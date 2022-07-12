ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Унижения, издевательства". Советник мэра Мариуполя опубликовал видео фильтрации мирных жителей оккупантами

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россияне захватили Мариуполь в мае
Россияне захватили Мариуполь в мае
Фото: ЕРА

12 июля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал в Telegram видеозапись, на которой, как он утверждает, зафиксирована так называемая фильтрация мирных жителей города оккупантами сразу после захвата ими Мариуполя.

"Как проходила фильтрация и проверки людей в Мариуполе?" – самый задаваемый вопрос, который мы слышим от международных журналистов. Впервые обнародуем кадры, как это происходило в начале оккупации прямо в Мариуполе. Унижения, издевательства и страх оккупантов", – написал Андрющенко.

Он обратил внимание, что лицо оккупанта, который проводил досмотр людей, "заблюрено источником, передавшим для обнародования".

На ролике досматривают двух мужчин, заставляя раздеваться до пояса и поднимать низ штанов, а также заглядывают им ниже спины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

Вокруг Мариуполя, по июньским данным Бойченко, функционирует четыре фильтрационных лагеря. Он отмечал, что россияне препятствовали эвакуации жителей города на подконтрольную правительству территорию Украины.

Мэр утверждал, что в ходе фильтрации оккупанты избивают мариупольцев и забирают у них детей.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, оккупация, Мариуполь, видео, советник, российская агрессия, война России против Украины, проверки, унижения, мужчины, российские оккупанты, Петр Андрющенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Кличко: Я поседел? Есть такое. Напряжение достаточно большое
  Кличко: Я поседел? Есть такое. Напряжение достаточно большое G
Дмитрий ГОРДОН
Дорофеева выложила в сеть романтичное фото с Кацуриным после того, как его жена засветилась на отдыхе в Израиле вместе с Dantes
Дорофеева выложила в сеть романтичное фото с Кацуриным после того, как его жена засветилась на отдыхе в Израиле вместе с Dantes
"Это вау", "В Финляндии самый стильный премьер-министр в мире". 36-летняя Санна Марин засветилась на рок-фестивале в шортах и косухе. Фото
"Это вау", "В Финляндии самый стильный премьер-министр в мире". 36-летняя Санна Марин засветилась на рок-фестивале в шортах и косухе. Фото
  Козловский: Такое впечатление, что я жил в розовых очках. Какого-то хрена поперся на интервью к Снежабе Егоровой. Это ...банутый человек
  Козловский: Такое впечатление, что я жил в розовых очках. Какого-то хрена поперся на интервью к Снежабе Егоровой. Это ...банутый человек
Каменских после долгого перерыва опубликовала селфи и показала лицо вблизи
Каменских после долгого перерыва опубликовала селфи и показала лицо вблизи
"Вкусно и просто". Яблочный тарт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук. Рецепт
"Вкусно и просто". Яблочный тарт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук. Рецепт
Блогер Пренткович сообщила, что после родов ее бюст увеличился до размера 80G. Фото
Блогер Пренткович сообщила, что после родов ее бюст увеличился до размера 80G. Фото
"Катят на каталке раненного. А он тебе: "Друг, подкури сигарету". Фирсов рассказал о курении на войне
"Катят на каталке раненного. А он тебе: "Друг, подкури сигарету". Фирсов рассказал о курении на войне
  Ясинский о песне Поляковой "Шлепки": Это хит старых времен. Шлягер. Все! На днях у Оли был концерт и все были счастливы слушать, понимаете?
  Ясинский о песне Поляковой "Шлепки": Это хит старых времен. Шлягер. Все! На днях у Оли был концерт и все были счастливы слушать, понимаете?
Жена мэра Киева Кличко показала свой быт и дом в Германии
Жена мэра Киева Кличко показала свой быт и дом в Германии
Кацурина в прозрачном бюстгальтере, прикрыв грудь апельсином, показала, как Dantes плетет ей косы
Кацурина в прозрачном бюстгальтере, прикрыв грудь апельсином, показала, как Dantes плетет ей косы
  "У поклонников русского говнорока наступило прозрение". Сукачев, Шахрин, Гаркуша, "Чиж", Маргулис поддержали РФ
  "У поклонников русского говнорока наступило прозрение". Сукачев, Шахрин, Гаркуша, "Чиж", Маргулис поддержали РФ
Литковская и Данилюк, Мендель и Кухта, Сенцов и Вельч. Украинские знаменитости, которые создали семьи во время войны. Фото
Литковская и Данилюк, Мендель и Кухта, Сенцов и Вельч. Украинские знаменитости, которые создали семьи во время войны. Фото
"Посмейтесь со мной от души". Гордон разместил видео опозорившегося перед камерой россиянина
"Посмейтесь со мной от души". Гордон разместил видео опозорившегося перед камерой россиянина
"Вытащил лифчики из-под флага". alyona alyona рассказала, как рэпер A$AP Rocky поступил с украинским знаменем
"Вытащил лифчики из-под флага". alyona alyona рассказала, как рэпер A$AP Rocky поступил с украинским знаменем
  Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей"
  Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Представьте, раненый приходит в сознание и слышит русский язык". Парамедик рассказал, почему они говорят на фронте только на украинском (325947)
2
"Потерпи, сначала все будет плохо. А потом ты привыкнешь". Арестович высказался о человеческих страстях и "сраче" (189187)
3
Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей" (85871)
4
Арестович: Ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали (85211)
5
Арестович ответил на вопрос о своей зарплате на должности советника ОП (49385)
6
"Я достану язык из задницы Путина и засуну в задницу Кадырова". Актер "Квартала 95" спародировал Михалкова (48065)
7
"У женщины кукуха поехала", "Боже, какое конченое". В сети обсуждают видео прыгающей в топе без бюстгальтера Королевой (39473)
8
"Продолжает петь в российских городах, как ни в чем не бывало". Осадчая показала, как Повалий развлекает публику страны-агрессора (26188)
 
 
 
 