Россия обстреляла лагерь с военнопленными в Оленовке, чтобы скрыть пытки и расстрелы пленных – Генштаб ВСУ

"Вооруженные силы РФ совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Оленовка Донецкой области, где содержались, в том числе, и украинские пленные. Российские оккупанты преследовали, таким образом, свои преступные цели – обвинить Украину в совершении "военных преступлений", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершили там по приказам оккупационной администрации и командования из РФ на временно оккупированной территории Донецкой области", – говорится в сообщении. Украинские военные выясняют число погибших.
Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.
"Ракетные войска и артиллерия ВС Украины благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию наносят исключительно точные удары только по военным российским объектам. ВСУ в полном объеме неукоснительно соблюдают принципы и выполняют нормы международного гуманитарного права, никогда не вели и не ведут обстрел гражданской инфраструктуры, тем более мест, где, вероятно, удерживают военнопленных побратимов", – добавили авторы заявления.
Россия, обвиняя ВСУ в обстрелах гражданской инфраструктуры, скрывает собственные коварные действия, заявили в Генштабе.
"Заявления о якобы обстрелах гражданской инфраструктуры и населения со стороны Вооруженных сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет Россия – страна-агрессор, оккупант и спонсор терроризма", – подчеркнули там.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты сегодня заявили об обстреле лагеря в Оленовке. Погибли, по сообщениям оккупантов, 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. В колонии в Оленовке удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, которые вышли из "Азовстали" в мае, рассказывал 22 июня глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.