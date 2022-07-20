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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе оккупанты пытались лишить украинцев права собственности на недвижимость – советник мэра

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Мариуполь оккупанты захватили в конце мая
Мариуполь оккупанты захватили в конце мая
Фото: EPA

Оккупационные власти Мариуполя Донецкой области приняли решение, согласно которому с 19 июля все граждане Украины лишены права собственности на недвижимость в городе. Об это написал в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

Согласно указу оккупантов, права на недвижимость лишают жителей, которым документы на недвижимость оформляли украинские органы госвласти в период с 11 мая 2014 года по 19 февраля 2022 года, а также украинские нотариусы в период с 19 февраля 2022 года.

Теперь регистрацию недвижимости необходимо проводить в органах так называемой "ДНР".

"Фактически, на днях пройдет "национализация" уцелевшего и последует расселение по ордерам. То есть было наше, стало чье-то. Таково оно, “маневренное жилье”, – отметил Андрющенко.

Такое решение оккупантов вызвало большой резонанс в городе, из-за чего они начали готовить уточнение, что "постановление" относится исключительно к служебным квартирам работников правоохранительных органов Украины, государственного и коммунального имущества, добавил позже Андрющенко.

По словам советника, из "постановления" уберут или уточнят, что на физических лиц оно не распространяется.

"Самое интересное, что резонас вызван именно россиянами (новыми россиянами), тоже подпадающими под действие этого постановления. И если для украинцев у этой бумаги нет никакой силы и не лишает их права собственности по закону, для россиян ситуация прямо обратная, поскольку они признали так называемую "ДНР", – отметил он.

Контекст:

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

Вокруг Мариуполя, по июньским данным Бойченко, функционирует четыре фильтрационных лагеря. Он отмечал, что россияне препятствовали эвакуации жителей города на подконтрольную правительству территорию Украины.

Мэр утверждал, что в ходе фильтрации оккупанты избивают мариупольцев и забирают у них детей.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: недвижимость, Донецкая область, Мариуполь, ДНР, война России против Украины, имущество, Петр Андрющенко
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