Украина вернула тела более 400 своих погибших военнослужащих, преимущественно речь о защитниках "Азовстали" – уполномоченный

По его словам, большинство тел уже опознали.
"Люди, которые понимали, что их родные могли там погибнуть, сдавали ДНК. Если сейчас мы будем забирать большинство людей не с "Азовстали", то там будет больше случаев, когда есть тело, но не сдали ДНК. Поэтому когда я веду переговоры, есть договоренность с Россией писать о том, хотя бы откуда тело – это луганское направление, Волноваха или это харьковское направление и тому подобное. Потому что очень много тел без документов, мы не знаем, кто они", – сообщил Котенко.
Тела военных попадают в один из трех моргов – в Киеве, Днепре или Харькове, рассказал он. По словам уполномоченного, ожидается, что тела погибших воинов будут также доставлять в морг в Запорожье.
ДНК родственники могут сдать в любом городе, эти данные собирают в одну базу, добавил Котенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 10 июня оценил общие потери ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ в 10 тыс. погибших. По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 11 июля в Украине уничтожены более 37,4 тыс. российских оккупантов.
Украинские власти информировали о возврате тел погибших, начиная со 2 июня. Последний раз такое сообщение Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий публиковало 28 июня.