В Мариуполе грабители на эвакуаторах угоняют уцелевшие автомобили – ГУР Минобороны

Грабежом занимаются представители оккупационной администрации и связанные с ней местные коллаборанты Фото: ЕРА

Кражи совершаются как с автостоянок, так и из закрытых гаражей, говорится в сообщении. При этом исчезают машины любой стоимости – от представительского класса до дешевых китайских машин.

Угоны происходят даже во время комендантского часа, информирует разведка. Грабители внаглую используют эвакуаторы. Это дает понимание, что грабежом занимаются непосредственно представители оккупационной администрации и связанные с ней местные коллаборанты, отмечают в ГУР.

"Официально заявление о похищении можно подать. в "военную комендатуру" Мариуполя. Однако на неофициальном уровне ее представители заявляют, что искать автомобили нужно самостоятельно", – пишут представители разведки.

Нередко владельцы угнанных авто находят их у боевиков так называемой "милиции ДНР", в таком случае угнанные машины объявляются "собственностью республики", говорится в сообщении.