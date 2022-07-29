Россия обстреляла лагерь с военнопленными в Оленовке, чтобы скрыть пытки и расстрелы пленных – Генштаб ВСУ

Россия обстреляла колонию, где удерживали украинских военнопленных, чтобы обвинить Украину в военных преступлениях, сообщили в Генштабе ВСУ Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

"Вооруженные силы РФ совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Оленовка Донецкой области, где содержались, в том числе, и украинские пленные. Российские оккупанты преследовали, таким образом, свои преступные цели – обвинить Украину в совершении "военных преступлений", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования из РФ на временно оккупированной территории Донецкой области", – говорится в сообщении. Украинские военные выясняют число погибших.

Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.

"Ракетные войска и артиллерия ВС Украины благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию наносят исключительно точные удары только по военным российским объектам. ВСУ в полном объеме неукоснительно соблюдают принципы и выполняют нормы международного гуманитарного права, никогда не вели и не ведут обстрел гражданской инфраструктуры, тем более мест, где, вероятно, удерживают военнопленных побратимов", – добавили авторы заявления.

Россия, обвиняя ВСУ в обстрелах гражданской инфраструктуры, скрывает собственные коварные действия, заявили в Генштабе.

"Заявления о якобы обстрелах гражданской инфраструктуры и населения со стороны Вооруженных сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет Россия – страна-агрессор, оккупант и спонсор терроризма", – подчеркнули там.

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