Украина вернула тела еще 46 своих погибших военных, 21 из них – защитники "Азовстали" – Минреинтеграции

"В Запорожской области прошла очередная операция по возвращению тел погибших украинских военнослужащих. Украина вернула тела 46 героических защитников для достойного их захоронения. Из них 21 – защитники "Азовстали", – говорится в сообщении.

Операцию проводили при сотрудничестве уполномоченного по вопросам лиц, пропавшим без вести, Главного управления разведки Минобороны Украины, Службы безопасности, Генштаба ВСУ, сообщили в министерстве, не приводя других деталей.

Ранее тела павших защитников возвращали в результате обмена, но в релизе Минреинтеграции не говорится, идет ли в этот раз речь об обмене.

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