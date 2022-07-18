Оккупанты проводят скрытую мобилизацию украинцев в Мариуполе – горсовет

Как отмечают в горсовете, боевики "ДНР" возмущены тем, что мариупольцы не хотят идти добровольно воевать.
"Скрытую мобилизацию уже проводят через объявления вакансий, как это делали в Донецке. Уже якобы ищут "работников" для МЧС и Приазовской колонии", – пишет пресс-служба.
Вместе с тем Россия готовит и открытую мобилизацию в середине сентября после проведения фейкового "референдума" в городе. В частности, планируют "мобилизовать" студентов, неквалифицированных рабочих комбината, правоохранителей, освобожденных из пунктов фильтрации.
Городской голова Вадим Бойченко призывает мариупольцев избегать трудоустройства у оккупантов, откуда их могут бросить на войну.
Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.
Вокруг Мариуполя, по июньским данным Бойченко, функционирует четыре фильтрационных лагеря. Он отмечал, что россияне препятствовали эвакуации жителей города на подконтрольную правительству территорию Украины.
Мэр утверждал, что в ходе фильтрации оккупанты избивают мариупольцев и забирают у них детей.