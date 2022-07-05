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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ДТЭК планирует через суд взыскать с России средства для восстановления разрушенной инфраструктуры

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Максим Тимченко: Мы хотим выиграть суд, получить средства и инвестировать их в восстановление предприятий и инфраструктуры Украины
Максим Тимченко: Мы хотим выиграть суд, получить средства и инвестировать их в восстановление предприятий и инфраструктуры Украины
Фото: rbc.ua

Компания ДТЭК Рината Ахметова готовит иски против России для компенсации ущерба, нанесенного украинской инфраструктуре в результате военной агрессии РФ. Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью "Forbes Украина".

"Мы активно сотрудничаем с руководством Украины. Сейчас прорабатывается законодательная база, чтобы можно было запустить эти процессы. Наша цель – не судиться, чтобы судиться. Мы хотим выиграть суд, получить средства и инвестировать их в восстановление предприятий и инфраструктуры Украины", – сказал он.

Средства, взимаемые со страны-агрессора, пойдут на восстановление разрушенной войной украинской инфраструктуры.

По словам Тимченко, продолжается формирование доказательной базы, а осенью начнутся более активные юридические действия.

В конце июня бизнесмен Ринат Ахметов подал в Европейский суд по правам человека иск против России относительно компенсации ущерба за разрушенную в результате преступной военной агрессии инфраструктуру.

Теги: Россия, Ринат Ахметов, ЕСПЧ, война России против Украины, ущерб, инфраструктура, Максим Тимченко, суд, компенсация
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