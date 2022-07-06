Еду для школьников в Мариуполе готовят на улице – горсовет

В оккупированном Мариуполе в школе продукты питания для детей хранят в ненадлежащих условиях Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

"До войны в школе №16 еду для детей готовили на современном оборудовании по всем международным стандартам. Качество было гарантировано. При российских оккупантах кухня оборудована во дворе заведения", – говорится в сообщении.

Блюда готовятся в старых кастрюлях, а продукты питания хранятся в ненадлежащих условиях, написала пресс-служба, отметив, что дети, тем самым, подвергаются опасности отравиться или заразиться инфекционными заболеваниями.