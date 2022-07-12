"Унижения, издевательства". Советник мэра Мариуполя опубликовал видео фильтрации мирных жителей оккупантами

"Как проходила фильтрация и проверки людей в Мариуполе?" – самый задаваемый вопрос, который мы слышим от международных журналистов. Впервые обнародуем кадры, как это происходило в начале оккупации прямо в Мариуполе. Унижения, издевательства и страх оккупантов", – написал Андрющенко.
Он обратил внимание, что лицо оккупанта, который проводил досмотр людей, "заблюрено источником, передавшим для обнародования".
На ролике досматривают двух мужчин, заставляя раздеваться до пояса и поднимать низ штанов, а также заглядывают им ниже спины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.
Вокруг Мариуполя, по июньским данным Бойченко, функционирует четыре фильтрационных лагеря. Он отмечал, что россияне препятствовали эвакуации жителей города на подконтрольную правительству территорию Украины.
Мэр утверждал, что в ходе фильтрации оккупанты избивают мариупольцев и забирают у них детей.