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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Лучше пусть горит, чем россияне украдут". В Мариуполе силы украинского сопротивления подожгли завод – советник мэра

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Завод "Сателлит" подожгли украинские партизаны
Завод "Сателлит" подожгли украинские партизаны
Скриншот: Андрющенко Time / Telegram

В Мариуполе Донецкой области "не просто так" загорелся завод "Сателлит", сообщил 13 июля в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Наконец-то получили окончательное подтверждение. Мариупольский завод "Сателлит". Пожар возник не просто так. Как говорит наше сопротивление, лучше пусть пылает, чем россияне украдут. Так что хорошая новость. Сопротивление Мариуполя растет", – написал он, посоветовав местным коллаборантам "оглядываться".

Советник городского головы добавил, что сообщить о коллаборантах, предателях, перемещении врага, хранении техники и БК, руководстве оккупантов можно в бот @MMR_SendMe_bot.

До этого Андрющенко утром 14 июля упоминал в своей сводке пожар на "Сателлите", который продолжается вторые сутки. Первоначально он сообщил, что пожар возник при попытке кражи семян подсолнечника.

Контекст:

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

Андрющенко 29 июня сообщил о наличии у оккупантов планов на проведение "референдума" о присоединении Донецкой области к РФ 11 сентября.

Теги: Россия, Донецк, Украина, пожар, Донецкая область, оккупация, Мариуполь, партизаны, диверсанты, поджог, диверсия, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, происшествия, российские оккупанты, коллаборационизм, Петр Андрющенко
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