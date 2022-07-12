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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты завышают количество людей в Мариуполе, чтобы разворовывать гуманитарную помощь – советник мэра

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В мэрии утверждают, что часть гумпомощи оккупанты продают
В мэрии утверждают, что часть гумпомощи оккупанты продают
Фото: ЕРА

Российские оккупанты специально завышают число жителей, которые остались в захваченном Мариуполе Донецкой области. Об этом 12 июля заявил в Telegram советник мэра Петр Андрющенко.

"Вчера депутат Госдумы России – куратор оккупации Мариуполя Дмитрий Саблин озвучил, что, по данным гумштабов "единороссов", в Мариуполе сейчас 212 тыс. человек. Около месяца назад заместитель главы оккупационной администрации озвучил цифру в 196 тыс. человек, ссылаясь на какую-то перепись. Обе цифры значительно отличаются от наших", – написал он.

Советник мэра Мариуполя отметил, что официальная мэрия уверена в цифре "130 тыс. человек с учетом миграционных процессов".

"Почему тогда оккупанты озвучивают другие цифры? Ответ достаточно прост и очевиден. Нашу гипотезу подтверждают многочисленные факты, наблюдения и инсайдеры. Как ни странно, не для пропаганды. А из-за воровства. Дело в том, что все финансирование наличными и гуманитарная помощь рассчитывается в соответствии с учетом гумштабов "Единой России. Столько людей получают – на такое количество и финансирование", – объяснил Андрющенко.

Он подчеркнул, что "гуманитарный штаб" в Мариуполе возглавляет младший сын главы оккупационной администрации Иващенко, "подопечный и старый друг куратора Саблина".

"Они разработали и внедрили хорошую старую схему "мертвых душ". Сведения с несуществующими людьми и поддельными подписями – все новое, хорошо забытое старое. Так, 130 тысяч росчерком пера превращается в 212. Излишки гуманитарки реализуются семьей Иващенко по городу и району, [...] наличные же распределяются", – сказал советник мэра.

Он связал происходящее с невыплатами зарплат в городе ("выдавали только после бунта"), нехваткой стройматериалов и другими проблемами.

"Цифра будет расти. Формирование излишков соответствует росту аппетита оккупантов. Особенно учитывая, что если не контрнаступление, то смена местной мрази непосредственно на российскую уже не за горами", – заявил Андрющенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

Вокруг Мариуполя, по июньским данным Бойченко, функционирует четыре фильтрационных лагеря. Он отмечал, что россияне препятствовали эвакуации жителей города на подконтрольную правительству территорию Украины.

Мэр утверждал, что в ходе фильтрации оккупанты избивают мариупольцев и забирают у них детей.

Теги: Россия, зарплата, Донецкая область, война, оккупация, Мариуполь, гуманитарная помощь, перепись, война России против Украины, финансы, финансирование, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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