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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Мариуполе подросток вышел на площадь возле разрушенного драмтеатра с флагом Украины

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Фото из Мариуполя опубликовал в Instagram пользователь dshlbyy
Фото из Мариуполя опубликовал в Instagram пользователь dshlbyy
Фото: dshlbyy / Instagram

В оккупированном Мариуполе Донецкой области подросток вышел на площадь возле разрушенного драмтеатра с флагом Украины. Об этом 18 июля в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Даже оккупированный, Мариуполь не сдается. Юноша вышел на площадь возле разбомбленного рашистами драмтеатра с флагом Украины. Настоящая смелость сделать это, когда даже за украинский язык можно попасть "на подвал", – написал Андрющенко.

Он отметил, что десятки тысяч людей до сих пор не могут уехать из города.

"Но они ждут и мечтают, что скоро Мариуполь снова будет украинским", – подчеркнул советник мэра.

Фото из Мариуполя опубликовал в Instagram пользователь dshlbyy.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

16 марта после очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр, в котором скрывались от обстрелов местные жители. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище. Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показали, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".

В расследовании Associated Press, опубликованном 4 мая, говорится, что в результате бомбардировки театра погибло около 600 человек, находившихся внутри и рядом со зданием.

20 мая Андрющенко сообщал, что оккупанты завершили разбор завалов драмтеатра. "Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой", – заявил он.

Теги: Россия, Украина, театр, оккупация, Мариуполь, флаг, война России против Украины, Петр Андрющенко
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