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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Еду для школьников в Мариуполе готовят на улице – горсовет

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В оккупированном Мариуполе в школе продукты питания для детей хранят в ненадлежащих условиях
В оккупированном Мариуполе в школе продукты питания для детей хранят в ненадлежащих условиях
Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

У школьников в Мариуполе (Донецкая область), который находится под оккупацией России, недостаточное количество продуктов питания, а еду для них готовят на улице. Об этом 6 июля заявила пресс-служба городского совета Мариуполя в Telegram.

"До войны в школе №16 еду для детей готовили на современном оборудовании по всем международным стандартам. Качество было гарантировано. При российских оккупантах кухня оборудована во дворе заведения", –  говорится в сообщении.

Блюда готовятся в старых кастрюлях, а продукты питания хранятся в ненадлежащих условиях, написала пресс-служба, отметив, что дети, тем самым, подвергаются опасности отравиться или заразиться инфекционными заболеваниями.

Контекст:

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

В городе проблемы с водой, нехватка продуктов питания, гуманитарная катастрофа и антисанитария, сообщали в мэрии. Так, доступ к воде есть только у 3% горожан.

Теги: Россия, оккупация, Мариуполь, агрессия, гуманитарная катастрофа, дети, российская агрессия, школьники, война России против Украины
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