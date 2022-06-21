Состоялась очередная передача тел погибших военных, Украина вернула тела 35 павших защитников

Операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, ГУР Минобороны, СБУ, Генштаба ВСУ и других силовых структур Украины.

"Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается. Он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции", – говорится в сообщении.

В министерстве не уточнили, были ли тела погибших украинских воинов возвращены в результате обмена или другой договоренности.

Война России против Украины. Главное (обновляется)