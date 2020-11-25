Бульвар Шоубиз
 
25 ноября, 2020
 
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"Бог проклятых". Вышел готический клип "Би-2". Видео

Российская группа "Би-2" на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Бог проклятых". Режиссер – Владимир Беседин. Ролик снят в духе готических романов. "Такое чувство, что это саундтрек к фильму, но так получилось, что это фильм к нашей песне. Я для себя в шутку это называл "если бы Тарантино снимал "Отверженных", то они выглядели бы так", – сказал участник "Би-2" Шура. Комментарий приводит радио "КП". Коллега Шуры Лева рассказал, что съемки длились четыре дня. "Вышло прекрасное соединение идеи, музыки и песни. Отношения поколений отцов и детей. Эта песня посвящается всем отверженным, униженным и оскорбленным, коих с каждым годом становится все больше и больше", – отметил он.

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Лева из "Би-2": Эта песня посвящается всем отверженным, униженным и оскорбленным, коих с каждым годом становится все больше и больше
Лева из "Би-2": Эта песня посвящается всем отверженным, униженным и оскорбленным, коих с каждым годом становится все больше и больше
Скриншот: Би-2 / YouTube

видео

Видео: Би-2 / YouTube
Теги: музыка, видео, клип, Би-2, ролик
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