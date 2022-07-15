"Цинизм как он есть". Оккупанты берут с мариупольцев за погребение в отдельной могиле 25 тыс. грн – советник мэра

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

В Мариуполе проблемы с питьевой водой, гуманитарная катастрофа и антисанитария.

Места массовых захоронений в оккупированном Россией поселке Старый Крым недалеко от Мариуполя Донецкой области менее чем за два месяца увеличились вдвое. Такие изменения зафиксировал спутник Planet Labs, снимки публиковало 7 июля "Радіо Свобода". В городе продолжают находить уличные братские могилы.