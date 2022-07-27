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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты держат в тюрьмах 10 тыс. мариупольцев – Бойченко

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По данным Бойченко, в Мариуполе остается около 120 тыс. человек
По данным Бойченко, в Мариуполе остается около 120 тыс. человек
Фото: ЕРА

Российские оккупанты создали для жителей захваченного ими Мариуполя Донецкой области три тюрьмы, куда отправляют людей в ходе фильтрации. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко "Буквам" в интервью, которое было опубликовано 26 июля.

"Три тюрьмы они создали: Оленевка, на границе Мариуполя и Донецка. Туда они возят госслужащих, активистов, людей с "признаками националистических татуировок". Они сами определяли критерии пропуска. В тюрьмах сейчас содержатся 10 тыс. наших пленных мариупольцев. Это разные люди: гражданские, военные", – сказал он.

По данным мэра Мариуполя, в тюрьме Оленевки оккупанты держат более 3 тыс. человек при вместимости в 900.

"Они там, как селедка в бочке: по очереди спят или сидя. Еду дают им, издеваясь. Принесли горячую кашу, такую горячую, что кипит. Говорят: "Ешь, или забираем". То есть если он кипяток не начнет есть, то отберут. И это везде", – объяснил Бойченко.

Он рассказал, что в Мариуполе остается около 120 тыс. человек.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибли от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

3 июня Бойченко рассказывал, что в городе повреждены 95% многоэтажек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживали до 500 тыс. человек.

В городе проблемы с водой, нехватка продуктов питания, гуманитарная катастрофа и антисанитария, сообщали в мэрии. Так, доступ к воде есть только у 3% горожан.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, тюрьма, Мариуполь, пленные, вторжение, активист, российская агрессия, госслужащие, война России против Украины, Вадим Бойченко, тюрьмы, мэр, питание, российские оккупанты
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