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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дорога к "Азовстали" под обстрелами, плен, "подвал" и обмен. История защитника Мариуполя, освобожденного из плена

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По словам военнослужащего, его пытали, загоняя иглу в рану оккупанты добивались показаний против Редиса, Калины и Тавра
По словам военнослужащего, его пытали, загоняя иглу в рану – оккупанты добивались показаний против Редиса, Калины и Тавра
Скриншот: AZOV media / YouTube

6 июля пресс-служба полка Национальной гвардии "Азов" опубликовала интервью военнослужащего – защитника "Азовстали" с позывным Торк.

Он рассказал, что получил ранение во время боев за Мариуполь и до комбината "Азовсталь" добирался под обстрелами и видел, как гибнут другие военнослужащие. До завода военный дополз, а потом его забрали – на носилках перенесли в эвакуационный автомобиль и так довезли на завод. 

"Подбежали нацгвардейцы и говорят: "Мы тебя вытянем". А я поднимаю голову вверх – там два "Орлана" летает. Говорю: "Пацаны, не надо, сейчас сюда будет лететь". Прилетает ракета, они говорят, что сейчас придут, "пять минут подожди". Ну, я ложусь, думаю: "Да, сейчас". 5 минут проходит, 10, 15. Пацанов нет. Потом бегут четыре типа с какими-то самодельными носилками: "Мы же говорили, что вернемся", – рассказал он. 

На территории завода состояние Торка стабилизировали. Потом он вместе с остальными защитниками попал в российский плен.

Также военнослужащий рассказал о госпитале, который был на территории завода – это, по его словам, "бункер, 300 человек; комната – 50 метров в длину и метров 20 в ширину". Говорил и о самом процессе выхода из "Азовстали"

По словам военнослужащего, он до последнего не знал, что едет на обмен, но доверился приказу командира.  

Попыток провести обмен было несколько. "Они вывезли и развернули обратно. Сказали: "Нет, у кого-то что-то не сходится. Потом еще дважды списки приходили, сравнивали. Все, кроме азовцев уезжали и возвращались. А в этот раз [29 июня] мы выехали", – рассказал он.  

Также военнослужащий отметил, что оккупанты пытались вести пропаганду – говорили украинских защитникам, что "Харьков уже ж не Украина, а всю Западную Польша забирает". Некоторых военных водили "на подвал". Торк – среди них.

По словам военнослужащего, его пытали, загоняя иглу в рану – оккупанты добивались показаний против начальника командира "Азова" Дениса Прокопенко (Редис), замкомандира полка Святослава Паламаря (Калина) и начальника штаба полка Богдана Кротевича (Тавр). 

"[Что хотели услышать?] Вкратце – что Редис плохой, что Тавр плохой, что Тавр пропагандирует какую-то правую движуху... Я не знаю, они вцепились буквально в двух–трех людей – Редис, Тавр и Калина. "Давай, нам нужна информация о них", – рассказал он. 

Сейчас военнослужащий находится в больнице на подконтрольной Киеву территории. 

Контекст:

"Азов" сформирован в мае 2014 года в Мариуполе из добровольцев как батальон патрульной службы полиции особого назначения МВД Украины, через полгода полк "Азов" переведен в состав Национальной гвардии Украины.

Подразделения полка защищают Украину от российских оккупантов. "Азов" вместе с бойцами ВСУ (в том числе морскими пехотинцами), пограничниками, спасателями и полицейскими держал оборону в Мариуполе Донецкой области, последним оплотом стал завод "Азовсталь". 

В середине мая защитники вышли с территории завода. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали". По информации жены командира полка "Азов" Катерины Прокопенко, их удерживают в тюрьме в Оленовке, также небольшая группа тяжелораненых остается в больнице в Новоазовске. Насколько ей было известно, в Россию никого не вывезли.

Большинство пленных защитников Мариуполя находятся на территории лагеря для военнопленных в Оленовке, говорил 22 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

29 июня в ГУР проинформировали, что 95 защитников "Азвостали" удалось вернуть на подконтрольную Киеву территорию в результате обмена.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: пропаганда, Мариуполь, полк Азов, пытки, эвакуация, плен, Азовсталь, пленные, Новоазовск, Оленовка, военнослужащий, российские оккупанты
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