Оккупанты проводят скрытую мобилизацию украинцев в Мариуполе – горсовет

Как отмечают в горсовете, боевики "ДНР" возмущены тем, что мариупольцы не хотят идти добровольно воевать.

"Скрытую мобилизацию уже проводят через объявления вакансий, как это делали в Донецке. Уже якобы ищут "работников" для МЧС и Приазовской колонии", – пишет пресс-служба.

Вместе с тем Россия готовит и открытую мобилизацию в середине сентября после проведения фейкового "референдума" в городе. В частности, планируют "мобилизовать" студентов, неквалифицированных рабочих комбината, правоохранителей, освобожденных из пунктов фильтрации.

Городской голова Вадим Бойченко призывает мариупольцев избегать трудоустройства у оккупантов, откуда их могут бросить на войну.