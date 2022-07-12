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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мариупольцев не жалко". После гибели российских саперов на разбор завалов "Азовстали" обманом заманивают горожан – советник мэра

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На территории "Азовстали" остались мины и боеприпасы, поэтому оккупанты хотят привлечь к разбору завалов местных жителей
На территории "Азовстали" остались мины и боеприпасы, поэтому оккупанты хотят привлечь к разбору завалов местных жителей
Фото: EPA

Российские оккупанты обещают в будущем высокие зарплаты тем работникам металлургических заводов Мариуполя Донецкой области, кто согласится участвовать в разборе завалов на территории предприятий. Но это обман, предупредил 12 июля в Telegram советник мэра Петр Андрющенко.

Он рассказал, что в связи с подрывом российских саперов оккупанты больше к процессу разминирования привлекаться не будут – для сохранения личного состава. 

"Получена команда разбор и расчистку заводов [ММК им. Ильича и "Азовстали"] проводить исключительно рабочими-мариупольцами", – утверждает Андрющенко.

Чтобы мотивировать горожан, оккупанты распространяют слухи о том, что "заводы купили китайцы" и тех, кто сейчас бесплатно разбирает завалы, впоследствии возьмут "на высокую зарплату". 

"Переводя на человеческий, мариупольцев просто не жалко, а специалистов из русской армии и МЧС [РФ] нужно беречь. Совет мариупольцам: не соглашайтесь на работы на заводах. Все обещания лживые, а цель одна – использование вас в качестве бесплатной рабочей силы, которую не жалко", – написал он.

Контекст:

В начале полномасштабной войны, которую 24 февраля против Украины начала РФ, завод "Азовсталь" был переведен в режим горячей консервации.

Территорию завода удерживали бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 20 мая российское минобороны объявило о завершении вывода украинских военных с территории завода.

До момента получения контроля над "Азовсталью" оккупанты несколько недель интенсивно бомбили территорию завода. Украинские защитники, в свою очередь, минировали ее, чтобы не допустить прорыва россиян.

Оккупанты хотят превратить "Азовсталь" в "промышленный парк или место отдыха" или вообще снести.

По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Теги: Украина, Донецкая область, оккупация, Мариуполь, российская пропаганда, Азовсталь, саперы, минирование, советник, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, фейк, разминирование, обман, российские оккупанты, коллаборационизм, Петр Андрющенко
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