"Унижения, издевательства". Советник мэра Мариуполя опубликовал видео фильтрации мирных жителей оккупантами

"Как проходила фильтрация и проверки людей в Мариуполе?" – самый задаваемый вопрос, который мы слышим от международных журналистов. Впервые обнародуем кадры, как это происходило в начале оккупации прямо в Мариуполе. Унижения, издевательства и страх оккупантов", – написал Андрющенко.

Он обратил внимание, что лицо оккупанта, который проводил досмотр людей, "заблюрено источником, передавшим для обнародования".

На ролике досматривают двух мужчин, заставляя раздеваться до пояса и поднимать низ штанов, а также заглядывают им ниже спины.

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