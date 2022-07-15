ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Цинизм как он есть". Оккупанты берут с мариупольцев за погребение в отдельной могиле 25 тыс. грн – советник мэра

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Мариуполе к гуманитарной катастрофе добавилась еще одна проблема похоронная
В Мариуполе к гуманитарной катастрофе добавилась еще одна проблема – похоронная
Фото: depositphotos.com

Коллаборанты и оккупанты в Мариуполе Донецкой области, пользуясь ситуацией, зарабатывают на мариупольцах как могут – от случаев откровенного мародерства до "схем" захоронения и торговли дизельным топливом, рассказал 15 июля в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"25 тыс. грн. Такая цена за погребение погибших мариупольцев на кладбище в пгт. Ялта [Донецкой области] в отдельной могиле", – привел пример Андрющенко.

Он рассказал, что за эту сумму подразделение МЧС России, базирующееся на побережье Азовского моря, находит по адресу в Мариуполе и привозит в Ялту тело погибшего. Местные коллаборанты предоставляют гроб и вырытую могилу.

"Цинизм как он есть", – резюмировал советник мэра.

Контекст:

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

В Мариуполе проблемы с питьевой водой, гуманитарная катастрофа и антисанитария.

Места массовых захоронений в оккупированном Россией поселке Старый Крым недалеко от Мариуполя Донецкой области менее чем за два месяца увеличились вдвое. Такие изменения зафиксировал спутник Planet Labs, снимки публиковало 7 июля "Радіо Свобода". В городе продолжают находить уличные братские могилы.

Теги: Россия, Донецк, Донецкая область, Ялта, Мариуполь, похороны, гуманитарная катастрофа, МЧС РФ, кладбище, погибшие, могила, Урзуф, Петр Андрющенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Солнышки, мы вас защищаем". Залужный обратился к детям Николаева и подписал марки с кораблем для благотворительного аукциона. Видео
"Солнышки, мы вас защищаем". Залужный обратился к детям Николаева и подписал марки с кораблем для благотворительного аукциона. Видео
"Злочинці всі, хто кров’ю вмив землю у Вінниці!" Потап написал стихотворение в память о погибших во время ракетного обстрела центра города
"Злочинці всі, хто кров’ю вмив землю у Вінниці!" Потап написал стихотворение в память о погибших во время ракетного обстрела центра города
  "Russia is terrorist state". Диджей Ana B сожгла портрет Путина в прямом эфире. Видео
  "Russia is terrorist state". Диджей Ana B сожгла портрет Путина в прямом эфире. Видео
  "Лиза – это ее жизнь. Я не знаю, как пережить такое горе". Бабушка погибшей в центре Винницы девочки рассказала о состоянии ее матери
  "Лиза – это ее жизнь. Я не знаю, как пережить такое горе". Бабушка погибшей в центре Винницы девочки рассказала о состоянии ее матери
"Уважаемый президент. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам". Повалий спела перед Лукашенко и назвала Беларусь своим домом
"Уважаемый президент. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам". Повалий спела перед Лукашенко и назвала Беларусь своим домом
  Вакарчук под обстрелами на передовой рассказал о новорожденной дочери. Видео
  Вакарчук под обстрелами на передовой рассказал о новорожденной дочери. Видео
"Все еще сенсационная фигура", "Естественная и спортивная". 57-летняя Херли снялась в белом бикини
"Все еще сенсационная фигура", "Естественная и спортивная". 57-летняя Херли снялась в белом бикини
  Панин о замалчивающей войну Лолите: Мы перестали общаться
  Панин о замалчивающей войну Лолите: Мы перестали общаться
"Ад для вас покажется раем, сраные ублюдки!﻿" Приходько показала, как радуются рашисты гибели трехлетней девочки в Виннице
"Ад для вас покажется раем, сраные ублюдки!﻿" Приходько показала, как радуются рашисты гибели трехлетней девочки в Виннице
"Я был одним из самых оплачиваемых ведущих". Притула рассказал, за что он и его семья живут во время войны
"Я был одним из самых оплачиваемых ведущих". Притула рассказал, за что он и его семья живут во время войны
"Всех не заблокируют". После ракетного обстрела Винницы украинцы меняют аватарки на черно-белый хештег Russia Terrorist State
"Всех не заблокируют". После ракетного обстрела Винницы украинцы меняют аватарки на черно-белый хештег Russia Terrorist State
"Суть России в одном фото!" В сети обсуждают снимок россиянина, который обнародовал Гордон
"Суть России в одном фото!" В сети обсуждают снимок россиянина, который обнародовал Гордон
  Жена командира полка "Азов" Прокопенко: У меня мама погибла, когда мне было шесть лет, а у него отец. На кладбище они похоронены неподалеку
  Жена командира полка "Азов" Прокопенко: У меня мама погибла, когда мне было шесть лет, а у него отец. На кладбище они похоронены неподалеку
"Давайте нападем на них тракторами". Актер студии "Квартал 95" Великий показал, как Лукашенко "послал" Путина
"Давайте нападем на них тракторами". Актер студии "Квартал 95" Великий показал, как Лукашенко "послал" Путина
"Россиянам нужны не наши земли и наши территории. Они второстепенная цель". Кондратюк рассказал, чего на самом деле от Украины хотят рашисты
"Россиянам нужны не наши земли и наши территории. Они – второстепенная цель". Кондратюк рассказал, чего на самом деле от Украины хотят рашисты
Фронтмен Imagine Dragons в Германии спел Forever Young с поднятым над головой украинским флагом. Видео
Фронтмен Imagine Dragons в Германии спел Forever Young с поднятым над головой украинским флагом. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я просыпаюсь, а он говорит: "Катя, тут тролль пробегал". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, как он сделал ей предложение (295429)
2
"Нам бы еще пару таких Винников и Притул, и "Укроборонпром" можно распускать". Муж Билозир показал авто, которое Винник передал ВСУ (237793)
3
"От такого взгляда Путин в штаны наделает". Гордон предложил угадать, кто запечатлен на фото: он или голливудский актер (170921)
4
Адвокат Винника подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину, и озвучила причину (166842)
5
Dantes: Секс три на три? Я так, кстати, развелся (84746)
6
"Доказала, что не терпила". В сети обсуждают пост Гордона о школьнице, написавшей письмо Путину (62852)
7
"Суть России в одном фото!" В сети обсуждают снимок россиянина, который обнародовал Гордон (59487)
8
Тополя: Какой единственный маркер позволяет отличить, ползет ДРГ или свои? Только "паляниця-полуниця". Украинский язык позволил многим выжить (52219)
 
 
 
 