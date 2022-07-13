Оккупанты сбили в Мариуполе свой беспилотник и распространяют сплетни о сбитой "Точке-У" – советник мэра

"На участке между Левобережным районом и Калиновкой ночью оккупанты сбили собственный беспилотник. Из испуга и в свое оправдание распространяют сплетни о сбитой "Точке-У". Страх вызван формированием складов БК в Кальмиусском районе и расстоянием менее 100 км от линии фронта на северо-восток в направлении Угледара. [РСЗО] HIMARS не дает покоя даже там, где, как считают оккупанты, глубокий тыл. И это совершенно справедливое опасение", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

Вокруг Мариуполя, по июньским данным Бойченко, функционирует четыре фильтрационных лагеря. Он отмечал, что россияне препятствовали эвакуации жителей города на подконтрольную правительству территорию Украины. Мэр заявлял, что в ходе фильтрации оккупанты избивают мариупольцев и забирают у них детей.