Российские военные обустроили два склада с боеприпасами в жилых кварталах временно оккупированного Мариуполя – советник мэра

Об этом 9 июля в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Подтверждено месторасположение двух складов БК оккупантов в жилых кварталах. Поэтому, с учетом военной ситуации и мощностей [американских РСЗО] HIMARS, поступивших на вооружение украинской армии, советуем мариупольцам, которых оккупанты пытаются использовать в качестве "живого щита" для прикрытия складов, срочно эвакуироваться или временно выбрать другое место проживания для собственной безопасности", – написал Андрющенко.

За последнюю неделю ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

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