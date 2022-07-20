В Мариуполе оккупанты пытались лишить украинцев права собственности на недвижимость – советник мэра

Согласно указу оккупантов, права на недвижимость лишают жителей, которым документы на недвижимость оформляли украинские органы госвласти в период с 11 мая 2014 года по 19 февраля 2022 года, а также украинские нотариусы в период с 19 февраля 2022 года.

Теперь регистрацию недвижимости необходимо проводить в органах так называемой "ДНР".

"Фактически, на днях пройдет "национализация" уцелевшего и последует расселение по ордерам. То есть было наше, стало чье-то. Таково оно, “маневренное жилье”, – отметил Андрющенко.

Такое решение оккупантов вызвало большой резонанс в городе, из-за чего они начали готовить уточнение, что "постановление" относится исключительно к служебным квартирам работников правоохранительных органов Украины, государственного и коммунального имущества, добавил позже Андрющенко.

По словам советника, из "постановления" уберут или уточнят, что на физических лиц оно не распространяется.

"Самое интересное, что резонас вызван именно россиянами (новыми россиянами), тоже подпадающими под действие этого постановления. И если для украинцев у этой бумаги нет никакой силы и не лишает их права собственности по закону, для россиян ситуация прямо обратная, поскольку они признали так называемую "ДНР", – отметил он.