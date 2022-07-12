Оккупанты завышают количество людей в Мариуполе, чтобы разворовывать гуманитарную помощь – советник мэра

"Вчера депутат Госдумы России – куратор оккупации Мариуполя Дмитрий Саблин озвучил, что, по данным гумштабов "единороссов", в Мариуполе сейчас 212 тыс. человек. Около месяца назад заместитель главы оккупационной администрации озвучил цифру в 196 тыс. человек, ссылаясь на какую-то перепись. Обе цифры значительно отличаются от наших", – написал он.

Советник мэра Мариуполя отметил, что официальная мэрия уверена в цифре "130 тыс. человек с учетом миграционных процессов".

"Почему тогда оккупанты озвучивают другие цифры? Ответ достаточно прост и очевиден. Нашу гипотезу подтверждают многочисленные факты, наблюдения и инсайдеры. Как ни странно, не для пропаганды. А из-за воровства. Дело в том, что все финансирование наличными и гуманитарная помощь рассчитывается в соответствии с учетом гумштабов "Единой России. Столько людей получают – на такое количество и финансирование", – объяснил Андрющенко.

Он подчеркнул, что "гуманитарный штаб" в Мариуполе возглавляет младший сын главы оккупационной администрации Иващенко, "подопечный и старый друг куратора Саблина".

"Они разработали и внедрили хорошую старую схему "мертвых душ". Сведения с несуществующими людьми и поддельными подписями – все новое, хорошо забытое старое. Так, 130 тысяч росчерком пера превращается в 212. Излишки гуманитарки реализуются семьей Иващенко по городу и району, [...] наличные же распределяются", – сказал советник мэра.

Он связал происходящее с невыплатами зарплат в городе ("выдавали только после бунта"), нехваткой стройматериалов и другими проблемами.

"Цифра будет расти. Формирование излишков соответствует росту аппетита оккупантов. Особенно учитывая, что если не контрнаступление, то смена местной мрази непосредственно на российскую уже не за горами", – заявил Андрющенко.

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