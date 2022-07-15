"Лучше пусть горит, чем россияне украдут". В Мариуполе силы украинского сопротивления подожгли завод – советник мэра

"Наконец-то получили окончательное подтверждение. Мариупольский завод "Сателлит". Пожар возник не просто так. Как говорит наше сопротивление, лучше пусть пылает, чем россияне украдут. Так что хорошая новость. Сопротивление Мариуполя растет", – написал он, посоветовав местным коллаборантам "оглядываться".
Советник городского головы добавил, что сообщить о коллаборантах, предателях, перемещении врага, хранении техники и БК, руководстве оккупантов можно в бот @MMR_SendMe_bot.
До этого Андрющенко утром 14 июля упоминал в своей сводке пожар на "Сателлите", который продолжается вторые сутки. Первоначально он сообщил, что пожар возник при попытке кражи семян подсолнечника.
Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.
Андрющенко 29 июня сообщил о наличии у оккупантов планов на проведение "референдума" о присоединении Донецкой области к РФ 11 сентября.