В Мариуполе грабители на эвакуаторах угоняют уцелевшие автомобили – ГУР Минобороны

Кражи совершаются как с автостоянок, так и из закрытых гаражей, говорится в сообщении. При этом исчезают машины любой стоимости – от представительского класса до дешевых китайских машин.
Угоны происходят даже во время комендантского часа, информирует разведка. Грабители внаглую используют эвакуаторы. Это дает понимание, что грабежом занимаются непосредственно представители оккупационной администрации и связанные с ней местные коллаборанты, отмечают в ГУР.
"Официально заявление о похищении можно подать. в "военную комендатуру" Мариуполя. Однако на неофициальном уровне ее представители заявляют, что искать автомобили нужно самостоятельно", – пишут представители разведки.
Нередко владельцы угнанных авто находят их у боевиков так называемой "милиции ДНР", в таком случае угнанные машины объявляются "собственностью республики", говорится в сообщении.
Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
3 июня мэр города Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В Мариуполе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.
Оккупанты добивают город, вывозя уцелевшие сооружения (фонтаны, детские площадки и даже тротуарную плитку) в Донецк, рассказывал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
7 июля Мариупольский городской совет сообщил в Telegram, что захватчики разграбили краеведческий и художественный музеи, а сами учреждения уничтожили. "Российские варвары украли подлинники картин Куинджи и Айвазовского, уникальные иконы и исторические экспонаты", – говорится в сообщении.