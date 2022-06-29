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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЕСПЧ уполномочен рассматривать иски против России, поданные до сентября 2022 – СКМ

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Россия остается членом Совета Европы как минимум до сентября 2022 года и соответственно жалобы на нарушение ею прав человека подлежат рассмотрению в ЕСПЧ, отметили в СКМ
Россия остается членом Совета Европы как минимум до сентября 2022 года и соответственно жалобы на нарушение ею прав человека подлежат рассмотрению в ЕСПЧ, отметили в СКМ
Фото: EPA

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) уполномочен рассматривать заявления против России в отношении нарушений, совершенных ею до даты вступления в силу выхода РФ из Европейской конвенции. Об этом заявили в пресс-службе СКМ в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

"Российская Федерация по-прежнему является членом Совета Европы и участником Европейской конвенции о правах человека. Отзыв членства страны не вступит в силу до сентября 2022 года, если вообще вступит в силу. Все жалобы, поданные против России, действительны и подлежат рассмотрению Европейским судом по правам человека", – сообщили в компании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

27 июня пресс-служба компании Рината Ахметова СКМ сообщила, что бизнесмен подал иск в Европейский суд по правам человека против РФ.

"Зло не может оставаться безнаказанным. Преступления России против Украины и каждого украинца – вопиющие. Виновные должны понести наказание. Мною при помощи лучших украинских и американских юристов подана жалоба в Европейский суд по правам человека о возмещении ущерба. Этот иск – одно из первых международных юридических действий против России, цель которого – остановить преступную деятельность российского агрессора, уничтожение украинской экономики и разворовывание украинских активов. Грабеж украинских экспортных товаров – в том числе зерна и стали – уже привел к росту цен на эти товары и увеличению в мире количества людей, которые умирают от голода. Это варварство должно быть остановлено, а Россия должна заплатить сполна", – подчеркнул Ахметов.

За нарушение прав собственности Ахметов, которому, в частности, принадлежит мариупольский завод "Азовсталь" и ряд промышленных предприятий на Донбассе, требует от РФ возмещения ущерба. Точная сумма компенсации пока не может быть определена в связи с продолжающимися боевыми действиями, однако предполагается, что Россия должна выплатить бизнесмену миллиарды долларов.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, комментируя эту информацию, что РФ денонсировала Европейскую конвенцию по правам человека. По словам Пескова, "в данном случае Россия вышла из соответствующих документов, поэтому ответ абсолютно очевиден".

Теги: ЕСПЧ, СКМ, Азовсталь, война России против Украины, Российская Федерация, иск
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