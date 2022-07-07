ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Места массовых захоронений под Мариуполем увеличились вдвое – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По разным оценкам, в ходе боев за Мариуполь погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей
По разным оценкам, в ходе боев за Мариуполь погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей
Фото: EPA

Места массовых захоронений в оккупированном Россией поселке Старый Крым недалеко от Мариуполя Донецкой области менее чем за два месяца увеличились вдвое. Такие изменения зафиксировал спутник Planet Labs, снимки публикует "Радіо Свобода".

29 июня спутник зафиксировал технику, которой оккупанты продолжают выкапывать траншеи на кладбище возле поселка Старый Крым.

С момента оккупации города в траншеях массово хоронят погибших жителей. По сравнению со спутниковым снимком Planet Labs за 8 мая, который публиковали ранее журналисты, места массовых захоронений на этом кладбище увеличились почти вдвое.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

В комментарии журналистам советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко объяснил это тем, что оккупанты начали разбирать завалы многоэтажных домов, поврежденных и разрушенных армией РФ. По его словам, в каждом из таких домов может быть около сотни погибших местных жителей. Чаще всего тела везут в Старый Крым, где ближе всего к Мариуполю есть кладбище с местами массовых захоронений.

"Вчера (5 июля) они "взялись" за наш микрорайон Черемушки, приехали сотрудники так называемого МЧС, залезли в подвал одного из домов, а там 100–200 трупов, они развернулись и уехали, сказав: "Не наше дело", поскольку "МЧСники" отказываются заниматься телами погибших", – говорит Андрющенко.

На том же Старокрымском кладбище, по словам советника, продолжаются захоронения горожан не только в выкопанных траншеях, но и в отдельных могилах. На спутниковом снимке Planet Labs за 29 июня можно увидеть их увеличение.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Власти Мариуполя объясняют увеличение количества отдельных могил тем, что оккупанты начали зарабатывать на частных ритуальных услугах.

"Похороны будут стоить примерно 20 тыс. грн. Но даже после уплаты необходимо будет ждать около двух недель, потому что с древесиной в Мариуполе сейчас проблемы, так что гробы обычно везут из оккупированного ранее Донбасса", – объяснил Андрющенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

3 июня мэр города Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В Мариуполе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

Оккупанты добивают город, вывозя уцелевшие сооружения (фонтаны, детские площадки и даже тротуарную плитку) в Донецк, рассказывал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В городе проблемы с водой, нехватка продуктов питания, гуманитарная катастрофа и антисанитария, сообщали в мэрии. Так, доступ к воде есть только у 3% горожан.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: смерть, Донецкая область, война, оккупация, Мариуполь, война России против Украины, погибшие
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Невзоров о Шнурове: Я действительно не мочусь на могилы даже бывших друзей. Может, у него ипотека
  Невзоров о Шнурове: Я действительно не мочусь на могилы даже бывших друзей. Может, у него ипотека G
Дмитрий ГОРДОН
"Чертовски великолепна". 59-летняя Деми Мур снялась в рекламе купальников собственного дизайна
"Чертовски великолепна". 59-летняя Деми Мур снялась в рекламе купальников собственного дизайна
Бурмака о решении Генштаба относительно передвижения военнообязанных: Все желают победы, но кто будет побеждать? Надо идти и воевать
Бурмака о решении Генштаба относительно передвижения военнообязанных: Все желают победы, но кто будет побеждать? Надо идти и воевать
  Dzidzio: Папа голосует, останавливается "Волга" – за рулем Попович. Вечером он был у нас. Я спел. Он был поражен: "Через два дня поем на концерте"
  Dzidzio: Папа голосует, останавливается "Волга" – за рулем Попович. Вечером он был у нас. Я спел. Он был поражен: "Через два дня поем на концерте" G
Дмитрий ГОРДОН
От ярких красок до белого по белому. Украинские бренды, выпускающие одежду с вышивкой
От ярких красок до белого по белому. Украинские бренды, выпускающие одежду с вышивкой G
В США умер сооснователь группы Nazareth Мэнни Чарлтон
В США умер сооснователь группы Nazareth Мэнни Чарлтон
41-летняя Савченко на Ивана Купала бросила в речку свой венок. Видео
41-летняя Савченко на Ивана Купала бросила в речку свой венок. Видео
"Эдак можно и до мышей до...баться". Арестович высказался о вопросе перемещения военнообязанных с разрешения военкомов
"Эдак можно и до мышей до...баться". Арестович высказался о вопросе перемещения военнообязанных с разрешения военкомов
"Отплакала, отрезала волосы. Молюсь за мужа". Гапчинская показала картину, которую написала после того, как ее дом разграбили оккупанты
"Отплакала, отрезала волосы. Молюсь за мужа". Гапчинская показала картину, которую написала после того, как ее дом разграбили оккупанты
38-летняя жена 68-летнего Макаревича на Мальдивах показала лицо без макияжа
38-летняя жена 68-летнего Макаревича на Мальдивах показала лицо без макияжа
"Чтоб ты сдох, сволочь, потому что ты помогаешь украинцам". Панин рассказал о массовых угрозах в свой адрес
"Чтоб ты сдох, сволочь, потому что ты помогаешь украинцам". Панин рассказал о массовых угрозах в свой адрес
"Мы очень далеко от дома, но мы вместе и в безопасности". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала четырехлетнего сына
"Мы очень далеко от дома, но мы вместе и в безопасности". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала четырехлетнего сына
"Я сказала "да"!" Актриса сериалов "Сваты" и "Папик" выходит замуж
"Я сказала "да"!" Актриса сериалов "Сваты" и "Папик" выходит замуж
"В моей жизни был только серый цвет". Экс-невеста Кличко впервые призналась, что была зависима от алкоголя и наркотиков
"В моей жизни был только серый цвет". Экс-невеста Кличко впервые призналась, что была зависима от алкоголя и наркотиков
"Во что начала она жалить, боюсь себе даже представить". Макаревич после угрозы судом российским СМИ поделился стихотворением об осе
"Во что начала она жалить, боюсь себе даже представить". Макаревич после угрозы судом российским СМИ поделился стихотворением об осе
  "Пишут мне: "Да ты знаешь, сколько я денег перевел на ВСУ?" – "Сколько?!" Астафьева рассказала, за кого ей сейчас очень стыдно
  "Пишут мне: "Да ты знаешь, сколько я денег перевел на ВСУ?" – "Сколько?!" Астафьева рассказала, за кого ей сейчас очень стыдно
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Какой мразью она была – такой и осталась". Приходько рассказала, как ее лично предала путинистка Гагарина еще до войны (223924)
2
"Отличный пранк", "Намек на федерацию?", "Все будет Украина". В сети обсуждают, как Арестович поздравил США с Днем Независимости (94620)
3
"Эдак можно и до мышей до...баться". Арестович высказался о вопросе перемещения военнообязанных с разрешения военкомов (94114)
4
В сети показали реакцию Баскова на вопрос украинки о войне и фразу "Слава Украине!". Видео (52908)
5
Звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала свою старшую сестру (52712)
6
47-летний Вакарчук спустя год после рождения первенца во второй раз стал отцом. Названы имя и пол ребенка (38617)
7
"Переживает и пропускает через себя". Ким рассказал, как изменился Зеленский после 24 февраля (37928)
8
"Не было ни моральных, ни физических сил отвечать ему". Горбунов назвал российского актера, написавшего ему после нападения РФ (30334)
 
 
 
 