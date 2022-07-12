"Из таких радостей и должна состоять полноценная жизнь". Дизайнер Лебедев приехал в разрушенный Мариуполь и пофотографировался на оккупированной ЗАЭС

Его приезд на АЭС под охраной военных РФ накануне подтвердили в НАЭК "Энергоатом".

"Силой заставили руководство станции допустить блогера-пропагандиста с представителем "Росатома" к блочному щиту управления одного из энергоблоков атомной станции и другим помещениям с ограниченным доступом. Там они планируют организовать съемки и принуждать украинский персонал к участию в пропагандистских интервью", – написал Telegram-канал компании.

Лебедев разместил фото разрушенных массовыми бомбардировкам Мариупольского драматического театра и завода "Азовсталь" как изображения других туристических достопримечательностей в своем блоге, ни словом не упомянув о жертвах и боях, которые там были.

При этом он написал, что указом президента Украины Владимира Зеленского ему запрещен въезд в страну с января 2022 года на пять лет.

"Из таких маленьких радостей и должна состоять полноценная жизнь", – написал он под фото с АЭС. По информации энергетиков, Лебедева охраняли вооруженные оккупанты.

В украинских социальных сетях пользователи вспомнили, что дизайнер много раз был в Украине до войны, открыл отделение своей студии, магазин и даже сотрудничал с мэрией Одессы.

"Один из тех "хороших русских", которых так любят некоторые деятели в Украине. Сейчас он открытый российский пропагандист, поддерживающий убийства украинцев. А еще Лебедев создавал один из логотипов Одессы – якорь в форме сердца", – прокомментировал в Telegram украинский активист, пресс-секретарь Одесской организации "Правого сектора" Сергей Стерненко.