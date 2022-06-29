Украина подала иск в ЕСПЧ, обвинив Россию в нападениях на мирное население

Иск Украины против РФ в связи с атаками на мирное население был подан 23 июня Фото: ЕРА

Жалоба была принята 23 июня, а 28 июня глава ЕСПЧ Роберт Спано передал ее судьям и проинформировал об этом Россию, говорится в сообщении.

Это уже четвертое представление украинского государства с начала военных действий, кроме того, в ЕСПЧ поданы более 8,5 тыс. индивидуальных жалоб.

В иске государство-агрессор обвиняется в "целенаправленных, неизбирательных и несоразмерных нападениях на гражданское население". "Атаки совершают российские вооруженные силы и сепаратистские формирования, находящиеся под их контролем", – сказано в документе.

В результате десятки тысяч гражданских лиц убиты, ранены, задержаны или пропали без вести, имущество и дома сотен тысяч уничтожены, миллионы людей были вынуждены переехать в другие регионы или выехать за пределы страны.

Правительство Украины констатирует, что каждое из нападений произошло по прямому указанию и под контролем российских властей на самом высоком уровне, включая президента РФ.