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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Готов к полноценному мародерству". Оккупанты возобновили работу порта в Мариуполе – советник мэра

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Оккупационные готовятся незаконно вывозить грузы из Мариуполя в Сирию, сообщил советник мэра Петр Андрющенко
Оккупационные готовятся незаконно вывозить грузы из Мариуполя в Сирию, сообщил советник мэра Петр Андрющенко
Фото: EPA

Оккупационные власти провели электричество в порт Мариуполя Донецкой области и разблокировали его главный канал для судоходства, написал в Telegram 7 июля советник мэра города Петр Андрющенко.

По словам Андрющенко, работа Мариупольского морского порта, таким образом, полноценно возобновлена.

"Порт готов к полноценному мародерству и встрече военных грузов. По договоренности оккупантов с режимом [президента Сирии Башара] Асада все награбленное будет отправлено/легализовано через Сирию", – добавил он.

Контекст:

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано. 19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

24 мая в минобороны России заявили о полном разминировании порта в оккупированном Мариуполе и открытии утром в среду, 25 мая, гуманитарного коридора для выхода иностранных судов. 27 мая журналисты "Радіо Свобода" опубликовали спутниковые снимки, на которых видно движение судов, которые могли вывозить украинские металл и зерно.

31 мая оккупанты "ДНР" отчитались об отправке в РФ из Мариуполя первого судна с украденным украинским металлом. 4 июня в порт Мариуполя зашло второе судно РФ для вывоза металла. 9 июня российские СМИ сообщили о том, что оно прибыло в Ростов-на-Дону.

Основной объем металла в порту оккупированного Мариуполя принадлежит группе "Метинвест". Входящие в группу "Азовсталь" и ММК имени Ильича 7 июня обратились в Офис генпрокурора с просьбой открыть уголовные производства по фактам кражи россиянами металла.

Теги: Россия, Украина, Сирия, Донецкая область, оккупация, Мариуполь, Метинвест, контрабанда, вторжение, ДНР, страна-агрессор, российская агрессия, мародеры, судно, порт, судоходство, российские оккупанты, Петр Андрющенко, зерно
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