Актеры уничтоженного оккупантами драмтеатра в Мариуполе выступили на театральной сцене в Ужгороде. Фото

Актерская труппа драмтеатра из Мариуполя показала зрителям в Ужгороде спектакль "Крик нации" об украинском поэте, диссиденте Василии Стусе.
Это первое выступление мариупольских актеров после того, как российские оккупанты 16 марта уничтожили здание театра в Мариуполе во время ракетного удара.
"Укринформ" отмечает, что на сцену в Ужгороде вышли только семь актеров из труппы Донецкого академического областного драматического театра, насчитывающей 200 человек. В публикации говорится, что именно эти актеры смогли уехать из осажденного оккупантами Мариуполя и изъявили желание возрождать театр в Ужгороде вместе с режиссером Людмилой Колосович.
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16 марта после очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр, в котором скрывались от обстрелов местные жители. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище. Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показали, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".
В расследовании Associated Press, опубликованном 4 мая, говорится, что в результате бомбардировки театра погибло около 600 человек, находившихся внутри и рядом со зданием.
20 мая Андрющенко сообщал, что оккупанты завершили разбор завалов драмтеатра. "Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой", – заявил он.