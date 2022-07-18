В оккупированном Мариуполе подросток вышел на площадь возле разрушенного драмтеатра с флагом Украины

"Даже оккупированный, Мариуполь не сдается. Юноша вышел на площадь возле разбомбленного рашистами драмтеатра с флагом Украины. Настоящая смелость сделать это, когда даже за украинский язык можно попасть "на подвал", – написал Андрющенко.

Он отметил, что десятки тысяч людей до сих пор не могут уехать из города.

"Но они ждут и мечтают, что скоро Мариуполь снова будет украинским", – подчеркнул советник мэра.

Фото из Мариуполя опубликовал в Instagram пользователь dshlbyy.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от шелби * (@dshlbyy)

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