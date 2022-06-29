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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина подала иск в ЕСПЧ, обвинив Россию в нападениях на мирное население

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Иск Украины против РФ в связи с атаками на мирное население был подан 23 июня
Иск Украины против РФ в связи с атаками на мирное население был подан 23 июня
Фото: ЕРА

Судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) начали рассмотрение иска Украины против России по обвинению в военном вторжении и целенаправленных нападениях на гражданское население. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном 28 июня на сайте суда.

Жалоба была принята 23 июня, а 28 июня глава ЕСПЧ Роберт Спано передал ее судьям и проинформировал об этом Россию, говорится в сообщении.

Это уже четвертое представление украинского государства с начала военных действий, кроме того, в ЕСПЧ поданы более 8,5 тыс. индивидуальных жалоб.

В иске государство-агрессор обвиняется в "целенаправленных, неизбирательных и несоразмерных нападениях на гражданское население". "Атаки совершают российские вооруженные силы и сепаратистские формирования, находящиеся под их контролем", – сказано в документе.

В результате десятки тысяч гражданских лиц убиты, ранены, задержаны или пропали без вести, имущество и дома сотен тысяч уничтожены, миллионы людей были вынуждены переехать в другие регионы или выехать за пределы страны.

Правительство Украины констатирует, что каждое из нападений произошло по прямому указанию и под контролем российских властей на самом высоком уровне, включая президента РФ. 

Контекст:

1 марта Европейский суд по правам человека вынес решение, которым приказал России прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине

Через неделю ЕСПЧ принял решение в пользу Украины по всем будущим жалобам против России, касающимся обстрелов гражданской инфраструктуры. Об этом сообщила судья ЕСПЧ от Украины Анна Юдковская.

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов также подал иск против России в ЕСПЧ, об этом 27 июня сообщила пресс-служба СКМ. "Как собственник "Азовстали" и многих других промышленных предприятий, ставших целью российских вооруженных сил, вторгшихся в Украину, Ахметов делает все возможное для привлечения России к ответственности за разрушения, которые она сеет на территории Украины", – говорится в сообщении.

Теги: ЕСПЧ, права человека, оккупация, вторжение, жертвы, война России против Украины, разрушения, Роберт Спано
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