Российские военные обустроили два склада с боеприпасами в жилых кварталах временно оккупированного Мариуполя – советник мэра

Об этом 9 июля в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Подтверждено месторасположение двух складов БК оккупантов в жилых кварталах. Поэтому, с учетом военной ситуации и мощностей [американских РСЗО] HIMARS, поступивших на вооружение украинской армии, советуем мариупольцам, которых оккупанты пытаются использовать в качестве "живого щита" для прикрытия складов, срочно эвакуироваться или временно выбрать другое место проживания для собственной безопасности", – написал Андрющенко.
За последнюю неделю ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.
Андрющенко 29 июня сообщил о наличии у оккупантов планов на проведение "референдума" о присоединении Донецкой области к РФ 11 сентября.