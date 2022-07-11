"Требуется пушечное мясо. Бегите, пока есть время". Осенью оккупанты начнут мобилизацию в Мариуполе – советник мэра

В Мариуполе опасно оставаться по многим причинам, одна из них – принудительная мобилизация, которую осенью планируют начать оккупанты Фото: EPA

"К осени оккупационные власти планируют начать официальную мобилизацию в Мариуполе. Всех без исключения. И это не украинская мобилизация, где необходим опыт и военная специальность. Здесь нужно пушечное мясо. Поэтому бегите, пока есть время", – обратился Андрющенко к горожанам.

Советник мэра привел еще несколько причин, по которым стоит покинуть город в ближайшее время. Среди них – ситуация с безопасностью и прогнозируемый рост преступности, отсутствие медицины в Мариуполе, контрнаступление ВСУ, во время которого оккупанты будут использовать мирное население как "живой щит", и тяжелая зима с разбитой инфраструктурой в разрушенных домах.

Вторая неделя, как оккупанты открыли канал эвакуации в Запорожье. Да, они прикрывают собственные военные маневры – вы сами видите колонны техники, двигающейся через город. Но пока есть путь – пользуйтесь. Другой возможности может не быть", – написал Андрющенко.