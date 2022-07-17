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Актеры уничтоженного оккупантами драмтеатра в Мариуполе выступили на театральной сцене в Ужгороде. Фото

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Актеры из Мариуполя показали зрителям спектакль "Крик нации"
Актеры из Мариуполя показали зрителям спектакль "Крик нации"
Фото: Міністерство культури та інформаційної політики України / Facebook

16 июля актеры разрушенного оккупантами Донецкого академического областного драматического театра из Мариуполя выступили на сцене Закарпатского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени братьев Юрия-Августина и Евгения Шерегиев в Ужгороде. Об этом сообщается на странице в Facebook Министерства культуры и информационной политики Украины.

Актерская труппа драмтеатра из Мариуполя показала зрителям в Ужгороде спектакль "Крик нации" об украинском поэте, диссиденте Василии Стусе.

Это первое выступление мариупольских актеров после того, как российские оккупанты 16 марта уничтожили здание театра в Мариуполе во время ракетного удара.

"Укринформ" отмечает, что на сцену в Ужгороде вышли только семь актеров из труппы Донецкого академического областного драматического театра, насчитывающей 200 человек. В публикации говорится, что именно эти актеры смогли уехать из осажденного оккупантами Мариуполя и изъявили желание возрождать театр в Ужгороде вместе с режиссером Людмилой Колосович.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

16 марта после очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр, в котором скрывались от обстрелов местные жители. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище. Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показали, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".

В расследовании Associated Press, опубликованном 4 мая, говорится, что в результате бомбардировки театра погибло около 600 человек, находившихся внутри и рядом со зданием.

20 мая Андрющенко сообщал, что оккупанты завершили разбор завалов драмтеатра. "Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой", – заявил он.

Теги: театр, культура, Мариуполь, война России против Украины
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