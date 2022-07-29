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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия обстреляла лагерь с военнопленными в Оленовке, чтобы скрыть пытки и расстрелы пленных – Генштаб ВСУ

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Россия обстреляла колонию, где удерживали украинских военнопленных, чтобы обвинить Украину в военных преступлениях, сообщили в Генштабе ВСУ
Россия обстреляла колонию, где удерживали украинских военнопленных, чтобы обвинить Украину в военных преступлениях, сообщили в Генштабе ВСУ
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Россия нанесла по лагерю с военнопленными в Оленовке Донецкой области (временно оккупированная территория) умышленно и прицельно. Об этом говорится в заявлении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованном в Facebook 29 июля.

"Вооруженные силы РФ совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Оленовка Донецкой области, где содержались, в том числе, и украинские пленные. Российские оккупанты преследовали, таким образом, свои преступные цели – обвинить Украину в совершении "военных преступлений", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования из РФ на временно оккупированной территории Донецкой области", – говорится в сообщении. Украинские военные выясняют число погибших. 

Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе. 

"Ракетные войска и артиллерия ВС Украины благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию наносят исключительно точные удары только по военным российским объектам. ВСУ в полном объеме неукоснительно соблюдают принципы и выполняют нормы международного гуманитарного права, никогда не вели и не ведут обстрел гражданской инфраструктуры, тем более мест, где, вероятно, удерживают военнопленных побратимов", – добавили авторы заявления.

Россия, обвиняя ВСУ в обстрелах гражданской инфраструктуры, скрывает собственные коварные действия, заявили в Генштабе. 

"Заявления о якобы обстрелах гражданской инфраструктуры и населения со стороны Вооруженных сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет Россия – страна-агрессор, оккупант и спонсор терроризма", – подчеркнули там. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid03hNpg2kE3UuZB1CVKCGrN8hRFS2Bx8P8y2jShbzquww7QZ8K5cMpMzBi8DtZ6NzFl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты сегодня заявили об обстреле лагеря в Оленовке. Погибли, по сообщениям оккупантов, 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. В колонии в Оленовке удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, которые вышли из "Азовстали" в мае, рассказывал 22 июня глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Мариуполь, полк Азов, пленные, Оленовка, обстрелы, война России против Украины
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