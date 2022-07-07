Места массовых захоронений под Мариуполем увеличились вдвое – СМИ

По разным оценкам, в ходе боев за Мариуполь погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей Фото: EPA

29 июня спутник зафиксировал технику, которой оккупанты продолжают выкапывать траншеи на кладбище возле поселка Старый Крым.

С момента оккупации города в траншеях массово хоронят погибших жителей. По сравнению со спутниковым снимком Planet Labs за 8 мая, который публиковали ранее журналисты, места массовых захоронений на этом кладбище увеличились почти вдвое.

Фото: radiosvoboda.org

Фото: radiosvoboda.org

В комментарии журналистам советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко объяснил это тем, что оккупанты начали разбирать завалы многоэтажных домов, поврежденных и разрушенных армией РФ. По его словам, в каждом из таких домов может быть около сотни погибших местных жителей. Чаще всего тела везут в Старый Крым, где ближе всего к Мариуполю есть кладбище с местами массовых захоронений.

"Вчера (5 июля) они "взялись" за наш микрорайон Черемушки, приехали сотрудники так называемого МЧС, залезли в подвал одного из домов, а там 100–200 трупов, они развернулись и уехали, сказав: "Не наше дело", поскольку "МЧСники" отказываются заниматься телами погибших", – говорит Андрющенко.

На том же Старокрымском кладбище, по словам советника, продолжаются захоронения горожан не только в выкопанных траншеях, но и в отдельных могилах. На спутниковом снимке Planet Labs за 29 июня можно увидеть их увеличение.

Фото: radiosvoboda.org

Фото: radiosvoboda.org

Власти Мариуполя объясняют увеличение количества отдельных могил тем, что оккупанты начали зарабатывать на частных ритуальных услугах.

"Похороны будут стоить примерно 20 тыс. грн. Но даже после уплаты необходимо будет ждать около двух недель, потому что с древесиной в Мариуполе сейчас проблемы, так что гробы обычно везут из оккупированного ранее Донбасса", – объяснил Андрющенко.

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