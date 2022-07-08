Иск Ахметова против России в ЕСПЧ: Оккупанты разрушили 70 предприятий СКМ

27 июня в компании Ахметова сообщили, что он подал иск в Европейский суд по правам человека против России Фото: depositphotos.com

"[В иске в Европейский суд по правам человека] СКМ указал [данные] о поврежденном имуществе, но перечень из-за активных боевых действий не окончательный, его еще не оценили в долларах, евро или гривнах. Это покрытие ущерба, нанесенного по всей территории Украины на примерно 70 предприятиях Ахметова и инвестиционной группы СКМ", – сообщила юрист.

Только в энергетическом направлении бизнеса Ахметова речь идет о "десятках миллиардов долларов" убытков, рассказывал гендиректор ДТЭК Максим Тимченко в интервью Forbes.

"Инвестиционная группа СКМ также предоставила LIGA.net данные по потерям агрохолдинга HarvEast (входит в структуру СКМ). Речь идет о 97 000 га, которые использует бизнес в Донецкой области, и 26 000 в Киевской и Житомирской областях, где происходили боевые действия. Согласно информации из открытых источников, Россия получила контроль над зерновозами и балкерами в Мариуполе и использует их для погрузки украденным зерном HarvEast и металлами "Метинвеста", – отметили в информагентстве.