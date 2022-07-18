В оккупированном Мариуполе подросток вышел на площадь возле разрушенного драмтеатра с флагом Украины

"Даже оккупированный, Мариуполь не сдается. Юноша вышел на площадь возле разбомбленного рашистами драмтеатра с флагом Украины. Настоящая смелость сделать это, когда даже за украинский язык можно попасть "на подвал", – написал Андрющенко.
Он отметил, что десятки тысяч людей до сих пор не могут уехать из города.
"Но они ждут и мечтают, что скоро Мариуполь снова будет украинским", – подчеркнул советник мэра.
Фото из Мариуполя опубликовал в Instagram пользователь dshlbyy.
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16 марта после очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр, в котором скрывались от обстрелов местные жители. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище. Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показали, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".
В расследовании Associated Press, опубликованном 4 мая, говорится, что в результате бомбардировки театра погибло около 600 человек, находившихся внутри и рядом со зданием.
20 мая Андрющенко сообщал, что оккупанты завершили разбор завалов драмтеатра. "Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой", – заявил он.