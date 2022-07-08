Оккупанты не смогут обеспечить отопление в Мариуполе зимой – горсовет

"Оккупанты не смогут начать отопительный сезон в Мариуполе. Людям придется либо замерзать, либо уезжать. В городе почти все котельные имеют повреждения. Некоторые уничтожены полностью. Только ремонт одной котельной занимает около одного года. Разрушены также 50–70% газовых магистралей. Для запуска тепла необходимы вода и большое количество электроэнергии. С этим у оккупантов тоже проблемы. Неподготовленность коммуникаций приведет к постоянным утечкам воды. Город заполнят "теплые лужи", – говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что для замены труб большого диаметра необходимо более $1 млрд.

"Несложно представить, во сколько обойдется восстановление всей системы. Мариупольцы уже начинают понимать, что "покращення" и обещания "все будет" – это басни и пропаганда. Если тепла не будет, а понятно, что его не будет, мариупольцы начнут замерзать. Это при том, что люди до сих пор не могут выехать из города из-за искусственных преград в виде фильтрационных лагерей, которые создали российские оккупанты", – добавили в пресс-службе.

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