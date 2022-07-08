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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты не смогут обеспечить отопление в Мариуполе зимой – горсовет

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Мариуполь российские оккупанты захватили в конце мая
Мариуполь российские оккупанты захватили в конце мая
Фото: EPA

Российские оккупанты не смогут обеспечить отопительный сезон в Мариуполе Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского горсовета 8 июля в Telegram.

"Оккупанты не смогут начать отопительный сезон в Мариуполе. Людям придется либо замерзать, либо уезжать. В городе почти все котельные имеют повреждения. Некоторые уничтожены полностью. Только ремонт одной котельной занимает около одного года. Разрушены также 50–70% газовых магистралей. Для запуска тепла необходимы вода и большое количество электроэнергии. С этим у оккупантов тоже проблемы. Неподготовленность коммуникаций приведет к постоянным утечкам воды. Город заполнят "теплые лужи", – говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что для замены труб большого диаметра необходимо более $1 млрд.

"Несложно представить, во сколько обойдется восстановление всей системы. Мариупольцы уже начинают понимать, что "покращення" и обещания "все будет" – это басни и пропаганда. Если тепла не будет, а понятно, что его не будет, мариупольцы начнут замерзать. Это при том, что люди до сих пор не могут выехать из города из-за искусственных преград в виде фильтрационных лагерей, которые создали российские оккупанты", – добавили в пресс-службе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

3 июня мэр города Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В Мариуполе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

Оккупанты добивают город, вывозя уцелевшие сооружения (фонтаны, детские площадки и даже тротуарную плитку) в Донецк, рассказывал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В городе проблемы с водой, нехватка продуктов питания, гуманитарная катастрофа и антисанитария, сообщали в мэрии. Так, доступ к воде есть только у 3% горожан.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, оккупация, Мариуполь, война России против Украины, теплоснабжение
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