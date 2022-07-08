Иск Ахметова против России в ЕСПЧ: Оккупанты разрушили 70 предприятий СКМ

"[В иске в Европейский суд по правам человека] СКМ указал [данные] о поврежденном имуществе, но перечень из-за активных боевых действий не окончательный, его еще не оценили в долларах, евро или гривнах. Это покрытие ущерба, нанесенного по всей территории Украины на примерно 70 предприятиях Ахметова и инвестиционной группы СКМ", – сообщила юрист.
Только в энергетическом направлении бизнеса Ахметова речь идет о "десятках миллиардов долларов" убытков, рассказывал гендиректор ДТЭК Максим Тимченко в интервью Forbes.
"Инвестиционная группа СКМ также предоставила LIGA.net данные по потерям агрохолдинга HarvEast (входит в структуру СКМ). Речь идет о 97 000 га, которые использует бизнес в Донецкой области, и 26 000 в Киевской и Житомирской областях, где происходили боевые действия. Согласно информации из открытых источников, Россия получила контроль над зерновозами и балкерами в Мариуполе и использует их для погрузки украденным зерном HarvEast и металлами "Метинвеста", – отметили в информагентстве.
27 июня пресс-служба компании Рината Ахметова СКМ сообщила, что бизнесмен подал иск в Европейский суд по правам человека против РФ.
"Зло не может оставаться безнаказанным. Преступления России против Украины и каждого украинца вопиющие. Виновные должны понести наказание. Мною при помощи лучших украинских и американских юристов подана жалоба в Европейский суд по правам человека о возмещении ущерба. Этот иск – одно из первых международных юридических действий против России, цель которого – остановить преступную деятельность российского агрессора, уничтожение украинской экономики и разворовывание украинских активов. Грабеж украинских экспортных товаров, в том числе зерна и стали, уже привел к росту цен на эти товары и увеличению в мире количества людей, которые умирают от голода. Это варварство должно быть остановлено, а Россия должна заплатить сполна", – подчеркнул Ахметов.
За нарушение прав собственности бизнесмен, которому, в частности, принадлежит мариупольский завод "Азовсталь" и ряд промышленных предприятий на Донбассе, требует от РФ возмещения ущерба. Точная сумма компенсации пока не может быть определена в связи с продолжающимися боевыми действиями, однако предполагается, что Россия должна выплатить бизнесмену миллиарды долларов.
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, комментируя эту информацию, что РФ денонсировала Европейскую конвенцию по правам человека. По словам Пескова, "в данном случае Россия вышла из соответствующих документов, поэтому ответ абсолютно очевиден".