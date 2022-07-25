В Мариуполе правительсво РФ планирует построить кладбище на месте аэропорта, а к 2040 году обеспечить "бюджетную эффективность" – СМИ

Кладбище указано в первоочередных мерах, к 2025 году запланировано строительство жилья, восстановление и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры.
До 2040 года в российском правительстве хотят обеспечить "бюджетную эффективность и экономическую самодостаточность территорий города". Также там указано строительство "международной" железнодорожной ветки в Крым.
Что касается завода "Азовсталь", проект предлагает заняться его восстановлением теоретическим инвесторам, построив там "производство, общественно-деловую площадку или парк".
Советник городского головы Петр Андрющенко в комментарии "Радіо Свобода" рассказал, что сегодня в городе остаются от 100 тыс. до 130 тыс. жителей.
По его словам, восстановление Мариуполя оккупантами происходит только "на уровне громких заявлений". Нет никаких попыток ремонтировать даже ту часть инфраструктуры, которая нужна для отопительного сезона, говорит он.
Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью.
В Мариуполе проблемы с питьевой водой, гуманитарная катастрофа и антисанитария.
Места массовых захоронений в оккупированном Россией поселке Старый Крым недалеко от Мариуполя Донецкой области менее чем за два месяца увеличились вдвое. Такие изменения зафиксировал спутник Planet Labs, снимки публиковало 7 июля "Радіо Свобода". В городе продолжают находить уличные братские могилы.