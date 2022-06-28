ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина вернула тела еще 46 своих погибших военных, 21 из них – защитники "Азовстали" – Минреинтеграции

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тела украинских военных забрали у оккупантов в Запорожской области
Тела украинских военных забрали у оккупантов в Запорожской области
Фото: minre.gov.ua

Украина вернула тела еще 46 своих погибших военнослужащих. Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, опубликованном 28 июня.

"В Запорожской области прошла очередная операция по возвращению тел погибших украинских военнослужащих. Украина вернула тела 46 героических защитников для достойного их захоронения. Из них 21 – защитники "Азовстали", – говорится в сообщении. 

Операцию проводили при сотрудничестве уполномоченного по вопросам лиц, пропавшим без вести, Главного управления разведки Минобороны Украины, Службы безопасности, Генштаба ВСУ, сообщили в министерстве, не приводя других деталей.

Ранее тела павших защитников возвращали в результате обмена, но в релизе Минреинтеграции не говорится, идет ли в этот раз речь об обмене. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 июня на передовой в Запорожской области состоялся обмен останками погибших военных между Украиной и РФ в формате "160 на 160"Тела погибших доставили в Киев для экспертиз и опознания.

8 июня в Минреинтеграции сообщили о еще одном проведенном обмене погибшими, по формуле "50 на 50". Уточнялось, что из 50 погибших украинских военных 37 – защитники "Азовстали". 14 июня стало известно, что в результате еще одного обмена Украина вернула тела 64 защитников "Азовстали". 21 июня в министервте проинформировали о возвращении тел 35 защитников

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 10 июня оценил общие потери ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ в 10 тыс. погибших. По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля к 24 июня в Украине уничтожены около 34 тыс. российских оккупантов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Азовсталь, война России против Украины, погибшие, ГУР Минобороны Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мадонна станцевала тверк, оттопырив пятую точку. Видео
Мадонна станцевала тверк, оттопырив пятую точку. Видео
  Жадан об украинских артистах, которые выступают за границей: Дело в резонансе. Очень важно, чтобы про Украину говорили
  Жадан об украинских артистах, которые выступают за границей: Дело в резонансе. Очень важно, чтобы про Украину говорили G
Алеся БАЦМАН
Тодоренко родила второго ребенка СМИ
Тодоренко родила второго ребенка – СМИ
Садальский снял вблизи гроб Шатунова во время отпевания. Видео
Садальский снял вблизи гроб Шатунова во время отпевания. Видео
  Тарас Цимбалюк о съемках в клипе группы "Ленинград": Сейчас я бы не снимался в клипе российского артиста
  Тарас Цимбалюк о съемках в клипе группы "Ленинград": Сейчас я бы не снимался в клипе российского артиста
Роднянский: Ты либо поддерживаешь решения, которые ведут к убийствам невинных, либо не согласен с ними и протестуешь. Точка
Роднянский: Ты либо поддерживаешь решения, которые ведут к убийствам невинных, либо не согласен с ними и протестуешь. Точка
Стало известно, где находится Байрак, поддержавшая поклонницу Путина Егорову
Стало известно, где находится Байрак, поддержавшая поклонницу Путина Егорову
49-летняя Клум перед камерой прошлась без трусов. Видео
49-летняя Клум перед камерой прошлась без трусов. Видео
Кинг назвал удары РФ по гражданским объектам терактами. Минобороны Украины ответило ему
Кинг назвал удары РФ по гражданским объектам терактами. Минобороны Украины ответило ему
"Пользоваться им вы меня не заставите". Арестович показал, какой крем ему подарили поклонники после того, как догнали
"Пользоваться им вы меня не заставите". Арестович показал, какой крем ему подарили поклонники после того, как догнали
"Мы больше не пара. Больно". Партнер Поляковой по "Танцам со звездами" расстался с женой после трех лет брака
"Мы больше не пара. Больно". Партнер Поляковой по "Танцам со звездами" расстался с женой после трех лет брака
"Денис, мы гордимся вами, помним про вас". Братья Кличко, Андрей Шевченко, Комаров и другие обратились к командиру полка "Азов" Прокопенко
"Денис, мы гордимся вами, помним про вас". Братья Кличко, Андрей Шевченко, Комаров и другие обратились к командиру полка "Азов" Прокопенко
Фагот о Егоровой: Она всегда была импрессивной, но когда начала нести х...йню о Х...йле, это меня очень удивило
Фагот о Егоровой: Она всегда была импрессивной, но когда начала нести х...йню о Х...йле, это меня очень удивило
"Хорошо быть тупым, легче двигать в стаде, ведь толкают сзади". Серга написал стихотворение о россиянах, которые оправдывают войну
"Хорошо быть тупым, легче двигать в стаде, ведь толкают сзади". Серга написал стихотворение о россиянах, которые оправдывают войну
Маккартни на концерте в Великобритании вновь вышел на сцену с украинским флагом
Маккартни на концерте в Великобритании вновь вышел на сцену с украинским флагом
  "У меня из-за этого были какие-то проблемы". Ким назвал свой недостаток
  "У меня из-за этого были какие-то проблемы". Ким назвал свой недостаток
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Красавица", "Просто излучается доброта". Виталий Ким показал свою любовь (552640)
2
"Падшая Россия. Приняла эстафету после ...бнувшегося на пол попа". 54-летняя Валерия грохнулась на сцене. Видео (342820)
3
"Моя душа открыта". 44-летняя Толкалина снялась без трусов (165425)
4
"Да, я здесь был очень давно, но пришло время действий". 38-летний Решетник заявил, что возобновил тренировки в зале (81090)
5
"Такое ощущение, что жизнь ее побросала". Арестович оценил "Мисс Крым 2022" и рассмотрел вблизи ее тату на груди (77486)
6
"Я пробовал зарядить по-мужски. Дать уверенности, что все будет нормально". Тополя рассказал о встрече с Зеленским на передовой (72286)
7
"Герой стальных историй". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новый рисунок Ми-8, которые летали в осажденный Мариуполь (61801)
8
"Быть в состоянии сделать это в 96 лет – замечательно". Елизавета II вопреки советам врачей проехалась верхом на лошади – СМИ (51899)
 
 
 
 