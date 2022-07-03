ГОРДОН
 
 
МИР

Израиль отменил ограничения для въезда украинцев. Зеленский похвалил Иерусалим за уважение к правам человека

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Суд в Израиле рассматривал иск с марта
Суд в Израиле рассматривал иск с марта
Фото: pixabay.com

3 июля Высший суд справедливости Израиля (БАГАЦ) отменил принятое в марте решение о введении необходимости украинцам для въезда в Израиль получать предварительное разрешение МВД страны. Сегодняшнее решение вступает в силу немедленно, пишет NEWSru.co.il.

Издание отмечает, что дополнительные ограничения для украинцев были введены министром внутренних дел Израиля Айелетом Шакедом после начала открытого вторжения России в Украину.

Иск был подан в БАГАЦ 12 марта адвокатской конторой Томера Варши по просьбе посольства Украины в Израиле. По мнению истцов, решение Шакеда нарушило безвизовое соглашение между Украиной и Израилем.

БАГАЦ полностью принял сторону истцов, придя к выводу, что решение о лишении украинцев возможности въезжать в Израиль без виз на период войны незаконное.

На решение суда отреагировал в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.

"Приветствую решение Верховного суда Государства Израиль, обязывающее правительство Израиля отменить какие-либо дополнительные ограничения на въезд граждан Украины. Верховенство права и уважение к правам человека – это именно то, что отличает настоящую, развитую демократию", – сказано в твите президента.

Теги: МВД, Израиль, посольство, демократия, Владимир Зеленский, украинцы, иск, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Україна понад усе". Жена Бардаша, который называет себя русским человеком, заявила о расставании с ним
"Україна понад усе". Жена Бардаша, который называет себя русским человеком, заявила о расставании с ним
"Был поражен, как нацию объединила борьба против врага". Пенн, который снимает документальный фильм о нападении РФ на Украину, посетил Днепр
"Был поражен, как нацию объединила борьба против врага". Пенн, который снимает документальный фильм о нападении РФ на Украину, посетил Днепр
Пес Патрон продает свою единственную футболку в поддержку животных, которые пострадали во время войны
Пес Патрон продает свою единственную футболку в поддержку животных, которые пострадали во время войны
Бардаш прокомментировал слухи о своем российском гражданстве
Бардаш прокомментировал слухи о своем российском гражданстве
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко
  Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все и понял, что больше не хочу быть один
  Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все и понял, что больше не хочу быть один
Никитюк заявила, что закрыла приют для переселенцев, и назвала причину
Никитюк заявила, что закрыла приют для переселенцев, и назвала причину
"Мог бы сказать двумя словами: "Я ...блан", "Совершил акт доброй воли", "Самоуничтожился". В сети отреагировали на заявления Бардаша о войне
"Мог бы сказать двумя словами: "Я ...блан", "Совершил акт доброй воли", "Самоуничтожился". В сети отреагировали на заявления Бардаша о войне
"Это не о деньгах, а о желании напомнить, что этот ад закончится". Жена Резникова рассказала, какие подарки получает от мужа во время войны
"Это не о деньгах, а о желании напомнить, что этот ад закончится". Жена Резникова рассказала, какие подарки получает от мужа во время войны
Репяхова отсудила у бывшей жены Павлика 8 тыс. грн компенсации за публичные оскорбления. Изначально она требовала 50 тыс.
Репяхова отсудила у бывшей жены Павлика 8 тыс. грн компенсации за публичные оскорбления. Изначально она требовала 50 тыс.
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском
"Красивый", "Благодаря вашей работе наша земля очистится от русских террористов". Положинский сделал селфи после учебных стрельб
"Красивый", "Благодаря вашей работе наша земля очистится от русских террористов". Положинский сделал селфи после учебных стрельб
  "Морды бьет тем, кто кривое слово скажет против". Зибров назвал бойфренда Grosu, актера из РФ Полянского патриотом Украины
  "Морды бьет тем, кто кривое слово скажет против". Зибров назвал бойфренда Grosu, актера из РФ Полянского патриотом Украины
"Я вообще-то музыкант". Защищающий Украину Кривошапко а капелла спел "Червону калину". Видео
"Я вообще-то музыкант". Защищающий Украину Кривошапко а капелла спел "Червону калину". Видео
"Почти пять месяцев тревоги превратились в 19 минут музыкальных размышлений". Monatik презентовал альбом "Art Оборона". Аудио
"Почти пять месяцев тревоги превратились в 19 минут музыкальных размышлений". Monatik презентовал альбом "Art Оборона". Аудио
Защищающий Украину Серга встретился с Пенном. Фото
Защищающий Украину Серга встретился с Пенном. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович высказался о вероятности наступления белорусов на Украину (233199)
2
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко (178038)
3
"Попей". 63-летняя Мадонна выставила наружу грудь, предложив попить из нее. Фото (163466)
4
"В нашей семье произошли перемены". Бывшая жена Узелкова заявила, что вместе с детьми покинула Украину (94015)
5
Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все и понял, что больше не хочу быть один (73320)
6
Подкопаева о куме Ани Лорак: Молчание бывает громким. Я старалась оправдать, но когда прошло три месяца и была тишина, меня это убило (69663)
7
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак вернулся в Украину. Пост о возвращении он написал на украинском (69615)
8
"Морды бьет тем, кто кривое слово скажет против". Зибров назвал бойфренда Grosu, актера из РФ Полянского патриотом Украины (49746)
 
 
 
 