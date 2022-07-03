Израиль отменил ограничения для въезда украинцев. Зеленский похвалил Иерусалим за уважение к правам человека

Суд в Израиле рассматривал иск с марта Фото: pixabay.com

Издание отмечает, что дополнительные ограничения для украинцев были введены министром внутренних дел Израиля Айелетом Шакедом после начала открытого вторжения России в Украину.

Иск был подан в БАГАЦ 12 марта адвокатской конторой Томера Варши по просьбе посольства Украины в Израиле. По мнению истцов, решение Шакеда нарушило безвизовое соглашение между Украиной и Израилем.

БАГАЦ полностью принял сторону истцов, придя к выводу, что решение о лишении украинцев возможности въезжать в Израиль без виз на период войны незаконное.

На решение суда отреагировал в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.

"Приветствую решение Верховного суда Государства Израиль, обязывающее правительство Израиля отменить какие-либо дополнительные ограничения на въезд граждан Украины. Верховенство права и уважение к правам человека – это именно то, что отличает настоящую, развитую демократию", – сказано в твите президента.