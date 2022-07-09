ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские военные обустроили два склада с боеприпасами в жилых кварталах временно оккупированного Мариуполя – советник мэра

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты пытаются использовать жителей Мариуполя в качестве "живого щита" для прикрытия складов, отметил Андрющенко
Оккупанты пытаются использовать жителей Мариуполя в качестве "живого щита" для прикрытия складов, отметил Андрющенко
Фото: EPA (иллюстративное)

Во временно захваченном Мариуполе Донецкой области российские оккупанты обустроили два склада боеприпасов в жилых кварталах города.

Об этом 9 июля в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Подтверждено месторасположение двух складов БК оккупантов в жилых кварталах. Поэтому, с учетом военной ситуации и мощностей [американских РСЗО] HIMARS, поступивших на вооружение украинской армии, советуем мариупольцам, которых оккупанты пытаются использовать в качестве "живого щита" для прикрытия складов, срочно эвакуироваться или временно выбрать другое место проживания для собственной безопасности", – написал Андрющенко.

За последнюю неделю ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

Андрющенко 29 июня сообщил о наличии у оккупантов планов на проведение "референдума" о присоединении Донецкой области к РФ 11 сентября.

Теги: Россия, Украина, Мариуполь, вооружение, боеприпасы, РСЗО, советник, ВСУ, война России против Украины, безопасность, российские военные, мэр, российские оккупанты, Петр Андрющенко, HIMARS
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Кайфовая пара", "И любовь искренняя". Галкин показал ролик о жизни с Пугачевой
"Кайфовая пара", "И любовь искренняя". Галкин показал ролик о жизни с Пугачевой
"Харьковчане – это железо". Крупин впервые после начала войны вернулся в родной Харьков и спел в центре города под гитару. Видео
"Харьковчане – это железо". Крупин впервые после начала войны вернулся в родной Харьков и спел в центре города под гитару. Видео
Coldplay спела в Варшаве "Обійми мене" вместе с украинским уличным музыкантом. Видео
Coldplay спела в Варшаве "Обійми мене" вместе с украинским уличным музыкантом. Видео
  Зеленская: Говорить, что наша семья воссоединилась, пока что рановато
  Зеленская: Говорить, что наша семья воссоединилась, пока что рановато
СМИ в РФ обнародовали список из 30 российских исполнителей, концерты которых запрещено проводить в России
СМИ в РФ обнародовали список из 30 российских исполнителей, концерты которых запрещено проводить в России
Гордон поддержал Джонсона, опубликовав свое фото с прической, как у британского премьер-министра
Гордон поддержал Джонсона, опубликовав свое фото с прической, как у британского премьер-министра
Внезапно скончался 50-летний основатель Bobina Records Дмитрий Хомулко
Внезапно скончался 50-летний основатель Bobina Records Дмитрий Хомулко
  Козловский о своем выступлении в РФ на 9 мая: Простите. Я сам себя проклинаю за это
  Козловский о своем выступлении в РФ на 9 мая: Простите. Я сам себя проклинаю за это
"Одна из задач – рассказывать миру правду о преступлениях России в Украине". У жены Зеленского появился аккаунт в Twitter
"Одна из задач – рассказывать миру правду о преступлениях России в Украине". У жены Зеленского появился аккаунт в Twitter
  Tarabarova: Наша семья в таком кризисе еще не была ни разу. Пока что мы не придумали, как зарабатывать
  Tarabarova: Наша семья в таком кризисе еще не была ни разу. Пока что мы не придумали, как зарабатывать
  "Триматись своїх". Pianoбой презентовал клип, который снял в опустевшем аэропорту Борисполь. Видео
  "Триматись своїх". Pianoбой презентовал клип, который снял в опустевшем аэропорту Борисполь. Видео
"У нас только Путина можно выбрать, а у них еще и температуру". Звезды "Квартала 95" показали, как жена оккупанта изучает инструкцию к "отжатой на Украине стиралке"
"У нас только Путина можно выбрать, а у них еще и температуру". Звезды "Квартала 95" показали, как жена оккупанта изучает инструкцию к "отжатой на Украине стиралке"
  Украинский артист после начала войны сменил профессию и рассказал, сколько зарабатывает барбером
  Украинский артист после начала войны сменил профессию и рассказал, сколько зарабатывает барбером
Стало известно, в какой стране и каком вузе будет учиться дочь Поляковой
Стало известно, в какой стране и каком вузе будет учиться дочь Поляковой
  Жена Джонсона с семимесячной дочерью пришла поддержать его после заявления об отставке. Видео
  Жена Джонсона с семимесячной дочерью пришла поддержать его после заявления об отставке. Видео
"Были проблемы с людьми, которые ее фотографировали". Дочь Кардашян выразила протест во время светского выхода с мамой
"Были проблемы с людьми, которые ее фотографировали". Дочь Кардашян выразила протест во время светского выхода с мамой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Эдак можно и до мышей до...баться". Арестович высказался о критике в вопросе перемещения военнообязанных с разрешения военкомов (244053)
2
38-летняя жена 68-летнего Макаревича на Мальдивах показала лицо без макияжа (81805)
3
Козловский о своем выступлении в РФ на 9 мая: Простите. Я сам себя проклинаю за это (66248)
4
"У нас только Путина можно выбрать, а у них еще и температуру". Звезды "Квартала 95" показали, как жена оккупанта изучает инструкцию к "отжатой на Украине стиралке" (63285)
5
Гордон поддержал Джонсона, опубликовав свое фото с прической, как у британского премьер-министра (34682)
6
"Чтоб ты сдох, сволочь, потому что ты помогаешь украинцам". Панин рассказал о массовых угрозах в свой адрес (30135)
7
Tarabarova: Наша семья в таком кризисе еще не была ни разу. Пока что мы не придумали, как зарабатывать (26475)
8
"Я сказала "да"!" Актриса сериалов "Сваты" и "Папик" выходит замуж (23845)
 
 
 
 