Состоялась очередная передача тел погибших военных, Украина вернула тела 35 павших защитников

Операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, ГУР Минобороны, СБУ, Генштаба ВСУ и других силовых структур Украины.
"Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается. Он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции", – говорится в сообщении.
В министерстве не уточнили, были ли тела погибших украинских воинов возвращены в результате обмена или другой договоренности.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 июня на передовой в Запорожской области состоялся обмен останками погибших военных между Украиной и РФ в формате "160 на 160". Тела погибших доставили в Киев для экспертиз и опознания.
8 июня в Минреинтеграции сообщили о еще одном проведенном обмене погибшими, по формуле "50 на 50". Уточнялось, что из 50 погибших украинских военных 37 – защитники "Азовстали". Дату проведения обмена в ведомстве не назвали.
14 июня в результате еще одного обмена Украина вернула тела 64 защитников "Азовстали".
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 10 июня оценил общие потери ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ в 10 тыс. погибших. По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля к 24 июня в Украине уничтожены около 34 тыс. российских оккупантов.