рубашке доведено до совершенства сочетание классического стиля и современного качества", – отмечается в описании.

Chernikova

Дизайнер Любовь Черникова из Ивано-Франковска создает одежду в этническом стиле, адаптировав ее к современности. Здесь найдут варианты для себя и женщины, и мужчины.

Фото: Chernikova / Facebook
Фото: Chernikova / Facebook

Бренд использует старинные техники вышивки. Например, решетиловскую – белым по белому, признанную национальным культурным наследием Украины. 

"Специфика техники – это вышивание белыми шелковыми нитями на белом полотне. В результате орнамент ложится рельефным швом, переливающимся на солнце. Направление света меняет узор, поэтому он каждый раз выглядит разным. Вышивка получается нежная и легкая, а изделия с ней особенно праздничные", – рассказала модельер.

Фото: Chernikova / Facebook
Фото: Chernikova / Facebook

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