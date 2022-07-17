Актеры уничтоженного оккупантами драмтеатра в Мариуполе выступили на театральной сцене в Ужгороде. Фото

Актерская труппа драмтеатра из Мариуполя показала зрителям в Ужгороде спектакль "Крик нации" об украинском поэте, диссиденте Василии Стусе.

Это первое выступление мариупольских актеров после того, как российские оккупанты 16 марта уничтожили здание театра в Мариуполе во время ракетного удара.

"Укринформ" отмечает, что на сцену в Ужгороде вышли только семь актеров из труппы Донецкого академического областного драматического театра, насчитывающей 200 человек. В публикации говорится, что именно эти актеры смогли уехать из осажденного оккупантами Мариуполя и изъявили желание возрождать театр в Ужгороде вместе с режиссером Людмилой Колосович.

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