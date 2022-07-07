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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе оккупанты похитили из музеев все ценные экспонаты – горсовет

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Российские оккупанты украли из музеев Мариуполя подлинники картин Куинджи и Айвазовского
Российские оккупанты украли из музеев Мариуполя подлинники картин Куинджи и Айвазовского
Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

Во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе Донецкой области захватчики вывезли все ценные экспонаты из городских музеев. Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram.

В горсовете отметили, что оккупанты разграбили краеведческий и художественный музеи, а сами учреждения уничтожили.

"Российские варвары украли подлинники картин Куинджи и Айвазовского, уникальные иконы и исторические экспонаты", – говорится в сообщении.

Контекст:

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

3 июня мэр города Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В Мариуполе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

Оккупанты добивают город, вывозя уцелевшие сооружения (фонтаны, детские площадки и даже тротуарную плитку) в Донецк, рассказывал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В городе проблемы с водой, нехватка продуктов питания, гуманитарная катастрофа и антисанитария, сообщали в мэрии. Так, доступ к воде есть только у 3% горожан.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, музеи, оккупация, Мариуполь, война России против Украины, российские оккупанты
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