Украина вернула тела более 400 своих погибших военнослужащих, преимущественно речь о защитниках "Азовстали" – уполномоченный

По его словам, большинство тел уже опознали.

"Люди, которые понимали, что их родные могли там погибнуть, сдавали ДНК. Если сейчас мы будем забирать большинство людей не с "Азовстали", то там будет больше случаев, когда есть тело, но не сдали ДНК. Поэтому когда я веду переговоры, есть договоренность с Россией писать о том, хотя бы откуда тело – это луганское направление, Волноваха или это харьковское направление и тому подобное. Потому что очень много тел без документов, мы не знаем, кто они", – сообщил Котенко.

Тела военных попадают в один из трех моргов – в Киеве, Днепре или Харькове, рассказал он. По словам уполномоченного, ожидается, что тела погибших воинов будут также доставлять в морг в Запорожье.

ДНК родственники могут сдать в любом городе, эти данные собирают в одну базу, добавил Котенко.

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