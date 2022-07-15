"Лучше пусть горит, чем россияне украдут". В Мариуполе силы украинского сопротивления подожгли завод – советник мэра

"Наконец-то получили окончательное подтверждение. Мариупольский завод "Сателлит". Пожар возник не просто так. Как говорит наше сопротивление, лучше пусть пылает, чем россияне украдут. Так что хорошая новость. Сопротивление Мариуполя растет", – написал он, посоветовав местным коллаборантам "оглядываться".

Советник городского головы добавил, что сообщить о коллаборантах, предателях, перемещении врага, хранении техники и БК, руководстве оккупантов можно в бот @MMR_SendMe_bot.

До этого Андрющенко утром 14 июля упоминал в своей сводке пожар на "Сателлите", который продолжается вторые сутки. Первоначально он сообщил, что пожар возник при попытке кражи семян подсолнечника.