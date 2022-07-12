"Мариупольцев не жалко". После гибели российских саперов на разбор завалов "Азовстали" обманом заманивают горожан – советник мэра

На территории "Азовстали" остались мины и боеприпасы, поэтому оккупанты хотят привлечь к разбору завалов местных жителей Фото: EPA

Он рассказал, что в связи с подрывом российских саперов оккупанты больше к процессу разминирования привлекаться не будут – для сохранения личного состава.

"Получена команда разбор и расчистку заводов [ММК им. Ильича и "Азовстали"] проводить исключительно рабочими-мариупольцами", – утверждает Андрющенко.

Чтобы мотивировать горожан, оккупанты распространяют слухи о том, что "заводы купили китайцы" и тех, кто сейчас бесплатно разбирает завалы, впоследствии возьмут "на высокую зарплату".

"Переводя на человеческий, мариупольцев просто не жалко, а специалистов из русской армии и МЧС [РФ] нужно беречь. Совет мариупольцам: не соглашайтесь на работы на заводах. Все обещания лживые, а цель одна – использование вас в качестве бесплатной рабочей силы, которую не жалко", – написал он.