Украина подала иск в ЕСПЧ, обвинив Россию в нападениях на мирное население

Жалоба была принята 23 июня, а 28 июня глава ЕСПЧ Роберт Спано передал ее судьям и проинформировал об этом Россию, говорится в сообщении.
Это уже четвертое представление украинского государства с начала военных действий, кроме того, в ЕСПЧ поданы более 8,5 тыс. индивидуальных жалоб.
В иске государство-агрессор обвиняется в "целенаправленных, неизбирательных и несоразмерных нападениях на гражданское население". "Атаки совершают российские вооруженные силы и сепаратистские формирования, находящиеся под их контролем", – сказано в документе.
В результате десятки тысяч гражданских лиц убиты, ранены, задержаны или пропали без вести, имущество и дома сотен тысяч уничтожены, миллионы людей были вынуждены переехать в другие регионы или выехать за пределы страны.
Правительство Украины констатирует, что каждое из нападений произошло по прямому указанию и под контролем российских властей на самом высоком уровне, включая президента РФ.
1 марта Европейский суд по правам человека вынес решение, которым приказал России прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине.
Через неделю ЕСПЧ принял решение в пользу Украины по всем будущим жалобам против России, касающимся обстрелов гражданской инфраструктуры. Об этом сообщила судья ЕСПЧ от Украины Анна Юдковская.
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов также подал иск против России в ЕСПЧ, об этом 27 июня сообщила пресс-служба СКМ. "Как собственник "Азовстали" и многих других промышленных предприятий, ставших целью российских вооруженных сил, вторгшихся в Украину, Ахметов делает все возможное для привлечения России к ответственности за разрушения, которые она сеет на территории Украины", – говорится в сообщении.