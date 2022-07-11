ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Требуется пушечное мясо. Бегите, пока есть время". Осенью оккупанты начнут мобилизацию в Мариуполе – советник мэра

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Мариуполе опасно оставаться по многим причинам, одна из них принудительная мобилизация, которую осенью планируют начать оккупанты
В Мариуполе опасно оставаться по многим причинам, одна из них – принудительная мобилизация, которую осенью планируют начать оккупанты
Фото: EPA

В оккупированном Мариуполе Донецкой области осенью ожидается тотальная мобилизация, а когда начнется контрнаступление ВСУ, российские войска будут прикрываться мирным населением. Поэтому советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 11 июля в Telegram призвал горожан по возможности уезжать.

"К осени оккупационные власти планируют начать официальную мобилизацию в Мариуполе. Всех без исключения. И это не украинская мобилизация, где необходим опыт и военная специальность. Здесь нужно пушечное мясо. Поэтому бегите, пока есть время", – обратился Андрющенко к горожанам.

Советник мэра привел еще несколько причин, по которым стоит покинуть город в ближайшее время. Среди них – ситуация с безопасностью и прогнозируемый рост преступности, отсутствие медицины в Мариуполе, контрнаступление ВСУ, во время которого оккупанты будут использовать мирное население как "живой щит", и тяжелая зима с разбитой инфраструктурой в разрушенных домах.

Вторая неделя, как оккупанты открыли канал эвакуации в Запорожье. Да, они прикрывают собственные военные маневры – вы сами видите колонны техники, двигающейся через город. Но пока есть путь – пользуйтесь. Другой возможности может не быть", – написал Андрющенко.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину с целью неких "денацификации" и "демилитаризации".

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону оценил мобилизационный ресурс России в 17 млн человек. Но объявлять мобилизацию власти страны-агрессора не хотят, поскольку это очень сильно дестабилизирует ситуацию в самой РФ, добавил Жданов. При этом "скрытая мобилизация" в РФ идет полным ходом, отметил эксперт.

По оценке Генштаба ВСУ, с учетом частных военных компаний (ЧВК) и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек на 16 июня.

В самой РФ мобилизацию официально не объявляли, однако еще до начала полномасштабного вторжения в Украину ее стали проводить на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Бывший украинский омбудсмен Людмила Денисова говорила, что после этого на улицах населенных пунктов в ОРДЛО начались облавы. Призыву подлежали даже несовершеннолетние курсанты так называемых военных училищ группировок "ДНР" и "ЛНР".

4 июля в представительстве президента Украины в Крыму заявили, что принудительная мобилизация готовится на оккупированном полуострове.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 11 июля в Украине уничтожены около 37,4 тыс. российских оккупантов.

Теги: Россия, Донецк, Украина, Донецкая область, оккупация, Мариуполь, мобилизация, эвакуация, переселенцы, вторжение, ДНР, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ОРДЛО, население, российские оккупанты, Петр Андрющенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Кто-то в USA, а кто-то в Харьков". Тополя показал фото, которое сделал во время прощания с женой
"Кто-то в USA, а кто-то в Харьков". Тополя показал фото, которое сделал во время прощания с женой
  Умер народный артист Украины Юрий Мажуга
  Умер народный артист Украины Юрий Мажуга
  "Украина вернется". ТНМК посвятили новую песню временно оккупированному российскими войсками украинскому Энергодару. Видео
  "Украина вернется". ТНМК посвятили новую песню временно оккупированному российскими войсками украинскому Энергодару. Видео
  Харчишин: Винник уже появился? Наверное, есть отдельная группа исполнителей, которые надеются, что память украинцев очень короткая
  Харчишин: Винник уже появился? Наверное, есть отдельная группа исполнителей, которые надеются, что память украинцев очень короткая
  Арестович: Ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали
  Арестович: Ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали
  Серга о Пенне: Подружился с ним. Он говорит: "Меня никто не отпустит воевать. Может, через тебя можно?"
  Серга о Пенне: Подружился с ним. Он говорит: "Меня никто не отпустит воевать. Может, через тебя можно?"
Роднянский заявил, что тем, кто верит пропаганде, следует читать сводки "разжигателя войны"
Роднянский заявил, что тем, кто верит пропаганде, следует читать сводки "разжигателя войны"
  Wellboy впервые высказался о своем экс-продюсере Бардаше
  Wellboy впервые высказался о своем экс-продюсере Бардаше
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала фото с матерью
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала фото с матерью
  "Я достану язык из задницы Путина и засуну в задницу Кадырова". Актер "Квартала 95" спародировал Михалкова
  "Я достану язык из задницы Путина и засуну в задницу Кадырова". Актер "Квартала 95" спародировал Михалкова
Jerry Heil о Дорофеевой: Для меня было честью написать песни для Нади. Это будет другая Надя, очень осмысленная, глубокая
Jerry Heil о Дорофеевой: Для меня было честью написать песни для Нади. Это будет другая Надя, очень осмысленная, глубокая
Латвийский певец показал, как сейчас выглядят Галкин и Пугачева. Фото
Латвийский певец показал, как сейчас выглядят Галкин и Пугачева. Фото
"Потерпи, сначала все будет плохо. А потом ты привыкнешь". Арестович высказался о человеческих страстях и "сраче"
"Потерпи, сначала все будет плохо. А потом ты привыкнешь". Арестович высказался о человеческих страстях и "сраче"
  "Олег, если выпадешь из украинской лодки, которая борется с российской империей, станешь никем". Леньо заявил, что Винник покинул Украину
  "Олег, если выпадешь из украинской лодки, которая борется с российской империей, станешь никем". Леньо заявил, что Винник покинул Украину
  "Нет этой химии": Ефросинина и Полякова рассказали, почему не переходят на украинский язык
  "Нет этой химии": Ефросинина и Полякова рассказали, почему не переходят на украинский язык
"Такая хорошенькая". 52-летняя Лопес снялась в новом образе
"Такая хорошенькая". 52-летняя Лопес снялась в новом образе
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Представьте, раненый приходит в сознание и слышит русский язык". Парамедик рассказал, почему они говорят на фронте только на украинском (304306)
2
Гордон поддержал Джонсона, опубликовав свое фото с прической, как у британского премьер-министра (56261)
3
Арестович ответил на вопрос о своей зарплате на должности советника ОП (40711)
4
"У женщины кукуха поехала", "Боже, какое конченое". В сети обсуждают видео прыгающей в топе без бюстгальтера Королевой (24512)
5
"Украина принадлежит нам". Катерина Прокопенко посвятила своему мужу – командиру полка "Азов" новую иллюстрацию (24374)
6
"Продолжает петь в российских городах, как ни в чем не бывало". Осадчая показала, как Повалий развлекает публику страны-агрессора (24096)
7
"Потерпи, сначала все будет плохо. А потом ты привыкнешь". Арестович высказался о человеческих страстях и "сраче" (21911)
8
Солист Måneskin на концерте в Риме обматерил Путина в присутствии танцующей Джоли. Видео (20742)
 
 
 
 