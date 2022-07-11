"Требуется пушечное мясо. Бегите, пока есть время". Осенью оккупанты начнут мобилизацию в Мариуполе – советник мэра

"К осени оккупационные власти планируют начать официальную мобилизацию в Мариуполе. Всех без исключения. И это не украинская мобилизация, где необходим опыт и военная специальность. Здесь нужно пушечное мясо. Поэтому бегите, пока есть время", – обратился Андрющенко к горожанам.
Советник мэра привел еще несколько причин, по которым стоит покинуть город в ближайшее время. Среди них – ситуация с безопасностью и прогнозируемый рост преступности, отсутствие медицины в Мариуполе, контрнаступление ВСУ, во время которого оккупанты будут использовать мирное население как "живой щит", и тяжелая зима с разбитой инфраструктурой в разрушенных домах.
Вторая неделя, как оккупанты открыли канал эвакуации в Запорожье. Да, они прикрывают собственные военные маневры – вы сами видите колонны техники, двигающейся через город. Но пока есть путь – пользуйтесь. Другой возможности может не быть", – написал Андрющенко.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину с целью неких "денацификации" и "демилитаризации".
Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону оценил мобилизационный ресурс России в 17 млн человек. Но объявлять мобилизацию власти страны-агрессора не хотят, поскольку это очень сильно дестабилизирует ситуацию в самой РФ, добавил Жданов. При этом "скрытая мобилизация" в РФ идет полным ходом, отметил эксперт.
По оценке Генштаба ВСУ, с учетом частных военных компаний (ЧВК) и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек на 16 июня.
В самой РФ мобилизацию официально не объявляли, однако еще до начала полномасштабного вторжения в Украину ее стали проводить на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Бывший украинский омбудсмен Людмила Денисова говорила, что после этого на улицах населенных пунктов в ОРДЛО начались облавы. Призыву подлежали даже несовершеннолетние курсанты так называемых военных училищ группировок "ДНР" и "ЛНР".
4 июля в представительстве президента Украины в Крыму заявили, что принудительная мобилизация готовится на оккупированном полуострове.
По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 11 июля в Украине уничтожены около 37,4 тыс. российских оккупантов.