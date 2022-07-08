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08 июля, 2022
 
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"Чи ти почув?" Вышел клип на песню "Друга Ріка", посвященную жителям Мариуполя. Видео

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"Друга Ріка" отметила, что их песня --- о желании жить
"Друга Ріка" отметила, что их песня --- о желании жить
Скриншот: Група Друга Ріка / YouTube

Украинская группа "Друга Ріка" на своем YouTube-канале 6 июля презентовала клип на песню "Чи ти почув?", которую посвятили всем пострадавшим жителям Мариуполя, а также тем, кто оказался заложником оккупантов, прячась от обстрелов в здании завода "Азовсталь".

"Во времена, когда Украина теряет лучших сыновей и дочерей страны, мы устаем и иногда отчаиваемся, есть шанс потерять жажду к жизни. На это рассчитывает враг. Этот трек о том, что важно продолжать бороться, хвататься за каждый миг, чувствовать его, проживать сердцем", – говорится в аннотации к ролику.

Кадры для видео взяты из короткометражного фильма A Lifetime Older, снятого в 2019 году режиссером Гео Леросом. Сюжет ленты основан на реальных событиях. Эмоции, которые переживает главный герой, являются воспоминаниями раненого бойца в бреду. Он вспоминает лучшие события из своего прошлого, любимую женщину, любимую работу и из последних сил борется за жизнь.

"Мы видели, слышали, чувствовали, творили, жили... 24 февраля у нас все это отобрали. Мы встретились с новой иррациональной реальностью, в которой разрушаются жизни с особым цинизмом. Россияне несут смерть и горе, но мы должны держаться, ведь боремся ради светлого будущего. Им не уничтожить нашу жажду к жизни", – прокомментировал премьеру фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин.

Он отметил, что песня призывает видеть прекрасное в повседневном, подсказывает, откуда брать вдохновение и силы двигаться дальше.

"Она о том, чего ждут сотни пленных – как военных, так и гражданских, которых мы должны вернуть, чтобы они снова могли видеть, слышать, жить…" – подчеркнул музыкант.

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Видео: Група Друга Ріка / YouTube
Теги: Украина, музыка, смерть, военные, Мариуполь, заложники, Друга ріка, пленные, видео, обстрелы, клип, пострадавшие, Гео Лерос, музыкант, Валерий Харчишин, песня, трек, ролик
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