Еду для школьников в Мариуполе готовят на улице – горсовет

"До войны в школе №16 еду для детей готовили на современном оборудовании по всем международным стандартам. Качество было гарантировано. При российских оккупантах кухня оборудована во дворе заведения", – говорится в сообщении.
Блюда готовятся в старых кастрюлях, а продукты питания хранятся в ненадлежащих условиях, написала пресс-служба, отметив, что дети, тем самым, подвергаются опасности отравиться или заразиться инфекционными заболеваниями.
Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.
В городе проблемы с водой, нехватка продуктов питания, гуманитарная катастрофа и антисанитария, сообщали в мэрии. Так, доступ к воде есть только у 3% горожан.