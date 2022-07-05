ДТЭК планирует через суд взыскать с России средства для восстановления разрушенной инфраструктуры

Максим Тимченко: Мы хотим выиграть суд, получить средства и инвестировать их в восстановление предприятий и инфраструктуры Украины Фото: rbc.ua

"Мы активно сотрудничаем с руководством Украины. Сейчас прорабатывается законодательная база, чтобы можно было запустить эти процессы. Наша цель – не судиться, чтобы судиться. Мы хотим выиграть суд, получить средства и инвестировать их в восстановление предприятий и инфраструктуры Украины", – сказал он.

Средства, взимаемые со страны-агрессора, пойдут на восстановление разрушенной войной украинской инфраструктуры.

По словам Тимченко, продолжается формирование доказательной базы, а осенью начнутся более активные юридические действия.

В конце июня бизнесмен Ринат Ахметов подал в Европейский суд по правам человека иск против России относительно компенсации ущерба за разрушенную в результате преступной военной агрессии инфраструктуру.