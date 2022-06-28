Украина вернула тела еще 46 своих погибших военных, 21 из них – защитники "Азовстали" – Минреинтеграции

"В Запорожской области прошла очередная операция по возвращению тел погибших украинских военнослужащих. Украина вернула тела 46 героических защитников для достойного их захоронения. Из них 21 – защитники "Азовстали", – говорится в сообщении.
Операцию проводили при сотрудничестве уполномоченного по вопросам лиц, пропавшим без вести, Главного управления разведки Минобороны Украины, Службы безопасности, Генштаба ВСУ, сообщили в министерстве, не приводя других деталей.
Ранее тела павших защитников возвращали в результате обмена, но в релизе Минреинтеграции не говорится, идет ли в этот раз речь об обмене.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 июня на передовой в Запорожской области состоялся обмен останками погибших военных между Украиной и РФ в формате "160 на 160". Тела погибших доставили в Киев для экспертиз и опознания.
8 июня в Минреинтеграции сообщили о еще одном проведенном обмене погибшими, по формуле "50 на 50". Уточнялось, что из 50 погибших украинских военных 37 – защитники "Азовстали". 14 июня стало известно, что в результате еще одного обмена Украина вернула тела 64 защитников "Азовстали". 21 июня в министервте проинформировали о возвращении тел 35 защитников.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 10 июня оценил общие потери ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ в 10 тыс. погибших. По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля к 24 июня в Украине уничтожены около 34 тыс. российских оккупантов.