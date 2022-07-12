"Мариупольцев не жалко". После гибели российских саперов на разбор завалов "Азовстали" обманом заманивают горожан – советник мэра

Он рассказал, что в связи с подрывом российских саперов оккупанты больше к процессу разминирования привлекаться не будут – для сохранения личного состава.
"Получена команда разбор и расчистку заводов [ММК им. Ильича и "Азовстали"] проводить исключительно рабочими-мариупольцами", – утверждает Андрющенко.
Чтобы мотивировать горожан, оккупанты распространяют слухи о том, что "заводы купили китайцы" и тех, кто сейчас бесплатно разбирает завалы, впоследствии возьмут "на высокую зарплату".
"Переводя на человеческий, мариупольцев просто не жалко, а специалистов из русской армии и МЧС [РФ] нужно беречь. Совет мариупольцам: не соглашайтесь на работы на заводах. Все обещания лживые, а цель одна – использование вас в качестве бесплатной рабочей силы, которую не жалко", – написал он.
В начале полномасштабной войны, которую 24 февраля против Украины начала РФ, завод "Азовсталь" был переведен в режим горячей консервации.
Территорию завода удерживали бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 20 мая российское минобороны объявило о завершении вывода украинских военных с территории завода.
До момента получения контроля над "Азовсталью" оккупанты несколько недель интенсивно бомбили территорию завода. Украинские защитники, в свою очередь, минировали ее, чтобы не допустить прорыва россиян.
Оккупанты хотят превратить "Азовсталь" в "промышленный парк или место отдыха" или вообще снести.
По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.